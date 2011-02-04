Главное на 4 февраля (день)

Финансы

Украина в текущем году будет вынуждена направить на выплату внешних долгов по меньшей мере четверть доходов национального бюджета, заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Варшаве в пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, глава Украинского государства, выступая на Х экономическом польско-украинском форуме, отметил, что власти за 2010 год удалось значительно улучшить экономическую ситуацию в Украине по сравнению с кризисным 2009 годом.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что в прошлом году после 15% в предыдущем украинский ВВП вырос на 4,5%, рост промышленного производства составлял 11%, а экспорт вырос на треть.

Кроме этого, по его словам, инфляция в государстве уменьшилась в конце прошлого года до 9% с 13% в начале, а государственный дефицит до 5,5 с 15%.

В то же время он назвал текущий год „очень сложным” для Украины.

„Он сложный у нас с точки зрения выполнения наших финансовых обязательств перед мировыми финансовыми организациями. Мы должны платить за наши кредиты, и на 2011 год выпала самая высокая цена – это 20-25% доходов бюджета”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент заверил, что власть подготовилась к такому сценарию.

„Мы спланировали наши действия, как говорят, призвали общество, всех, кто живет в Украине, и наших партнеров понять ситуацию, и - кому нужно - затянуть пояса”, - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что эта ситуация будет учтена во всех направлениях внутренней политики Украины.

Общая сумма доходов Государственного бюджета Украины за январь 2011 года (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета) составила 18 млрд. 340,1 млн. грн., что на 3 млрд. 245,4 млн. грн., или на 21,5% больше, чем за соответствующий период 2010 года, а также составляет 6,5% годового плана.

Об этом сообщается на сайте Государственного казначейства Украины.

По данным Госказначейства, в январе 2011 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 15 млрд. 672,2 млн. грн. (6,6% от плана 2011 года), что на 3 млрд. 215,3 млн. грн., или на 25,8% больше соответствующего показателя 2010 года.

Также сообщается, что налоговые поступления в общий фонд Госбюджета за отчетный период составили 13 млрд. 475,5 млн. грн., что на 2 млрд. 313,8 млн. грн., или на 20,7% больше поступлений за январь 2010 года.

Неналоговые поступления в общий фонд Государственного бюджета составили 1 млрд. 962,8 млн. грн., что на 1 млрд. 148,5 млн. грн., или в 2,4 раза больше соответствующего показателя января 2010 года.

В специальный фонд Государственного бюджета за январь 2011 года поступило 2 млрд. 667,9 млн. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), или 6,2% плана 2011 года.

Национальный банк Украины определил исключения при регистрации изменений в договорах о привлечении средств от нерезидентов.

Это предусмотрено в постановлении НБУ №571 от 22 декабря 2010 года, которым вносятся изменения в порядок получения резидентами кредитов в валюте от нерезидентов. Текстом постановления располагает УНИАН.

На сегодня регулятор не позволяет вносить изменения в условия привлечения кредитов от нерезидентов, в случае если совокупные выплаты по таким кредитам превышают максимальную процентную ставку, установленную Нацбанком.

Постановлением №571 Нацбанк делает исключения в применении этой нормы, если изменения в кредитных договорах касаются изменения названия, местонахождения, банковских реквизитов резидента-заемщика или нерезидента-кредитора.

Своим циркуляром регулятор также разрешает не учитывать максимальную процентную ставку в случае, если долг переводится на нерезидента.

В своем письме банкам НБУ сообщает, что постановление №571 вступит в силу со дня официального опубликования: ориентировочная дата опубликования - после 10 февраля 2011 года.

В Нацбанке УНИАН объяснили, что требования к максимальной процентной ставке по привлечениям от нерезидентов установлены Постановлением НБУ №363 от 3 августа 2004 года. Документом предусмотрено, что стоимость таких кредитов (с учетом комиссий, неустойки и т.д.) для фиксированной процентной ставки со сроком привлечения до 1 года не должна превышать 9,8% годовых, от 1 до 3 лет – не выше 10%, более 3 лет – не выше 11%. Для плавающей процентной ставки – ставка LIBOR для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 750 базисных пунктов.

Энергетика

НАК «Нафтогаз Украины» намерена завершить возврат 12,1 млрд. кубометров газа компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) до конца второго квартала 2011 года.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве со ссылкой на прогнозный баланс поступления и распределения природного газа на 2011 год.

В частности, согласно прогнозному балансу, в первом квартале 2011 года «Нафтогаз» намерен вернуть большую часть газа – 9,113 млрд. куб. м, а во втором квартале – 2,2 млрд. куб. м.

В декабре 2010 года НАК «Нафтогаз Украины» уже вернула RosUkrEnergo 0,784 млрд. куб. м газа.

