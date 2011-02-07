Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 30 марта посетит с визитом Литву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи сегодня в Киеве с министром иностранных дел Литовской Республики, действующим главой ОБСЕ Аудронюсом АЖУБАЛИСОМ.

Н.АЗАРОВ отметил, что Украина заинтересована в экономическом сотрудничестве с Литвой, в частности, в энергетической сфере.

«Мы считаем, что объем нашей двусторонней торговли, вполне возможно (в 2011 году – УНИАН), достигнет докризисного уровня», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он выразил надежду, что уже весной в Вильнюсе будет открыт памятник Тарасу Шевченко.