Главное на 4 февраля (вечер)

Финансы

ВР дала НБУ право продлевать полномочия временных администраций банков на 18 месяцев

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины “О внесении изменений в статью 75 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 239 народных депутатов из 405, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предоставляется право Национальному банку Украины продлевать полномочия временной администрации для системообразующих банков на срок до восемнадцати месяцев.

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Минфин проведет 8 февраля аукцион по размещению ОВГЗ

Министерство финансов Украины проведет 8 февраля 2011 года аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства.

К размещению будут предложены бумаги с погашением: 10 августа 2011 года со сроком обращения 182 дня, 26 октября 2011 года (259 дней), 12 декабря 2012 года (672 дня), 29 января 2014 года (1 085 дней).

Минфин также проведет размещение долгосрочных амортизационных государственных облигаций номиналом 1 тыс. грн. каждая. Предусмотрено 16 этапов ежеквартальных погашений этих бумаг в размере 62,5 грн., начиная с 24 октября 2012 года.

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АМК разрешил СКМ приобрести контроль в "Банке Ренессанс Капитал"

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение кипрской компании «SCM Financial Overseas Limited» на приобретение контроля в ПАО “Банк Ренессанс Капитал” (г. Киев).

Об этом говорится в сообщении АМК, переданном агентству УНИАН.

“Предоставлено разрешение компании «SCM Financial Overseas Limited» (Кипр) на приобретение акций ПАО «Банк Ренессанс Капитал» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента”, - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года СКМ заявила о достигнутой договоренности с Группой «Ренессанс Кредит» о сделке по покупке Группой СКМ 100% акций АО «Банк Ренессанс Капитал» (бренд «Ренессанс Кредит»).

Финансовыми советниками (консультирование и структурирование сделки) выступили Первый украинский международный банк (ПУМБ) и ИК «Ренессанс Капитал».

Тогда указывалось, что сделка будет завешена после получения всех необходимых разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета.

Справка УНИАН. Компания СКМ – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании «Метинвест холдинг», ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, «Сегодня Мультимедиа», «ТРК Украина», «ЭСТА холдинг», «Украинский ритейл» и другие.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.

Банковский бизнес СКМ в Украине представлен банками ПУМБ и «Донгорбанк».

Группа «Ренессанс Кредит» является розничным бизнесом группы «Ренессанс Групп», объединяющей инвестиционные и финансовые компании, которые специализируются на перспективных развивающихся рынках во многих странах мира.

«Ренессанс Кредит» в России является одним из лидеров сектора потребительского кредитования. Основанный в 2003 году, «Ренессанс Кредит» входит в ТОП-100 крупнейших российских банков и работает более чем с 4 млн. клиентов в России.

ПАО "Банк Ренессанс Капитал" начало коммерческую деятельность на украинском рынке в середине 2006 года.

Активы банка на 1 января 2011 года составили 531,423 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 306,157 млн. грн., обязательства – 318,839 млн. грн., уставный капитал банка - 201,4 млн. грн., собственный капитал – 212 млн. грн.

«Банк Ренессанс Капитал» в 2010 году получил чистую прибыль в 0,17 млн. грн.

100% акций "Банка Ренессанс Капитал" владеет компания RCF Europe B.V. (Нидерланды), входящая в российскую группу "Ренессанс Капитал Потребительское Кредитование".

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Лидеры ЕС могут расширить полномочия фонда финансовой помощи

Лидеры Европейского Союза могут взять на себя обязательства пересмотреть деятельность европейского фонда финансовой помощи, размер которого составляет 400 млрд. евро, с целью расширения его полномочий по предоставлению кредитов для борьбы с долговым кризисом.

Как сообщает сегодня Financial Times, об этом идет речь в проекте выводов, которые могут быть утверждены на сегодняшнем заседании Европейского Совета в Брюсселе.

Меры по возможному расширению полномочий фонда обсуждаются в ЕС уже несколько месяцев. Вместе с тем, в последние недели ряд стран, в частности, Германия, высказались против возможности покупки за счет средств фонда правительственных облигаций.

В проекте выводов предполагается, что лидеры ЕС договорятся подготовить конкретные предложения к марту, которые смогут предоставить фонду «гибкость и финансовые возможности способствовать адекватной поддержке» евро.

