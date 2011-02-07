Премьер Японии назвал визит Медведева на Курилы "непростительным оскорблением"

Премьер-министр Японии Наото КАН назвал визит российского президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА на спорные острова Курильской гряды "непростительным оскорблением", сообщает Agence France-Presse.

В то же время он отметил, что Япония готова к переговорам о принадлежности Курильских островов и о подписании мирного договора между странами. Заявление было сделано 7 февраля, когда Япония отмечает День Северных территорий, к которым страна относит часть Курил, передает Лента.ру.

Наото Кан также выступил на митинге в Токио с речью с требованием возвращения островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

По данным РИА «Новости», в Токио, в окрестностях российского посольства, на акции протеста вышли сторонники возвращения островов Японии. В частности, молодые люди демонстративно осквернили российский флаг, исписав его лозунгами и проволочив по асфальту неподалеку от диппредставительства. Посольство РФ в Токио охраняют несколько сотен полицейских.

Вопрос принадлежности Курильских островов является одним из наиболее острых в отношениях России и Японии. Японское правительство обосновывает свою позицию Симодским трактатом о торговле и границах, подписанным 7 февраля 1855 года, тогда как Россия считает, что острова отошли к СССР по итогам Второй мировой войны.

В ноябре 2010 года один из спорных островов посетил президент России Д.МЕДВЕДЕВ, что вызвало негативную реакцию официальных лиц Японии и спровоцировало отзыв посла из Москвы на непродолжительный срок. 4 февраля 2011 года острова посетил министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ.