Янукович выступает за возобновление переговоров по Приднестровью в формате «5+2»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что украинская сторона выступает за скорейшее возобновление переговоров по урегулированию Приднестровского конфликта в формате «5+2».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время встречи с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Литовской Республики Аудронюсом АЖУБАЛИСОМ, которая состоялась сегодня в Киеве.

«Мы убеждены в том, что все государства ОБСЕ должны находиться в равной степени безопасности, независимо от принадлежности к тем или иным военно-политическим целям. Поэтому Украина, как внеблоковое государство, будет, сохраняя свой статус, делать все, чтобы способствовать миру, безопасности на континенте и в мире», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что нереугулированные, замороженные конфликты в зоне ответственности ОБСЕ нужно решать исключительно мирным путем, в соответствии с принципами и нормами международного права.

«Приндестровское урегулирование – это особый вопрос, который касается Украины», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он заявил, что Украина готова и будет содействовать литовскому председательству в ОБСЕ в вопросе урегулирования и решения Приднестровского конфликта.