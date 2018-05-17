Данилишин: Новая власть "продвигает" инвестпроекты правительства Тимошенко...

Политэмигрант – экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин сейчас в Праге. 13 января т.г. Министерство внутренних дел Чехии приняло решение о предоставлении ему политического убежища. На родине его обвиняют в злоупотреблениях в сфере госзакупок, ущерб от его действий в украинском МВД оценивают в 13,9 млн. грн., он объявлен в розыск по линии Интерпола. Оппозиция считает все обвинения домыслом и откровенными политическими репрессиями. Просидев 3 месяца в пражской тюрьме, Б.Данилишин выучил практически всю блатную лексику и узнал «погоняла» большинства государственных мужей. Сейчас живет на съемной квартире в рамках программы «Международная охрана в формате азил», которая предусматривает средства на оплату жилья, обучение чешскому языку. В Чехии он планирует заниматься преподавательской деятельностью, аналитической работой, в том числе относительно ситуации в Украине. Что касается последнего, то, по его словам, планы украинской власти по созданию зоны свободной торговли с ЕС сорвутся, как и по безвизовому режиму, а большинство реализуемых Кабмином Азарова проектов разрабатывались правительством Тимошенко, в т.ч. и административная реформа. Об этом и многом другом Богдан Данилишин рассказал в интервью УНИАН…

- Богдан Михайлович, начну с вопроса, который в последние дни, к сожалению, не перестает быть актуальным. Почему в Украине периодически происходит резкое повышение цен на некоторые виды товаров? Причем, в правительствах как Януковича, так и Тимошенко, и Азарова постоянно говорят о необоснованности таких явлений, однако предотвратить их не могут?

К сожалению, в Украине, несмотря на то, что декларируется определенная система рыночных отношений, уровень государственного влияния остается достаточно высоким. В первую очередь, доминирующим является влияние различных олигархических групп на формирование сегментов рынка, товарной структуры. Не влияние монополий становится определяющим, а, скорее, группы людей, которые приближены к правительству, и на момент наибольшего спроса на какой-либо вид продукции извлекают для себя финансовую выгоду. Велика доля и политического давления. В принципе, система мониторинга и прогнозирования потребностей рынка в Украине налажена, но она не всегда срабатывает. Тут имеют место промахи как местных органов власти, так и правительства.

- Это являлось основной причиной и при повышении цен во времена премьерства Тимошенко?

- Это было при всех правительствах, независимо от того, кто был премьер-министром. Думаю, что так будет и дальше.

- Насколько сильно влияние внешнего рынка?

- Безусловно, Украина не изолирована от внешнего рынка. Открытость нашей экономики достаточно велика, я бы даже сказал, слишком велика, и в ближайшие 2-3 года мы от этого никуда не денемся.

- Почему не получается смягчить ситуацию с учетом прогнозов и анализа экспертов?

- В Украине всегда проводилось прогнозирование перспектив на фоне развития ситуаций на внешних рынках по различным товарным группам. Но у нас не сформирована как цивилизованная система предложения, так и система спроса. Бывают периоды, когда возникает резкая потребность в том или ином товаре или услуге. Но в целом, наш потребительский рынок нельзя назвать развитым.

Зачем, к примеру, семье закупать товар - сахар, муку, гречку и так далее - впрок в объеме, необходимом для годового потребления? Так, к сожалению, у нас происходит со времен СССР, и потребительская психология существенно не изменилась. Видимо, люди и сейчас не уверены в завтрашнем дне, что государство обеспечит бесперебойное поступление этих продуктов в торговые сети. Некому в теперешнем правительстве заниматься прогнозированием и балансами, все пущено на самотек. Я не удивлюсь, если в ближайшее время мы будем иметь резкий всплеск цен на продовольственные товары, а Кабмин расскажет, что индекс потребительских цен находится в пределах однозначного показателя.

Новая власть реализует проекты правительства Тимошенко

- Я не раз слышал, что Юлия Тимошенко, будучи премьер-министром, не очень прислушивалась к мнению членов правительства, поступала так, как считала нужным. Так ли это?

