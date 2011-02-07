Курс НБУ на 07.02.11

Официальный курс НБУ на 07.02.11100 USD США – 794.5700 (4 февраля – 794.3700)100 EUR – 1083.0784 (4 февраля – 1091.8616)10 RUR – 2.7014 (4 февраля – 2.7066) Учетные курсы банковских металлов на 07.02.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-107068.31 (4 февраля-105849.80)961 XAG 10 Серебро-2297.10 (4 февраля-2248.07)962XPT10Платина-145644.68(4 февраля-145051.96)964XPD10Палладий-64519.08 (4 февраля-64264.53)

Официальный курс НБУ на 07.02.11 100 USD США – 794.5700 (4 февраля – 794.3700) 100 EUR – 1083.0784 (4 февраля – 1091.8616) 10 RUR – 2.7014 (4 февраля – 2.7066) Учетные курсы банковских металлов на 07.02.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-107068.31 (4 февраля-105849.80) 961 XAG 10 Серебро-2297.10 (4 февраля-2248.07) 962XPT10Платина-145644.68(4 февраля-145051.96) 964XPD10Палладий-64519.08 (4 февраля-64264.53)

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