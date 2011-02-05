Президент Европарламента продолжает поддерживать приближение украинского народа к ЕС

Брюссель. Президент Европарламента Ежи БУЗЕК продолжает поддерживать приближение украинского народа к Европейскому Союзу.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в Представительстве Украины при ЕС, об этом заявил главный дипломатический советник Президента Европарламента Александер ШТУЦМАН послу Украины при ЕС Константину ЕЛИСЕЕВУ.

“Я могу подтвердить, что Е.БУЗЕК продолжает желать приближения украинского народа к ЕС”, - процитировали в представительстве слова советника.