- Я абсолютно не согласен с такой трактовкой. У нас всегда с Юлией Владимировной был конструктивный диалог при решении того или иного вопроса, причем достаточно откровенный как на заседании правительства, так и на различных совещаниях, и во время бесед в более узком кругу. Премьер-министр, конечно, ставила определенные задачи и требовала от членов правительства их выполнения. При этом внимательно прислушивалась к предложениям, которые поступали от министерств и ведомств.

- Что, к примеру, было сделано, благодаря настойчивой позиции Минэкономики?

- Прежде всего, то, что касается макроэкономического регулирования, внешнеэкономических отношений, в том числе формирования торгового сотрудничества с отдельными странами. Почти 60% всех вопросов для рассмотрения на заседании Кабинета министров разрабатывались с участием Минэкономики, 90% из них были одобрены правительством.

Я считаю, что Минэкономики в течение двух лет работало продуктивно. К примеру, все инвестиционные проекты, которые сейчас презентуются, были разработаны еще в 2008-2009 годах. Все, что делается в настоящее время в отношении предоставления административных услуг, тоже мы разрабатывали, законы о дерегуляции и государственно-частном партнерстве были также разработаны в 2009 году Минэкономики и Госкомпредпринимательства с участием Александры Кужель. Если бы тогда в парламенте было большинство, то можно было все документы принять в 2009 году. В принципе, это нужно было делать еще в 2005-ом.

- Как Вы оцениваете структурные изменения в правительстве, в частности в Минэкономики?

Мы еще в 2009 году сформировали концепцию административной реформы, которая предполагала новую структуру правительства. Я всегда предлагал передать в управление Минэкономики вопросы торговой деятельности (в Минэкономики в 2008 году был создан Департамент внутренней торговли и Департамент поддержки экспорта), макроэкономического регулирования, научно-технической и промышленной политики. Некоторая часть этих инициатив сейчас реализована.

- Как Вы считаете, почему Сергей Тигипко не возглавил Минэкономразвития и торговли?

- Это логично. Министерство экономики, особенно в том виде, в котором оно сформировалось, осуществляет контроль многих направлений экономических интересов. Так что партией, победившей на выборах, «чужому» человеку ведомство, контролирующее финансовые, товарные потоки, Госкомрезерв и другие структуры, не могло быть отдано. Кроме того, здесь сосредоточен и контроль всех государственных закупок, которые всегда были интересны наиболее активным регионалам. Например, в 2007 году были выданы 7924 письма–согласования относительно закупки у одного участника и торгов с ограниченным участием на общую сумму 133,1 млрд. гривен. Так, только за октябрь 2010 года Министерством экономики было согласовано более 700 процедур закупки у одного исполнителя на сумму более 27 млрд. гривен. И это только за один месяц! К сожалению, этого не видят правоохранительные органы. Свои же!

Планы по ассоциации с ЕС сорвутся, как и по безвизовому режиму

- Сейчас активно ведутся переговоры о зоне свободной торговли с ЕС и СНГ. Как Вы оцениваете перспективу реализации этих планов? Ведь в 2008-2009 годах Минэкономики уже пыталось откорректировать украинско-российское соглашение о свободной торговле, пытаясь сократить до минимума ограничения и изъятия…

- Украина должна искать баланс, учитывая особенности ВТО и условия, которые складываются при свободной торговле с СНГ. Я бы очень сдержанно относился к последнему, пока Россия не станет членом Всемирной торговой организации.

Если говорить об изъятиях и ограничениях, то они будут существовать до тех пор, пока будет необходимость защищать внутренние рынки по определенным группам товаров.

Что касается ассоциации с ЕС, то думаю, что в ближайшее время планы реализованы не будут ни по торговле, ни по безвизовому режиму. Мало того, не удастся согласовать вопросы даже по группе сельхозтоваров. ЕС будет искать поводы, чтобы не ослабить свои позиции, а Украина, постоянно оглядываясь в сторону России, не сможет идти на компромиссы с Евросоюзом, если они будут не выгоды Москве. В 2010 году проводилась несогласованная внешняя политика, которая не дала ощутимых результатов как на западном, так и восточном направлениях. Не продвинувшись особо в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией, в 2010 году сорваны переговоры о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. С такими усилиями мы не придем к определенным соглашениям с Евросоюзом не только к 2013 году, но даже и к 2015 году.

