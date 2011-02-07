Донецкая область официально присоединилась к Еврорегиону «Донбасс», куда уже входят Луганская область и Ростовская область (РФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК.

По словам губернатора, весной руководство области проведет встречи с остальными членами Еврорегиона, чтобы наметить дальнейшие направления сотрудничества.

Как сказал А.БЛИЗНЮК, в рамках Еврорегиона будут рассматриваться «проблематика Азовского моря, реки Северский Донец, экологические проблемы и экономические связи».

В октябре на Международном инвестиционном саммите в Донецке руководство области отчитается перед президентами Украины и России о работе Еврорегиона «Донбасс».