Проект выводов не содержит конкретных деталей относительно того, как могут быть пересмотрены полномочия фонда финансовой помощи.

Как отмечает издание, европейские дипломаты утверждают, что эти детали все еще обсуждаются.

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ЖКХ

Правительство приняло решение о поэтапном изменении коммунальных тарифов в 2011 году

Правительство приняло решение о поэтапном изменении коммунальных тарифов в течение 2011 года, в зависимости от ситуации на рынке коммунальных услуг.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ сообщил во время встречи с руководителем миссии Международного валютного фонда Атанасиосом АРВАНИТИСОМ.

Как сообщал УНИАН, согласно программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, тарифы на газ для населения с 1 апреля 2011 года должны быть повторно повышены на 50% (первое повышение цены на газ для населения и предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения, в соответствии с требованием МВФ произошло в июле 2010 г.)

С 1 по 11 февраля в Украине работает миссия МВФ для очередного пересмотра условий программы сотрудничества.

В правительстве Украины надеются избежать необходимости повышения на 50% тарифов на газ с 1 апреля. В частности, первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ высказал надежду, что в результате переговоров с Международным валютным фондом удастся избежать необходимости повышения цены на газ для населения на 50% с 1 апреля текущего года.

13 июля 2010 года Национальная комиссия регулирования электроэнергетики своими постановлениями увеличила на 50% с 1 августа 2010 года отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.

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ТЭК

«Нафтогаз» рассчитался с «Газпромом» за поставленный в январе газ НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в январе 2011 года российский газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что, в частности, «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» около 1,4 млрд. долл. США за импортированный в январе 2011 года природный газ.

Цена природного газа для компании в первом квартале 2011 года составляет около 264 долл. США за тыс. куб. м.

В компании напоминают, что в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

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Оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2010 году выросла на 17,5%

Средневзвешенная оптовая рыночная цена электроэнергии, которая сложилась на Оптовом рынке электроэнергии Украины в 2010 году, возросла по сравнению с 2009 годом на 17,5% или на 71,36 грн за МВт/ч. – до 478,92 грн за МВт/ч.

Об этом сказано в отчетных материалах ГП «Энергорынок», подготовленных к ежегодному собранию членов ОРЭ, текстом которых располагает УНИАН.

Согласно данным госпредприятия, увеличение средней ОРЦ обусловлено, прежде всего, ростом в ее структуре доли дотационных сертификатов, а также увеличением оплаты услуг оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго».

Также на рост цены повлияло увеличение средней цены отпуска электроэнергии производителями в рынок на 19,73% - до 30,03 коп. за кВт/ч. При этом доля цены производителей в структуре ОРЦ увеличилась с 61,69% в 2009 году до 62,74% в 2010 году.

В прошлом году ГП «Энергорынок» оплатил услуги оператора НЭК «Укрэнерго» 2,545 млрд. грн., что на 12,8%, или на 288,7 млн. грн. больше, чем в 2009 году.

По группам производителей наибольший рост средней отпускной цены в 2010 году показали производители, работающие в рынке по ценовым заявкам (генкомпании ТЭС), отпускная цена на электроэнергию которых в 2010 году выросла на 21,31% - до 44,8 коп. за кВт/ч.

Отпускной тариф ГЭС вырос на 5,5% - с 11,79 коп. до 12,44 коп. за кВт/ч.

Отпускной тариф НАЭК «Энергоатом», эксплуатирующей АЭС, в прошлом году вырос на 14,34% - до 15,95 коп. за кВт/ч.

В прошлом году средневзвешенная цена закупки электроэнергии в ОРЭ, с учетом цен закупки для осуществления экспорта, выросла на 17,16% и составила 33,87 коп. за кВт/ч.

При этом цена закупки электроэнергии в рынке поставщиками по регулируемому тарифу в прошлом году выросла на 17,23% - до 32,66 коп. за кВт/ч, поставщиками по нерегулируемому тарифу на 20,55% – до 44,07 коп. за кВт/ч.

Средняя цена закупки электроэнергии в ОРЭ для ее последующего экспорта в 2010 году уменьшилась на 3,14% - до 37,09 коп. за кВт/ч.

Справка УНИАН. Средневзвешенная оптовая рыночная цена электроэнергии, которая сложилась на Оптовом рынке электроэнергии Украины в 2009 году, возросла, по сравнению с 2008 годом, на 22,4% – до 407,56 грн за МВт/ч.

