Азаров 30 марта посетит с визитом Литву
19:59, 07 февраля 2011Разное
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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 30 марта посетит с визитом Литву.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи сегодня в Киеве с министром иностранных дел Литовской Республики, действующим главой ОБСЕ Аудронюсом АЖУБАЛИСОМ.
Н.АЗАРОВ отметил, что Украина заинтересована в экономическом сотрудничестве с Литвой, в частности, в энергетической сфере.
«Мы считаем, что объем нашей двусторонней торговли, вполне возможно (в 2011 году – УНИАН), достигнет докризисного уровня», - сказал Н.АЗАРОВ.
При этом он выразил надежду, что уже весной в Вильнюсе будет открыт памятник Тарасу Шевченко.
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