- Во время премьерства Тимошенко с Россией обсуждался вопрос вступления Украины в Таможенный Союз, ЕврАзЭС и ЕЭП?

- Вопрос расширения отношений обсуждался всегда, но, насколько я помню, речь о вступлении в Таможенный Союз, ЕврАзЭС и ЕЭП не шла. Украина рассматривалась как член ВТО, и обсуждались лишь те вопросы, которые касались совершенствования торговых отношений. Думаю, что и сейчас разговоры о том, что Украина имеет определенные условия для вступления в перечисленные организации, в большей степени носят политический, нежели экономический характер. Экономических расчетов, обоснований в пользу такого варианта нет. Вместе с тем, есть риски, которые возникнут у Украины как члена ВТО.

"Газовые" переговоры сорвал третий...

- После победы на выборах Тимошенко хотела изменить условия «газового» контракта. Что Вы об этом знаете?

- Насколько я знаю, в случае победы на президентских выборах Тимошенко планировала разрешить одним из первых вопросов пересмотр условий закупки и транзита российского газа. Минэкономики не было непосредственным участником «газовых» переговоров, однако не знать о том, как они проходили в конце 2008-го и начале 2009-го, что планировалось сделать после выборов в 2010 году, в ведомстве не могли. Каким образом хотели снизить цену на газ?

Газовые переговоры – особая страница в деятельности многих правительств. Насколько мне известно, условия планировали пересматривать. Если говорить о том, каким образом, то по этому поводу хочу сказать, что планировалось углубление связей с Российской Федерацией на более серьезной интеграционной и кооперационной основе. При этом речь о флоте никогда не шла. Обсуждался вопрос повышения роли предприятий России в эксплуатации и модернизации ГТС, в совместных проектах. Юлия Владимировна всегда стояла на государственных позициях.

Кто, кроме приближенных к государственному аппарату, выиграл от соглашений по газу, уже принятых новым правительством? Ровным счетом никто, кроме РосУкрЭнерго. А реальных достижений нет. Приведите товарооборот в сопоставимые цены, и все станет ясно.

- Правда ли, что в конце 2008 года в «газовые» переговоры вмешался третий участник, в результате чего они были сорваны? Кто был третим?

В первую очередь, надо учитывать те условия, в которых проходили «газовые» переговоры, и политическую ситуацию. Юлия Тимошенко никогда не была отдельным игроком на внешнем политическом и экономическом направлении. Все вопросы она должна была согласовывать с Президентом.

- Помешал Виктор Ющенко?

- Я думаю, что не столько Ющенко, сколько силы, которые были связаны с ним. Президент сам неоднократно высказывался, с кем он обсуждал эти вопросы и кто его поддерживал. За два года работы в правительстве я был всего несколько раз на совещаниях у Президента, эффективность этих мероприятий была нулевая. Если бы Тимошенко имела те полномочия, которые сейчас имеет действующий Президент, а Партия регионов не надувала бы шарики в парламенте, многие вопросы влияния мирового кризиса на экономику Украины разрешить удалось бы гораздо раньше.

Политического убежища нужно просить всем, кто во втором туре не голосовал за действующего Президента

- Поговаривали, что Виктор Янукович предлагал Вам работу в нынешнем правительстве. Так ли это?

Таких предложений не было.

- Если бы были, Вы бы согласились?

На сегодняшний день, учитывая 2 года работы в правительстве Тимошенко, я считаю себя членом ее команды.

- Вы знакомы лично с Виктором Януковичем?

- Мы знакомы с начала 2000-х годов. В 2000-ом я был одним из научных руководителей разработки программы научно-технического развития Донецкой области, когда Виктор Федорович был там губернатором. Было много других проектов, по которым я работал вместе с ним. В 2001 году он в моем институте (Совет по изучению продуктивных сил Украины - ред.) перезащищал докторскую диссертацию.

