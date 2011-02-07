Главное на 7 февраля (вечер)

Финансы

Базовая инфляция в Украине в январе составила 0,3% Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в январе 2011 года против декабря 2010 года составила 0,3%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе 2010 года показатель базовой инфляции был на уровне 0,8%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

В январе-декабре 2010 года против января-декабря 2009 года – 9,4%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в декабре 2010 года против ноября 2010 года составила 0,6%, за январь-декабрь 2010 года – 7,9%.

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Денежная масса в Украине увеличилась на 0,6%, монетарная база – уменьшилась на 1,7%

Денежная масса в Украине в январе 2011 года увеличилась на 0,6% – до 601,6 млрд. грн., монетарная база – уменьшилась на 1,7%, до 221,7 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Общий объем депозитов увеличился на 2,3% – до 423,3 млрд. грн., в т.ч. средства юридических лиц – на 3%, до 146,4 млрд. грн., вклады населения – на 1,9%, до 276,9 млрд. грн.

Объем наличности вне банков за указанный период уменьшился на 3,7% – до 176,2 млрд. грн., ее удельный вес в структуре денежной массы снизился до 29,3% (по состоянию на 1 февраля 2011 г.) по сравнению с 30,6% на 1 января 2011 года.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины на протяжении января увеличился в 2,2 раза – до 6,1 млрд. грн.

Объем корсчетов банков в январе увеличился на 20,9% – до 20,2 млрд. грн. Объем обязательных резервов, сформированных банками в январе, составил 12,4 млрд. грн., из которых было перечислено на отдельный счет в Национальном банке Украины 6,7 млрд. грн.

Объем продажи Нацбанком своих депозитных сертификатов составил 9,7 млрд. грн., объем операций по рефинансированию – 7,9 млн. грн.

Общий объем кредитных вложений в январе т.г. уменьшился на 0,2% – до 722,6 млрд. грн.

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2010 году увеличилась на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарная база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.

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Moody`s повысило прогноз рейтинга «Ощадбанка» с «негативного» до «стабильного»

Международное рейтинговое агентство Moody`s повысило прогноз рейтинга ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») по долгосрочным депозитам в национальной валюте и его долгового рейтинга с «негативного» до «стабильного».

Об этом сообщается на сайте Moody`s.

Принятие данного решения рейтинговое агентство объясняет стабилизацией кредитного портфеля банка и снижением суверенных и квазисуверенных рисков, доминирующих в его балансе.

Кроме того, Moody`s отмечает удовлетворительные финансовые показатели банка и стабилизацию качества активов во второй половине 2010 года, что в значительной степени связано с улучшением финансового состояния крупнейших заемщиков банка.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составили 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,778 млрд. грн., обязательства – 42,393 млрд. грн., уставный капитал – 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,626 млрд. грн.

В 2010 году «Ощадбанк» сократил прибыль против показателя 2009 года в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.

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Объем депозитов в украинских банках вырос на 2,3% - до 423 млрд. грн.

Общий объем депозитов в украинских банках в январе 2011 года вырос на 2,3% - до 423 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Согласно сообщению, объем банковских вкладов населения Украины в январе увеличился на 1,9% - до 276,9 млрд. грн. Средства юридических лиц в банках за этот период выросли на 3% - до 146,4 млрд. грн.

В сообщении отмечается, что по данным Нацбанка, депозиты в долларовом эквиваленте с начала года увеличились на 354,6 млн. долл. и составляют 16,67 млрд. долл.

При этом в текущем году продолжается тенденция улучшения срочной структуры депозитов. В частности, в январе удельный вес долгосрочных депозитов увеличился до 31,6% (на 1 января 2010 г. – 31,4%).

Объем средств Кабинета министров Украины в национальной валюте на счетах Национального банка Украины в январе увеличился в 2,2 раза – до 6,1 млрд. грн.

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От продажи ОВГЗ в январе в госбюджет поступило 2,8 млрд. грн.

По результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Государственный бюджет Украины в январе 2011 года поступило средств на общую сумму 2,806 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем операций по продаже государственных облигаций Украины из портфеля Национального банка Украины в январе составлял 1,2 млрд. грн. по номинальной стоимости. Операции по покупке осуществлялись лишь через механизм двусторонней котировки, в пределах которых было приобретено госбумаг на сумму 0,5 млрд. грн. по номинальной стоимости.

Погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 4,018 млрд. грн., в том числе основной долг – 3,169 млрд. грн., уплата дохода - 848,17 млн. грн.

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ТЭК

Третий энергоблок Ривненской АЭС отключен ошибочно - «Энергоатом»

В воскресенье, 6 февраля, в 12:22 энергоблок №3 Ривненской АЭС был отключен от энергосети из-за ошибочного срабатывания системы защиты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, система защиты блока сработала из-за повышения уровня в нагревателе высокого давления. Это оборудование относится ко второму контуру охлаждения реакторной установки.

