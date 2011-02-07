ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Эксперт: В 2011 году обменный курс будет колебаться возле отметки 8 грн./$», в котором пишет - по прогнозам директора департамента аналитики инвестиционной компании Astrum Investment Management Алексея Блинова, в этом году курс гривны по отношению к доллару США будет оставаться на уровне близком к 8 грн./$…

http://delo.ua/finance/ekspert-v-2011-godu-obmennyj-151611/

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Также «Дело» публикует материал «Ахметову разрешили купить банк «Ренессанс Капитал», в котором пишет – Антимонопольный комитет разрешил кипрской SCM Financial Overseas Limited приобрести контрольный пакет акций банка «Ренессанс Капитал». В компании СКМ утверждают, что сливать банк «Ренессанс Кредит» с ПУМБом и Донгорбанком не планируют…

http://delo.ua/finance/ahmetovu-razreshili-kupit-bank-151637/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Всеобщее удобрение» пишет – владелец Group DF Дмитрий Фирташ продолжает скупать химические активы в Украине. В пятницу он объявил о приобретении "Северодонецкого объединения «Азот», а также о планах покупки Одесского припортового завода и черкасского "Азота". Уже сейчас активы бизнесмена занимают 52% рынка аммиака и 74% – аммиачной селитры, а в случае покупки упомянутых компаний они будут близки к 100%. Но в будущем владельцем предприятий может оказаться российский "Газпром", с которым бизнесмен ведет переговоры о прямых поставках газа…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1580931

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «ЖКХ выживает в долг» пишет – Всемирный банк готов в 2012 году предоставить Украине новый кредит на сумму $400 млн. для реализации программы реформирования жилищно-коммунальной отрасли. Эти средства будут направлены на проекты по модернизации предприятий сферы водо- и теплоснабжения. Таким образом, Всемирный банк может стать одним из крупнейших кредиторов отрасли…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1580952

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«Экономические известия» в публикации «Минагропром УССР возвращается» пишут - государство перебирает на себя полномочия по экспорту социально значимых сельскохозяйственных продуктов. Всем посредникам придется уйти с рынка. В руках у Кабмина окажется торговый оборот на сумму не менее 70 млрд. грн., если народные избранники поддержат законопроект №8053…

http://markets.eizvestia.com/full/minagroprom-ussr-vozvrashhaetsya

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«Экономические известия» в публикации «Агентов вытесняют с рынка» пишут - с апреля страховые агенты не смогут пребывать на упрощенной системе налогообложения. Создание юридического лица или же их работа в штате страховых компаний в итоге может привести к подорожанию полисов…

http://finance.eizvestia.com/full/agentov-vytesnyayut-s-rynka

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Также «Экономические известия» в публикации «Желание долгов» пишут - украинские розничные сети постепенно оправляются от кризиса. Пусть и скромный результат увеличения объема розничного товарооборота предприятий по итогам нынешнего года на 7,8%, по сравнению с падением на 20,6% в 2009 г., но заставляет сети все больше задумываться о развитии…

http://markets.eizvestia.com/full/zhelanie-dolgov

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«Газета по-киевски» в публикации «Михаил ПОЖИВАНОВ: «Убежище просить не буду, у меня вид на жительство в Австрии» пишет – бывший глава Госрезерва, недавно объявленный в розыск, рассказал изданию, почему уехал в Вену, у кого из регионалов просил помощи, и на каких условиях согласен встретиться со следователями…

http://mycityua.com/articles/country/2011/02/07/050210.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Тысячи украинцев хотят принять венгерское гражданство» пишет – получив возможность стать гражданами Венгрии, украинцы тысячами бросились бежать из своего государства…

http://mycityua.com/articles/country/2011/02/07/040536.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Жизнь в ЕС: из Латвии бегут целые города, а в Эстонии врачи «ушли на север» пишет - Евросоюзу исполнилось 19 лет. Издание расспросило «новых европейцев», какие плюсы и минусы их братания с Европой…

http://www.segodnya.ua/news/14220052.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Якорь для ВТБ» пишет – одним из стратегических инвесторов при покупке госпакета ВТБ может стать итальянская страховая группа Generali. За 10% ВТБ правительство России надеется выручить не менее $3,5 млрд

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254481/yakor_dlya_vtb

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Также «Ведомости» в публикации «Уроки советского» пишут – учредить специальный совет или пост советника при президенте по национальному вопросу и взять курс на формирование национальности «россиянин». Такие рецепты предлагаются для обсуждения на президиуме госсовета в Уфе…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254495/uroki_sovetskogo

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Издание «Известия» в публикации «Новое лицо народного хозяйства» пишет – Россия готовит масштабную реконструкцию ВДНХ, которая должна вернуть Всероссийскому выставочному центру былую славу и сделать его площадкой для продвижения самых передовых российских достижений…

http://www.izvestia.ru/economic/article3151304/

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Издание «Известия» в публикации «Нефтедоллар возвращается» пишет – если Суэцкий канал закроют, цена барреля нефти может превысить 200 долларов, прогнозируют участники рынка. И даже если ситуация в Египте нормализуется, "черное золото" останется дорогим. Настолько, что российский бюджет может оказаться бездефицитным…

http://www.izvestia.ru/economic/article3151305/

(УНИАН)