Украина призывает РФ и США обеспечить сокращение стратегических вооружений

Украина призывает Россию и США обеспечить неуклонное выполнение договора о мероприятиях по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии МИД Украины по случаю вступления в силу Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией, подписанным в Праге 8 апреля 2010 года.

Украина рассматривает факт вступления в силу договором как важный шаг на направлении выполнения Россией и США статьи VI Договора о нераспространении ядерного оружия, что будет способствовать дальнейшему укреплению глобальной стабильности и безопасности.

Украина призывает Россию и США продолжить переговоры о дальнейшем сокращении собственных ядерных арсеналов.