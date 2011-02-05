В Египте убит журналист

В Египте убит первый журналист. Это сотрудник крупнейшей в стране газеты «Аль-Ахрам» Ахмед Махмуд, который освещал события в Каире.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», репортёр был смертельно ранен в голову на балконе своего дома, откуда он делал фотоснимки демонстраций оппозиционеров.

Как отмечает телеканал «Аль-Джазира», это произошло ещё 29 января. Кто стрелял в журналиста – неизвестно. С тяжёлым ранением мужчину доставили в больницу, а накануне он скончался.

Жертвами насилия в Египте уже стали репортеры из России, Бразилии, Великобритании, Польши, США, Франции и других государств.

Также стало известно, что египетские силы безопасности арестовали заведующего каирским бюро "Аль-Джазиры".

По официальным данным, за последние трое суток во время столкновений в египетской столице погибли 11 человек. В разгар беспорядков неизвестные совершили покушение на бывшего главу египетской разведки Омара СУЛЕЙМАНА, который неделю назад был назначен вице-президентом страны. Двое его охранников погибли, сам вице-президент уцелел. Решение о его назначении принял Президент Хосни МУБАРАК, после продолжительных демонстраций с требованием об отставке главы государства.

Массовые акции протеста не утихают в стране с 25 января, жертвами беспорядков, по последним данным, стали более 300 человек.