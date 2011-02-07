Анонс на 7 февраля

* Пресс-конференция на тему: «Год с Януковичем: экономика, внешняя и внутренняя политика». Участники: директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, зам.директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Валерий Новицкий и зам.директора Института мировой политики Сергей Солодкий.

* Пресс-конференция на тему: “Какую пользу от создания Агрострахового бюро получат страховщики и сельхозпроизводители?”. Организаторы - Программа Международной финансовой корпорации (IFC) и Национальный клуб “Украинская перспектива”. Приглашены: Роман Колибаба, директор Агрострахового бюро; Гарри Роше, руководитель программы IFC “Развитие агрострахования и агрофинансирвоания в Украине”; Александр Полищук, руководитель отдела финансовых планов, страхования, кредитования и долговых обязательств Департамента финансов Минагрополитики и продовольствия Украины; Юрий Ефимов, председатель Правления СК “Уника”; Василий Ярошовец, первый зам.председателя Всеукраинского союза сельскохозяйственных предприятий.

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