Реакторная установка находится в режиме «горячая остановка».

Предварительная оценка инцидента по Международной шкале ядерных событий (INES) – «ноль».

Причина срабатывания защиты установлена, Проводится подготовка к выведению реакторной установки энергоблока №3 (ВВЭР-1000) на минимально контролируемый уровень мощности.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленной площадке РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах нормы.

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ДТЭК возобновил экспорт электроэнергии в Беларусь

ООО «Востокэнерго», входящее структуру энергохолдинга ДТЭК, 5 февраля т.г. возобновило экспорт электроэнергии в Беларусь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в феврале объем поставок ДТЭК в Беларусь запланирован в объеме 187 млн. кВт/ч.

При этом договор «Востокэнерго» с «Белэнерго» предусматривает гарантированные поставки около 1,5 млрд. кВт/ч в 2011 году. Еще около 1,5 млрд. кВт/ч, согласно условиям контракта, может быть экспортировано в негарантированном режиме по согласию сторон.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля т.г. экспортные поставки в Беларусь, временно приостановленные в январе т.г. из-за несогласования с белорусским контрагентом вопроса цены экспорта, возобновило ГПВД «Укринтерэнерго». Мощность экспортных поставок составляет 150 МВт.

«Укринтерэнерго» планирует в 2011 году поставить в Беларусь 2,5 млрд. кВт/ч.

«Востокэнерго» и «Укринтерэнерго» закупают электроэнергию в Оптовом рынке электроэнергии для последующего экспорта в Беларусь по оптовой рыночной цене, не учитывающей объем дотационных сертификатов.

Справка УНИАН. В 2010 году на Беларусь приходилось около 70% объема всех экспортных поставок электроэнергии из Украины.

В декабре 2010 года «Востокэнерго» и «Укринтерэнерго» приобрели на годовом аукционе 900 МВт сечения «ОЭС Украины – энергосистема Беларуси» («Востокэнерго» – 750 МВт, «Укринтерэнерго» – 150 МВт). При этом уже в январе т.г. ООО «Востокэнерго» временно отказалось от 350 МВт белорусского сечения, которые были выставлены на месячный аукцион «Укрэнерго», однако не нашли своих покупателей.

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Крупнооптовые цены на нефтепродукты за неделю выросли на 1,3%

С 31 января по 7 февраля 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 1-1,8% (в среднем на 1,3%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 31 января по 7 февраля 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – выросли на 1,2%, или 120 грн./т, – до 10270 грн./т; на бензин А-92 – выросли на 1%, или 100 грн./т, – до 10390 грн./т; на бензин А-95 – выросли на 1,8%, или 190 грн./т, – до 10900 грн./т; на дизельное топливо – выросли на 1,3%, или 120 грн./т, – до 9010 грн./т.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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ЖКХ

Депутаты предлагают освободить часть граждан от уплаты пени за несвоевременную оплату ЖКУ

Депутаты Верховной Рады Юрий СЕРБИН и Николай ПОТАПЧУК (БЮТ) предлагают освободить отдельные категории граждан от уплаты пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом говорится в законопроекте №8071 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об освобождении отдельных категорий граждан от пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги и обеспечение увеличения заработной платы работникам исполнителей/производителей жилищно-коммунальных услуг», внесенном в ВР 4 февраля 2011 года.

Согласно документу, размещенному на сайте парламента, от начисления и взимания пени за несвоевременную оплату ЖКУ предлагается освободить граждан Украины, перед которыми существует задолженность по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, другой денежной выплаты, доход которых не превышает прожиточного минимума на одного человека в месяц.

При этом авторы законопроекта предлагают установить, что в расходы на предоставление/производство ЖКУ субъектами естественных монополий не могут включаться: суммы безнадежной дебиторской задолженности и отчисления в резерв сомнительных долгов; суммы неустойки (штраф, пеня); суммы средств или стоимость товаров, добровольно передающихся другим юридическим и физическим лицам, в т.ч. в виде финансовой или материальной помощи, благотворительной, спонсорской и шефской помощи; суммы потерь от порчи и повреждения ценностей; себестоимость реализованных производственных запасов; расходы на содержание объектов социально-культурного назначения.

Документом предусматривается, что в случае осуществления исполнителями/производителями ЖКУ мер по энергосбережению, которые привели к экономии энергоносителей при производстве услуг, уменьшению потребления топливно-энергетических и водных ресурсов, к уменьшению потерь при их транспортировке и поставке, органы местного самоуправления оставляют на 3 года тарифы на уровне, установленном до осуществления указанных мер.