- Как Вы восприняли заявление Виктора Януковича в интервью ВВС о том, что ввели коррупционные схемы в процесс госзакупок?

- Это интервью нужно перевести на все языки мира. Президент единолично, без суда и следствия, квалифицирует действия, которые я якобы осуществлял, работая министром экономики, как преступные. Я считаю, что такие формулировки вообще нельзя озвучивать без проведения определенных следственных действий, судебных решений. Только суд в силе определить - преступник человек, или нет. Это можно понимать так - МЫ уже все решили. Если без суда и следствия один человек квалифицирует определенные действия другого человека как преступные, то международной защиты, политического убежища нужно просить всем, кто во втором туре не голосовал за действующего Президента.

- А кто предложил Вашу кандидатуру на должность министра экономики в правительстве Тимошенко?

Юлия Владимировна предложила мне эту должность.

- Вы были с ней знакомы?

Да, мы знакомы с конца 90-х годов. Нас познакомил один из советников бывшего спикера Верховной Рады Александра Мороза.

Я выучил почти всю блатную лексику

- Богдан Михайлович, Вы лечились в Баден-Бадене. Наверняка это недешево, даже с учетом зарплаты министра?

- На самом деле лечение там дешевле, чем в Феофании. К тому же я пришел в правительство не бедным человеком. Я работал на руководящих должностях в Академии наук, и у меня никогда не было особых запросов, для удовлетворения которых необходимо тратить уйму денег.

- Какие были условия в пражской тюрьме?

- Условия были нормальные. Во всяком случае, горазда лучше, чем те, в которых, как мне рассказали, сейчас находятся Луценко и Корнейчук. Условия соответствовали европейским нормам содержания заключенных. У меня была отдельная камера с кроватью, тумбочкой и санузлом. Питание трехразовое - в 6.30, 11 и 16 часов. Давали даже фрукты: яблоки, апельсины, киви. Каждый имеет возможность открыть персональный счет и раз в неделю в магазине купить необходимое. Можно было заказывать обед по желанию из меню столовой для персонала тюрьмы. Только не подумайте, что я делаю рекламу для сегодняшних членов правительства, хотя… от сумы и от тюрьмы, как говорится, никто не застрахован. Была возможность выписать газету, брать в библиотеке книги. Правда, выбор книг на русском языке был ограничен и они были определенного, свойственного для такого места жанра. Так что «Владимирский централ» и некоторые другие я прочитал. В результате выучил почти всю блатную лексику, начиная от «малявы» и так далее. Прочитал на страницах и обложках некоторых книг «погоняла» многих сегодняшних государственных мужей.

- Чем Вы планируете заниматься в Праге, где сейчас живете?

- Буду заниматься преподавательской деятельность, аналитической работой, в том числе отслеживать ситуацию в Украине. Сейчас ведутся переговоры о моем сотрудничестве с Карловым университетом, высшей школой экономики.

Я живу на съемной квартире. Она оформлена в рамках программы «Международная охрана в формате азил», которая предусматривает средства на оплату жилья, обучение чешскому языку. Передвигаюсь по городу общественным транспортом. Кстати, в Прагу я впервые приехал 18 октября прошлого года и сразу попал в тюрьму. Сейчас, после почти трех месяцев заключения, удалось посмотреть город. Очень красивый - напоминает старую Вену, Львов.

- Планируете ли Вы заниматься политикой?

- Я считаю себя политиком, даже покинув пост в правительстве. Я - член партии «Батькивщина» и политической деятельностью как занимался, так и буду заниматься в дальнейшем. В Украине необходима консолидация всех оппозиционных сил, многие должны поступиться своими амбициями. Не может быть 20 вождей в оппозиционном движении. Есть лидер, который занял второе место в президентской гонке при достаточно минимальном разрыве.

- Спасибо за беседу.

Беседу вел Юрий Дощатов (УНИАН)