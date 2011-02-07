Главное на 7 февраля (день)

Финансы

Инфляция в Украине в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составила 1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, показатель инфляции в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 года – 8,2%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в январе 2011 года к январю 2010 года выросли на 8,6% (в январе 2011 года к декабрю 2010 года выросли на 1,3%), в частности на продукты питания – на 8,5% (к декабрю 2010 г. – на 1,3%), хлеб и хлебопродукты – на 17,5% (1,8%), в том числе на хлеб – на 11,2% (0,6%), макаронные изделия – на 11,2% (0,5%), кондитерские изделия из муки – 11,2% (0,6%), мясо и мясопродукты – на 3,3% (снизились на 0,1%), рыбу и рыбопродукты – на 3,5% (выросли 0,6%), молоко, сыр и яйца – на 8% (снизились на 0,2%), в том числе на молоко – на 11,7%, сыр и творог – на 14,1%, на яйца – снизились на 17,8%, на масло и жиры – цены выросли на 6,7% (выросли на 1%), в том числе на масло сливочное – на 16,3%, масло подсолнечное – на 18,1%, на другие пищевые животные жиры – снизились на 23,5%.

Цены на фрукты в январе 2011 года к январю 2010 года выросли на 9,2% (в январе 2011 года к декабрю 2010 года выросли на 2,9%). На овощи цены выросли на 12,7% (к декабрю 2010 года выросли на 6,6%), в том числе на картофель – на 30,5% (5,6%). Цены на сахар выросли на 7,7% (2,7%), кондитерские изделия сахаристые – на 15,4% (0,7%), безалкогольные напитки – на 5,7% (0,5%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в январе 2011 г. к январю 2010 г. подорожали на 21,9% (в январе 2011 г. к декабрю 2010 года – на 0,5%), цены на одежду и обувь выросли на 2% (снизились на 0,1%), в том числе на одежду – на 2,1%, обувь – на 2,2%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в январе 2011 года к январю 2010 года подорожали на 15% (в январе 2011 года к декабрю 2010 года – на 1,4%), в том числе квартплата выросла на 4,4% (0,7%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 2,3% (0,1%), канализацию – на 7,4% (1,2%), воду – 6,3% (1,2%), цены на электроэнергию в январе не изменились, на природный газ – выросли на 50,1% (не изменились), на горячую воду и отопление – выросли на 11% (5,7%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в январе 2011 г. к январю 2010 года выросли на 1,3% (в январе 2011 г. к декабрю 2010 года – на 0,2%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 2,2% (0,2%), домашний текстиль – на 3,3% (0,4%), бытовая техника – снизились на 1,1% (выросли на 0,1%).

Стоимость услуг здравоохранения в январе 2011 г. к январю 2010 года возросла на 5,7% (в январе 2011 г. к декабрю 2010 года – на 0,4%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 3,3% (0,3%), амбулаторные услуги подорожали на 7,9% (0,3%).

Цены в транспорте в январе 2011 г. к январю 2010 года выросли на 7,3% (в январе 2011 г. к декабрю 2010 года – на 2,4%), в том числе на покупку транспортных средств – на 1,1% (0,1%), на топливо и масла – на 14,7% (5,4%), транспортные услуги – на 5,2% (0,9%) (пассажирский железнодорожный транспорт — на 0,2% (0,2%), пассажирский автодорожный транспорт – на 6,2% (1,1%)).

Цены в сфере связи в январе 2011 г. снизились на 8,8% (в январе 2011 г. к декабрю 2010 года – не изменились), на почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг снизилась на 9% (не изменились).

Цены в сфере отдыха и культуры в январе т.г. выросли на 2,9% (в январе 2011 г. к декабрю 2010 года – на 0,5%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в январе т.г. на 2,9% (не изменились), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 6,4% (1,2%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 6,4% (0,8%).

Цены в сфере образования в январе 2011 г. к январю 2010 г. выросли на 10,4% (в январе 2011 г. к декабрю 2010 года – на 0,3%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 19,4% (1,2%), среднее образование – на 8,8% (не изменились), стоимость высшего образования увеличилась на 8,8% (не изменились).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в январе 2011 г. к январю 2010 года выросла на 7,1% (в январе 2011 г. к декабрю 2010 года – на 0,3%).

В Украине цены производителей промышленной продукции в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года (показатель к предыдущему месяцу) выросли на 1,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Также сообщается, что цены производителей промышленной продукции в январе 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года выросли на 1,9%.

Генеральная прокуратура Украины проверяет информацию о причастности бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА к незаконному завладению путем мошенничества кредитными средствами иностранного банка в валюте в сумме, эквивалентной 64 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Евросоюз и Международный валютный фонд (МВФ) пообещали открыть Румынии новую кредитную линию в размере пяти миллиардов евро, сообщает Франс Пресс.

Как рассказал президент страны Траян Басеску, стабилизационный кредит будет предоставлен в течение двух лет на случай непредвиденных обстоятельств. Если у правительства Румынии возникнет необходимость, 3,6 миллиарда предоставит МВФ, а 1,4 миллиарда выделит ЕС, поясняет агентство Reuters.

По словам Басеску, экономика Румынии уже стабилизировалась, а для выхода из кризиса были приняты все необходимые меры. "Условия для возврата к экономическому росту созданы", - подчеркнул румынский президент.

В марте 2009 года, напоминает Лента.ру, Румыния договорилась с МВФ, ЕС и Всемирным банком о кредите на сумму 20 миллиардов евро. Это соглашение истекает в апреле 2011 года. Как сообщалось, в ноябре 2010 года выделение средств Румынии было приостановлено в связи с политическим кризисом в стране, но в январе 2011 года помощь разморозили. В феврале МВФ направит Румынии 2,3 миллиарда евро, а ЕС - 1 миллиард евро.

