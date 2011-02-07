Председательствующий в ОБСЕ посетит Украину и Молдову

Брюссель. Председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Литвы Аудрониус АЗУБАЛИС планирует посетить Украину и Молдову.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

Согласно сообщению, в ходе визита в Украину с 6 по 8 февраля, литовский министр проведет встречи с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО, спикером Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ, а также с представителями политических партий и гражданского общества.

Среди основных тем для обсуждения – подготовка Украины к председательствованию в ОБСЕ в 2013 году.

8 февраля А.АЗУБАЛИС посетит Молдову, где планирует провести дискуссии относительно урегулирования Приднестровского конфликта.

Литовский министр проведет встречи со спикером парламента Молдовы Марианом ЛУПУ, премьер-министром Владом ФИЛАТОМ, министром иностранных дел Юрие ЛЕАНЧА, а также с представителями политических партий страны.

Кроме того, председательствующий в ОБСЕ планирует встретиться с руководством Приднестровья, а также с представителями гражданского общества.