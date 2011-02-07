Черновецкий скоро появится на работе

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ заявляет, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в ближайшее время появится на рабочем месте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня в интервью журналистам.

Так, на вопрос, появится ли Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ перед киевлянами и журналистами, А.ПОПОВ ответил: “В ближайшее время будет, я думаю”.

На вопрос, правда ли, что городскому председателю возят документы на подпись за границу, А.ПОПОВ сказал: "Я не знаю, где он находится, в какой стране... Он городской председатель, и он должен отвечать за свои действия. А я отвечаю за свои действия, за свои обязанности. Поэтому, если у вас есть вопросы к городскому председателю, то у меня огромная просьба задавать их ему”.

В то же время председатель КГГА добавил: "Тем более, насколько я знаю, он скоро будет в КГГА на рабочем месте. В ближайшее время".

По словам А.ПОПОВА, отсутствие Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО не мешает ему работать. Он объяснил, что имеет разные функции с Киевским городским председателем. “Каких-то таких конфликтных вопросов в связи с его отсутствием на данное время у нас нет”, - заявил А.ПОПОВ.

Он добавил, что, имея стратегию развития города, обязательно надо продумать систему управления и определить, в частности, и статус городского председателя, и статус председателя администрации, и даже правительства Киева.

“Потому что те задания, которые будут поставлены в ближайшие 15 лет перед властью Киева, они будут грандиозными по своему масштабу, и они должны принести привлечение десятков миллиардов долларов инвестиций Киеву для того, чтобы он развивался”, - отметил председатель КГГА.

По его информации, уже сейчас специалисты работают над вопросом не только стратегии развития столицы, но имеют техническое задание по определению системы управления городом. А.ПОПОВ добавил, что предусмотрены широкие дискуссии вокруг того, какая система управления для Киева будет наиболее эффективной.