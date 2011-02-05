Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО в конце апреля осуществит визит в Турцию для обсуждения шагов, необходимых для подготовки первого заседания Стратегического совета высокого уровня между двумя странами.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом шла речь во время встречи К.ГРИЩЕНКО с министром иностранных дел Турецкой Республики Ахметом ДАВУТОГЛУ 4 февраля в рамках Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

В контексте развития стратегического партнерства между двумя странами стороны согласовали алгоритм действий по реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита в Украину премьер-министра Турции Реджепа ЭРДОГАНА.

Руководители внешнеполитических ведомств договорились также провести двустороннюю встречу 11 мая в Стамбуле, во время передачи председательства в Совете Европы от Турции Украине, что свидетельствует о высокой динамике двусторонних контактов.

Стороны согласовали проведение в конце марта консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, посвященных вопросам двустороннего взаимодействия и европейской интеграции.

Турецкая сторона выразила заинтересованность в участии на надлежащем уровне в мероприятиях, посвященных 25-летию Чернобыльской катастрофы, которые состоятся в апреле.

Также К.ГРИЩЕНКО встретился с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Юрием ЛЯНКЕ.

Стороны обсудили перспективы двустороннего украинско-молдавского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Была отмечена готовность сторон к активизации политического диалога с целью решения актуальных вопросов украинско-молдавских отношений, а также определен алгоритм шагов в этом направлении.