Сельское хозяйство В Украине с 2013 года предлагается отменить государственные акты на право собственности на землю.

Об этом говорится в законопроекте №8077 «О государственном земельном кадастре», внесенном в Верховную Раду народными депутатами Валерием БЕВЗЕНКО (Партия регионов), Романом ТКАЧОМ (НУНС) и Русланом ЛУКЬЯНЧУКОМ (БЮТ) 4 февраля 2011 года.

Согласно пояснительной записке к документу, размещенному на сайте парламента, существование госактов принципиально не согласовывается с системой государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество, введенное новой редакцией Закона «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений», поскольку существование двух документов, которые удостоверяют право собственности на земельный участок – государственного акта и выдержки о регистрации вещного права, является нецелесообразным.

Законопроектом предлагается включить в Закон «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений» изменения, которые предусматривают, что на основании решения о бесплатном предоставлении земельного участка государственный регистратор должен выдать свидетельство о праве собственности на него.

Авторы законопроекта считают, что введение этого положения позволит согласовать порядок госрегистрации прав на землю с порядком, регулирующим вопрос государственной регистрации прав на другое недвижимое имущество, и существенно упростит процедуру оформления таких прав.

Депутаты Верховной Рады Украины Валерий БЕВЗЕНКО (Партия регионов), Роман ТКАЧ (НУНС) и Руслан ЛУКЬЯНЧУК (БЮТ) предлагают принять законопроект «О государственном земельном кадастре».

Текст законопроекта №8077, зарегистрированного в парламенте 4 февраля 2011 года, размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается урегулировать вопрос о ведении государственного земельного кадастра (ГЗК).

В частности, предлагается изменить процедуру государственной регистрации земельного участка. Если на сегодня госрегистрация земельного участка проводится при каждой трансакции с участком и включает процедуру выдачи государственных актов или регистрации договоров аренды, законопроектом данная процедура сведена к присвоению земельному участку кадастрового номера при его формировании.

Законопроектом устанавливаются основания, процедура и сроки осуществления госрегистрации, определен исчерпывающий перечень документации по землеустройству и оценке земель, которая является основанием для внесения данных в ГЗК.

При этом документ определяет, что анализ поданной документации и внесение всех ведомостей о земельном участке вносятся исключительно районными (городскими) территориальными органами центрального органа исполнительной власти по земельным ресурсам.

Законопроектом предлагается установить срок внесения ведомостей о землях и земельных участках в ГЗК – 14 дней со дня подачи необходимых документов (сегодня эта процедура может длиться годами).

Документ устанавливает исчерпывающий перечень ведомостей, основные требования по открытию, ведению и закрытию Поземельной книги – документа ГЗК, который содержит ведомости о конкретном земельном участке.

Кроме того, нормами законопроекта предлагается исключить из Земельного кодекса положения об обязательности осуществления госрегистрации ограничений в использовании земельных участков, которые непосредственно установлены законами и принятыми в соответствии с ними нормативно-правовыми актами. Вместо этого предлагается установить обязательность ограничений в документации по землеустройству, Поземельных книгах.

Документом предлагается сделать открытыми данные ГЗК с открытым доступом в Интернете, за исключением ведомостей, свободное распространение которых запрещено законом.

Энергетика

Лидеры стран - членов ЕС договорились о необходимости обмена информацией о договорах на поставки энергоресурсов из третьих стран.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в выводах, принятых 4 февраля на заседании Европейского совета.

«Странам-членам предлагается с 1 января 2012 года информировать Еврокомиссию о существующих и новых двусторонних соглашениях с третьими странами», - говорится в документе.

«Комиссия будет делать эту информацию доступной для всех стран-членов в надлежащей форме, принимая во внимание необходимость защиты коммерчески чувствительной информации», - отмечают лидеры ЕС.

Отмечая необходимость развития взаимовыгодного партнерства в энергетической сфере с третьими странами, лидеры ЕС предложили Верховному представителю ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности принимать во внимание вопросы энергетической безопасности в своей работе.

При этом, считают лидеры ЕС, вопросы безопасности энергопоставок должны найти свое отражение и в Европейской политике соседства.

В документе лидеры ЕС отметили необходимость диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов в Европу и предложили Еврокомиссии продолжать работу над такими стратегическими проектами транспортировки газа, как Южный коридор.

Вместе с этим, лидеры ЕС отметили необходимость развития надежных, прозрачных и основанных на четких правилах взаимоотношений с Россией в области поставки энергетических ресурсов.

Транспорт

В Ассоциации лидеров туристического бизнеса Украины (АЛТУ) сообщают, что туроператоры приостановили продажи туров и прекратили выдачу документов по уже оплаченным турам в Египет после обнародования рекомендации МИД воздержаться от поездок в Арабскую Республику Египет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АЛТК.

Как отмечают в ассоциации, появляющаяся в СМИ информация о продолжении отправок туристов в Египет не соответствует действительности.

В частности, по данным АЛТУ, на минувших выходных самолеты вылетали из Украины в Египет с целью планово вывезти туристов, отдыхающих на курортах в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде, Дахабе и Табе.

В частности, 5 февраля, в Египет отправилось 6 самолетов, на борту которых был 31 пассажир, среди которых иностранцы и несколько туристов, у которых были документы на руках еще до обнародования рекомендации МИД воздержаться от поездок в Арабскую Республику Египет.

По данным ассоциации, в Украине работает 5 туроператоров по направлению Египет: TEZ TOUR, Turtess Travel, Пегас Touristic, Anex Tour и Coral. Они объявили о приостановке продаж туров в Египет до стабилизации ситуации и организовали информирование туристов о потенциальной опасности.

(УНИАН)