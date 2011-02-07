Янукович подписал закон о направлении миротворческого контингента в Кот-д‘Ивуар

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон об одобрении своего решения о направлении миротворческого контингента для участия Украины в предоставлении поддержки Операции ООН в Кот-д‘Ивуаре.

Сообщение об этом размещено на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля Верховная Рада Украина постановила одобрить решение Президента Украины о направлении миротворческого контингента из числа миротворческого контингента Украины, который действует в составе Миссии ООН в Либерии, для участия Украины в предоставлении поддержки Операции ООН в Кот-д‘Ивуаре в сроки, определенные Советом Безопасности ООН, на период до трех месяцев.

Финансирование расходов, связанных с участием Украины в предоставлении поддержки Операции ООН в Кот-д‘Ивуаре, осуществлять за счет средств Государственного бюджета Украины с последующим возмещением этих расходов Организацией Объединенных Наций.