В 2009 году средняя цена покупки электроэнергии в ОРЭ, с учетом цен закупки для осуществления экспорта, в 2009 году выросла на 12,92% и составила 28,91 коп. за кВт/ч.

При этом цена закупки электроэнергии в рынке для поставщиков по регулируемому тарифу в 2009 году выросла на 12,89% - до 27,86 коп. за кВт/ч, для поставщиков по нерегулируемому тарифу на 19,48% – до 35,56 коп. за кВт/ч.

Средняя цена закупки электроэнергии в ОРЭ ГПВД «Укринтерэнерго» в 2009 году для экспорта выросла на 25,88% - до 38,29 коп. за кВт/ч.

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Мировые цены на нефть могут вырасти до 120 долл. за баррель

Цены на нефть могут вырасти до 120 долл. за баррель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Российского газового общества (РГО), такое мнение высказал вице-спикер Госдумы, президент РГО Валерий ЯЗЕВ в преддверии открытия 47-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. В повестку дня конференции включен вопрос о ситуации в Египте и ее последствиях.

«Реальной опасности прекращения транзита нефти через Суэцкий канал нет, но цены на «черное золото» в обозримой перспективе могут вырасти до 120 долл. за баррель», - сказал В.ЯЗЕВ.

«Через Суэцкий канал транспортируется огромное количество нефти», - отметил В.ЯЗЕВ, отвечая на вопрос, насколько сильно отразятся события в Египте на энергобезопасности Европы.

В связи с этим он напомнил, что одной из центральных тем предыдущей Мюнхенской конференции стала борьба с сомалийскими пиратами, а еще год назад широко обсуждался конфликт между Россией и Украиной вокруг поставок газа из РФ.

«Нынешнее повышение до 100 долл. за баррель - это не фундаментальная цена и не результат балансировки спроса и предложения. Она конъюнктурная», - убежден он.

Между тем, по его мнению, опасность того, что транзит нефти через Суэцкий канал будет прерван или затруднен, «гипотетическая, потенциальная, но для реальных опасений оснований нет».

Для исключения подобных рисков, по мнению российского парламентария, необходимо «создавать международные правовые механизмы, разрабатывать более строгие глобальные правила для транспортировки и охраны морских путей».

Вице-спикер Госдумы напомнил, что данная инициатива была предложена президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ «в апреле 2009 года в концепции новых подходов к регулированию в сфере энергетики».

Как сообщал УНИАН, фьючерсы на сырую в четверг, 3 февраля, упали на фоне роста доллара США, даже несмотря на то, что внимание трейдеров оставалось сфокусированным на эскалации насилия в Египте и перспективах перебоев с поставками.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 32 цента, или 0,4%, – до 90,54 доллара за баррель.

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Украина в январе увеличила транзит газа в страны Европы на 3,3%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе увеличила транзит природного газа в страны Европы на 3,3%, или на 0,322 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2010 годом, до 10 млрд. 48,63 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе сократилась на 2,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 17 млрд. 913,19 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» увеличила транзит природного газа в страны Европы на 2,8%, или на 2,58 млрд. куб. м, по сравнению с 2009 годом, до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Основной составляющей газотранспортной системы ДК "Укртрансгаз" является сеть магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, что представляет собой единый технологический комплекс, который работает в непрерывном рабочем режиме. Общая протяженность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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Соцполитика

Независимые профсоюзы подготовят альтернативную пенсионную реформу

В Киеве состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке альтернативной пенсионной реформы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ).

Заседание группы состоялось по результатам общественного обсуждения пенсионной реформы в 18 регионах Украины. В рабочую группу вошли: Мирослав ЯКИБЧУК, Григорий КАБАНЧЕНКО (НФПУ), Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО (Союз женщин Украины «За будущее детей»), Петр ЦИБЕНКО (Совет организации ветеранов Украины), Петр ПЕТРИЧЕНКО (Национальная конфедерация профсоюзов Украины), Александр ЛАЛАК (Независимый профсоюз военнослужащих Украины), Владимир ШУБА (Комитет по защите прав военнослужащих и работников МВД и СБ Украины), а также профсоюзные объединения предпринимателей и ветеранские организации силовых структур.

