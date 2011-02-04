Завершено расследование дел экс-чиновников Кабмина Тимошенко

Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовных дел, возбужденных в отношении ряда должностных лиц, работавших в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО.

Как говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, завершено досудебное следствие в отношении бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, бывшего министра охраны окружающей природной среды Георгия ФИЛИПЧУКА, бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА, бывшего заместителя министра охраны окружающей природной среды Бориса ПРЕСНЕРА, в отношении бывшего и.о. министра обороны Украины Влерия ИВАЩЕНКО. Также по данным пресс-службы, Службой безопасности Украины звершено расследования уголовных дел в отношении бывшего председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО и бывшего первого заместителя председателя правления НАК «Нефтегаз Украины» Игоря ДИДЕНКО, бывшего заместителя министра транспорта и связи Владимира РАБОТНЕВА, бывшего заместителя председателя Госкомрезерва Николая СИНЬКОВСКОГО.

Также прокуратурой г. Киева завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правления Пенсионного фонда В.КОЛБУНА, Киевской транспортной прокуратурой – в отношении бывшего заместителя министра транспорта и связи Александра ДАВЫДОВА.

Сейчас 4 из этих уголовных дел уже направлены в суд. По 6 уголовным делам обвиняемые и их адвокаты по закону знакомятся с материалами дел.

Кроме того, в производстве Генеральной прокуратуры находятся два уголовных дела, возбужденные в отношении бывшего премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

В ГПУ напомнили, что “основаниями для возбуждения всех вышеуказанных уголовных дел были результаты проверок, проведенных контролирующими органами, КРУ, Счетной палаты, Службы безопасности, органами внутренних дел и по материалам международного аудита”.

В то же время отдел связей со СМИ Генеральной прокуратуры Украины подчеркивает недопустимость искажения информации о работе всех следственных органов и настоятельно рекомендует журналистам пользоваться достоверными официальными источниками”.