Как минимум 50 человек погибли в столкновениях между военными в Судане, когда после референдума о независимости южной части страны была предпринята попытка разделить армейские подразделения между Хартумом и ажанами.

Как передает агентство Рейтер, столкновения начались в городе Малакаль - столице провинции Верхний Нил, затем конфликт распространился на подразделения, дислоцированные в городах Мелут и Палоич на юге Судана.

Ситуация с подразделением в Малакале осложнилась тем, что в его рядах оказалось много южан, попавших в суданскую армию из ополченцев, которые во время гражданской войны Севера и Юга воевали на стороне центрального правительства. Сообщается, что часть военнослужащих в данном подразделении отказались размещаться на севере страны. В ходе конфликта применялись в том числе минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Затем конфликт распространился на город Мелут. "В столкновениях в Мелуте погибли 19 человек, 18 получили ранения. В населенном пункте Палойч погибли 11 и восемь ранены, все погибшие были военнослужащими",- сказал агентству представитель власти округа Мелут Акуок Тенг Динг.

Представитель армии Юга Филипп Агур в субботу сообщил агентству Рейтер о гибели 20 человек во время перестрелки между суданскими военнослужащими в городе Малакаль.

С 9 по 15 января прошел референдум о самоопределении Южного Судана, почти все участники которого в десяти южных штатах, согласно предварительным официальным результатам, проголосовали за отделение. Вместе с тем до июля 2011 года система государственного устройства Судана не изменится.