«Альтернативная пенсионная реформа будет иметь принципиально другую философию, чем та, которую предлагает правительство. Ведь основная и единственная идея власти – это в первую очередь сократить бюджетные расходы. Мы же предлагаем борьбу с причинами, а не следствиями сегодняшнего беспорядка в пенсионном обеспечении. В нашем законопроекте будут четкие механизмы, направленные на повышение заработной платы, создание новых рабочих мест и легализацию зарплат. Все это будет работать на наполнение пенсионных фондов, а не их сокращение, как это предлагает власть», - отметил М.ЯКИБЧУК.

Кроме того, члены рабочей группы предлагают внедрение накопительной системы, которая бы защищала взносы граждан, поскольку, по мнению участников группы, правительственный проект не объясняет что произойдет с накопленными пенсионными фондами через 7-10 лет, тогда как годовая инфляция в Украине составляет в среднем около 10%.

Вместе с тем, в профсоюзах подчеркивают, что несколько дней назад члены рабочей группы внесли свои предложения в правительственный законопроект, и в том случае, если правительство учтет их, они согласны будут присоединиться к доработке правительственного варианта законопроекта.

Как сообщалось, по инициативе НФПУ в 18 регионах Украины состоялось общественное обсуждение пенсионной реформы, предложенной правительством. По результатам слушаний участники приняли резолюцию, в которой выдвинули к правительству и Верховной Раде несколько требований. В частности, изъять из закона все статьи, связанные с повышением пенсионного возраста, а также немедленно взяться за разработку и реализацию государственных программ относительно повышения продолжительности жизни человека, увеличения зарплаты и внедрения трехуровневой системы пенсионного обеспечения.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявил, что не исключает, что проект закона относительно проведения в Украине пенсионной реформы может быть отозван из Верховной Рады для внесения изменений в него.

С.ТИГИПКО отметил, что в рамках первого этапа общественного обсуждения, которое началось 21 декабря 2010 года, во всех областях Украины состоялись региональные совещания по вопросам информирования общества относительно ключевых аспектов реформы.

По его словам, 1 февраля в Киеве правительство начало второй этап обсуждения пенсионной реформы с проведения учебного семинара для представителей региональных средств массовой информации.

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Промышленность

Фирташ приобрел Северодонецкое объединение «Азот»

Group DF приобрела ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове сообщил собственник Group DF, бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, отвечая на вопрос журналистов о возможности покупки этого предприятия.

«Мы уже купили», - сказал он.

Напомним, что Фонд государственного имущества (ФГИУ) заключил с дочерней структурой IBE Trade Corp - компанией Worldwide Chemical Llc - сделку по продаже 40% акций ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот". Об этом УНИАН 1 декабря 2010 г. сообщил источник, близкий к сделке.

В то же время, в киевском представительстве IBE Trade, а также в Фонде госимущества тогда отказались как-либо прокомментировать данную информацию.

15 декабря 2010 г. в ходе заседания Кабинета министров председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО, отвечая на просьбу озвучить официально сумму сделки, сказал, что госпакет акций ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот" был реализован за 276 млн. грн. или 35 млн. долл.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в августе 2010 г. принял решение о приватизации 40% госпакета акций ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».

ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.) является третьим по величине в Украине производителем аммиака и одним из крупнейших в Европе химическим предприятием по производству азотных удобрений и пр.

24 декабря 2004 года Фонд госимущества Украины и компания Worldwide Chemical LLC (США) создали ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» с уставным фондом 1 млрд. 056,7 млн. грн. на базе СГПП «Объединение Азот». Доля Фонда госимущества в ЗАО составляла 40%, доля Worldwide Chemical LLC - 60% - дочерняя компания IBE Trade Corporatiоn.

«Северодонецкое объединение «Азот» завершило 2009 год с убытком 200,369 млн. грн., тогда как по итогам 2008 года чистая прибыль компании составляла 22,485 млн. грн.

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Простаивающие мощности «Стирола» будут запущены во втором полугодии

Все простаивающие мощности ОАО «Концерн «Стирол» будут запущены во втором полугодии этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове заявил бизнесмен, собственник Group DF Дмитрий ФИРТАШ.

Д.ФИРТАШ отметил, что в конце 2010 года мощности концерна были загружены лишь на 50%, но сейчас ведется работа по восстановлению производства.

