Изменения в Конституцию будет вносить ВР, а не Конституционная ассамблея - Ефремов

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заверяет, что окончательные изменения в Конституцию Украины будет вносить Верховная Рада, а Конституционная ассамблея будет только совещательным органом.

Об этом он заявил в эфире программы "Шустер Live" на первом Национальном телеканале в пятницу вечером.

По словам А.ЕФРЕМОВА, разработка новой редакции Конституции будет происходить открыто и демократично.

"Окончательное решение по Конституции будет принимать парламент, а Конституционная ассамблея будет формировать общественное мнение", - сказал он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, главной целью создания Конституционной ассамблеи станет формирование консенсуса в государстве по решению данного вопроса.

Как известно, с инициативой создания Конституционной ассамблеи с целью усовершенствования Основного Закона выступил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.