Президент Европарламента продолжает поддерживать приближение украинского народа к ЕС
14:33, 05 февраля 2011Разное
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Брюссель. Президент Европарламента Ежи БУЗЕК продолжает поддерживать приближение украинского народа к Европейскому Союзу.
Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в Представительстве Украины при ЕС, об этом заявил главный дипломатический советник Президента Европарламента Александер ШТУЦМАН послу Украины при ЕС Константину ЕЛИСЕЕВУ.
“Я могу подтвердить, что Е.БУЗЕК продолжает желать приближения украинского народа к ЕС”, - процитировали в представительстве слова советника.
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