«Стирол» работал до конца года в нагрузке 50%. Теперь мы делаем все реконструкции. Мы уже практически полностью запустили селитру, два карбонита запустили. Планируем до конца сентября этого года запустить третий аммиак, который не работал последние 6 лет. То есть, я думаю, что мы выведем его на 100% мощность», - сказал Д.ФИРТАШ.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2010 года ОАО «Концерн «Стирол» вошло в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF Д.ФИРТАША. Таким образом, в состав холдинга OSTCHEM Group входят четыре производители минеральных удобрений азотной группы – ОАО «Ровноазот», ОАО «Концерн «Стирол», ЗАО «Таджиказот» в Таджикистане и АО «Нитроферт» в Эстонии. По предварительным оценкам, сумма годовых инвестиций в химические предприятия Group DF будет составлять свыше 100 млн. долл.

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«Укрнафта» арендует имущественный комплекс «ДнепроАзота»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ОАО «Укрнафта» (г. Киев) на получение в аренду активов в виде целостного имущественного комплекса (ЦИК) ОАО «ДнепроАзот» (г. Днепродзержинск).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Напомним, акционеры «ДнепроАзота» приняли решение о передаче имущественного комплекса в аренду на собрании акционеров 29 октября 2010 года. Согласно сообщению, это решение поддержали 98% зарегистрировавшихся акционеров. В то же время, на собрании не озвучивалось, кому передается в аренду ЦИК.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране. 50% + 1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует Группа «Приват».

ОАО «ДнепроАзот» (г. Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) входит в пятерку крупнейших химических предприятий Украины. Специализируется на выпуске аммиака, карбамида, продуктов хлорной группы.

Основными акционерами предприятия являются компании: ООО «Альфатрейдер» (24,745%), ООО «Индастриал Гарант» (24,887%), ООО «Солайм» (24,973%) и ООО «Реал-Стандарт» (14,249%) (г. Днепропетровск).

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Group DF хочет купить черкасский «Азот»

Собственник Group DF, украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ заинтересован в покупке ОАО «Азот» (г. Черкассы).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове, комментируя заявление владельца ОАО «Азот» Александра ЯРОСЛАВСКОГО о желании продать предприятие за 800 млн. долл.

«То, что мы готовы купить, – это факт, и, наверное, мы будем учавствовать в этом – тоже это факт. Цена вопроса сегодня неизвестна. Вопрос, много или мало, хозяин называет цифру и будет смотреть, какие покупатели появятся. Заплатят больше – значит, заплатят больше», - сказал Д.ФИРТАШ.

Он отметил, что концентрация предприятий, специализирующихся на производстве минеральных удобрений, в руках одного собственника позволит более успешно конкурировать на мировом рынке.

«Моя задача сконцентрировать всю химическую промышленность, иначе нельзя будет конкурировать. Мы не можем в одиночку конкурировать, то есть мы должны купить их», - подчеркнул бизнесмен.

«Вопрос, куплю или не куплю, – это достаточно большой вопрос. Сейчас будем бороться за Черкассы, если А.ЯРОСЛАВСКИЙ решил продавать, то есть он выставил планку, то с ним будем созваниваться и решать», - сказал Д.ФИРТАШ.

Справка УНИАН. ОАО «Азот» (г. Черкассы) – одно из крупнейших предприятий Украины по производству минеральных удобрений, ионообменных смол, капролактама и другой химической продукции. Производственные мощности при полной загрузке составляют около 3 млн. минеральных удобрений в год.

В конце марта 2007 года украинский бизнесмен, совладелец «УкрСиббанка» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ заявил, что сконцентрировал более 60% акций ОАО «Азот».

В 2009 году черкасское ОАО "Азот" получило чистый убыток 213,23 млн. грн. При этом чистый доход предприятия сократился на 14,12% по сравнению с предыдущим периодом, до 2,961 млрд. грн. Всего в 2009 году черкасский «Азот» произвел 662,5 тыс. тонн карбамида и 798,5 тыс. тонн аммиака.

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Завтра в Украине ожидается снег с дождем

5 февраля, по прогнозам синоптиков, в Украине ожидается мокрый снег и дождь, лишь ночью в южной части - без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром на юге и востоке будут наблюдаться туманы. На дорогах страны местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла; на высокогорье Карпат ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза; на Южном берегу Крыма на протяжении суток 1-6° тепла.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Временами мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью по области от 1° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла. В г. Киеве температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

УНИАН