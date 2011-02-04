Во Львове во время Евро-2012 будут работать фан-посольства

Во Львове будут организованы фан-посольства, которые будут работать во время чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом сообщил УНИАН директор департамента «Евро-2012» Львовского городского совета Олег ЗАСАДНІЙ.

В соответствии с концепцией организации фан-посольств в принимающих городах УЕФА Евро-2012, уже в этом году будет определен персонал стационарного фан-посольства, которое будет находиться в центре Львова. В его работе будут задействованы координатор и 5 квалифицированных помощников. Кроме того, помогать им будут более 20 волонтеров. Мобильные фан-посольства будут организованы фанами команд, которые будут играть во Львове, сообщил агентству координатор «Болельщиков футбола Европы» Томас ГАССЛЕР.

В фан-посольствах работники будут предоставлять болельщикам из других стран консультационные и информационные услуги (как доехать, гостиницы, безопасность), будут помогать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Кроме стационарного, в городе будут работать «мобильные» фан-посольства, которые будут сопровождать фанов к их месту проживания в городе или за городом.

«Европейский опыт показывает, что наличие такой службы, как фан-посольство, способствует атмосфере доброжелательности между группами болельщиков, помогает повысить ощущение безопасности и защищенности среди фанов", - отметил О.ЗАСАДНЫЙ.