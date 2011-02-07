Индуистский храм Преа Вихеар (Preah Vihear) ХІ века, включенный в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, получил серьезные повреждения в ходе вооруженного пограничного конфликта между Камбоджей и Таиландом.

Как передает AFP со ссылкой на заявление правительства Камбоджи, часть храма обрушилась в результате артиллерийского удара, нанесенного армией Таиланда.

Правительство Камбоджи обратилось в ООН с просьбой созвать экстренное заседание Совета безопасности в связи с обострением пограничного конфликта. Камбоджа призывает “остановить вторжение Таиланда”.

Вооруженные столкновения на границе Камбоджи с Таиландом продолжаются уже несколько дней. В результате взаимных обстрелов, по последней информации, погибли пять человек. Каждая из сторон конфликта возлагает ответственность за его обострение на противника.

Храм Преа Вихеар, большая часть которого была построена в XI веке, является главной причиной пограничных споров. В 1962 году международный суд в Гааге признал, что храм принадлежит Камбодже. Однако вход в храмовый комплекс находится на территории Таиланда. Кроме того, предметом спора остается прилегающая к храму территория площадью 4,6 квадратных километра.