Также источник отметил, что Кабинет Министров Украины намерен утвердить прогнозный баланс поступления и распределения природного газа на 2011 год в размере 74,204 млрд. куб. м, что на 21,9% больше баланса газа на 2010 год.

В частности, в прогнозный баланс газа на 2011 год вошли природный газ, добытый в Украине, – 20,949 млрд. куб. м (ДК «Укргазвыдобування» – 15,034 млрд. куб. м, ОАО «Укрнафта» – 2,650 млрд. куб. м, ГАО «Черноморнефтегаз» – 1,115 млрд. куб. м, другие газодобывающие предприятия – 2,150 млрд. куб. м), поступление импортного газа – 40 млрд. куб. м, отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) – 13,068 млрд. куб. м.

Распределение природного газа – всего 74,204 млрд. куб. м. По Украине – всего 54,310 млрд. куб. м., в том числе: производственно-технологические нужды – 5,137 млрд. куб. м, потребителям Украины – 49,030 млрд. куб. м (в т.ч. населению – 17,273 млрд. куб. м, бюджетным организациям – 0,900 млрд. куб. м, предприятиям ТКЭ – 8,130 млрд. куб. м, промышленным потребителям – 22,7 млрд. куб. м). Транзит газа для компании RosUkrEnergo – 11,313 млрд. куб. м. Закачка газа в ПХГ – 8,581 млрд. куб. м.

«Укринтерэнерго» в пятницу, 4 февраля, возобновило экспортные поставки электроэнергии в Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор «Укринтерэнерго» Максим КУЧЕР.

«У нас все уже хорошо. Экспорт возобновлен», – сказал он, отметив при этом, что «Укринтерэнерго» согласовало вопросы цены с белорусским контрагентом ГПО «Белэнерго».

В то же время источник в НЭК «Укрэнерго» подтвердил УНИАН информацию о том, что с сегодняшнего дня межгосударственные ЛЭП, соединяющие энергосистемы Украины и Беларуси, загружены на 150 МВт. При этом в ближайшее время ожидается увеличение загрузки линий.

Строительство и коммунальные тарифы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону Украины «О регулировании градостроительной деятельности» и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, причинами для принятия такого решения стало, то, что, по мнению главы государства, этим законом "сужаются права граждан относительно возможности принятия участия в обсуждении при планировании и застройке территории,... создаются возможности для вмешательства в исключительную компетенцию органов местного самоуправления, в том числе - по ограничению компетенции сельских, поселковых, городских советов относительно утверждения градостроительной документации, которая закреплена в Законе Украины «О местном самоуправлении в Украине».

"В-третьих, Закон не предусматривает достаточной ответственности за негативные последствия, вызванные допущенными нарушениями строительных норм, стандартов и правил в процессе проектирования, экспертизе проектов и строительстве объектов градостроения", - отмечено в сообщении пресс-службы.

В предложениях В.ЯНУКОВИЧ также настаивает на обязательности учета прав граждан, общин и местных советов во время подготовки градостроительной документации.

Кроме того, президент отметил "необходимость установления в Законе персонифицированной ответственности за негативные последствия в случае нарушения норм и правил, регламентирующих деятельность в строительной сфере".

"Поскольку вопросы упрощения разрешительных и согласовательных процедур в строительстве являются чрезвычайно важными для развития экономики Украины, глава государства настаивает на том, чтобы его предложения к Закону Украины« О регулировании градостроительной деятельности » были безотлагательно рассмотрены Верховной Радой Украины на следующей сессионной неделе", - информирует пресс-служба.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ готовит проект указа Президента о создании Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

Он отметил, что соответствующее поручение было дано премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

Ю.ХИВРИЧ также сказал, что министерством были проанализированы все тарифы по всем регионам и выяснилось, что тарифы отличаются в тех регионах, где была начата работа по переводу на индивидуальное отопление, но не завершена. В частности, это Закарпатская область, Луганская.

«Этот вопрос мы будем доводить до конца. А остальные тарифы сегодня отличаются на 15-17% друг от друга по регионам», - сказал он.

Кабинет Министров Украины уже решил все организационные вопросы, касающиеся создания Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг (НКРКУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

При этом он отметил, что также решен кадровый вопрос и во вновь созданной комиссии будут работать специалисты из Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ).

«Та часть специалистов, которые в НКРЭ занималась жилищно-коммунальными тарифами, перейдет во вновь созданную комиссию и будет работать. В организационном плане вопросов никаких нет», – сказал Н.АЗАРОВ.

Также он сообщил, что уже определен руководитель создаваемой комиссии, однако не назвал его фамилию, отметив лишь, что этот человек является профессионалом в данной отрасли.

(УНИАН)