Если на протяжении такого периода увеличиваются расходы на производство ЖКУ, то, соответственно, корректируется уровень тарифов Национальной комиссией регулирования рынка коммунальных услуг.

При этом 50% полученной вследствие таких мер дополнительной прибыли исполнителей/производителей жилищно-коммунальных услуг направляется в фонд заработной платы этих исполнителей/производителей при условии качественного предоставления ЖКУ, что подтверждается органом местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года Верховная Рада изменила статью 2 Закона Украины «О временном запрещении взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги».

В частности, она изложена в такой редакции: «Действие данного Закона прекращается 1 января 2011 года. Начисление и взыскание пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги осуществляются на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года».

22 декабря 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «О временном запрещении взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги».

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Всемирный банк намерен предоставить Украине 400 млн. долл. займа на реформу ЖКХ

Всемирный банк намерен в 2012 году предоставить Украине 400 млн. долл. займа на реализацию программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Сильна Україна» со ссылкой на вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО.

Согласно сообщению, принятие решения о выделении займа стало возможным после того, как правительство выполнило все предварительные условия банка: были приняты закон о создании Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг и новая редакция закона о концессиях, которая упрощает приход в жилищно-коммунальную сферу частных инвесторов.

Правительство предполагает использовать заем Всемирного банка для реализации программы реформирования ЖКХ на 2009-2014 годы, согласно которой на модернизацию и ремонт централизованных систем водоснабжения и канализации необходимо 1,42 млрд. грн., теплоснабжения – 2,85 млрд. грн.

«При этом кредитные средства Всемирного банка составят половину необходимых капиталовложений, все остальное – это средства коммунальных предприятий и бюджетные субсидии», – сказал вице-премьер.

По мнению С.ТИГИПКО, этот заем позволит не только модернизировать основные фонды отрасли, но и начать массовую передачу объектов ЖКХ в управление частному бизнесу на основе частно-государственного партнерства. «Мы сможем преодолеть монополизм в отрасли и создать конкурентную среду на рынке жилищно-коммунальных услуг», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк удовлетворен ходом и темпами реализации проекта «Развитие городской инфраструктуры в Украине». Представители ВБ заявили, что если достигнутый прогресс будет продолжаться, то банк готов привлекать муниципалитеты украинских городов и к реализации другой стратегии, которая сегодня разрабатывается. В частности, предусматривается, что один из пунктов стратегии будет касаться реабилитации системы теплоснабжения.

Справка УНИАН. 26 мая 2008 года Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины подписали соглашение о предоставлении займа в размере 140 млн. долларов на реализацию проекта «Развитие городской инфраструктуры».

Проект направлен на повышение качества и надежности предоставления услуг путем ряда институционных изменений и реабилитации систем водоснабжения, водоотвода и утилизации твердых отходов, а также улучшения экологической ситуации. Его участниками являются 15 коммунальных предприятий (водоканалов).

Проект осуществляется за счет займа Всемирного банка на условиях 100-процентного кредитования.

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Транспорт/Связь

Могилев выступает за отмену доверенностей на управление транспортом

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ выступает за отмену доверенностей на управление транспортными средствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве по результатам совещания с руководителями подразделений ГАИ по вопросу соблюдения законности во время несения службы.

«Я сторонник того, чтобы отменить все доверенности», - сказал А.МОГИЛЕВ.

При этом он пояснил, что альтернативным может стать вариант обращения владельца транспортного средства с заявлением в ГАИ, в котором будет указано, кто помимо него может управлять его транспортным средством.

По словам министра, такое заявление человек может принести лично в ГАИ либо, нотариально заверив, отослать его по почте, а сотрудники ГАИ в течение суток должны будут занести данные, указанные в заявлении, в базу данных.

По мнению А.МОГИЛЕВА, это значительно облегчит оформление документов, и в случае необходимости любой сотрудник ГАИ сможет в течение нескольких минут проверить по базе, на законных ли основаниях тот или иной человек управляет транспортным средством, принадлежащим другому.

«Наверное, это будет правильно. Я думаю, это один из способов решения проблемы. Такой вариант возможен. Можно предлагать и другие», - сказал глава министерства.

Также он отметил, что, согласно подписанным договоренностям между Украиной и Евросоюзом, необходимо урегулировать вопрос максимального срока действия водительского удостоверения. По словам А.МОГИЛЕВА, в большинстве стран Евросоюза такой срок ограничивается 10 годами. «У нас же это может быть и 5 лет, и 10, и 15, и 20. Это надо решать», - сказал министр.

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КГГА пока не планирует поднимать цены на проезд в городском транспорте

Председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ заявил, что пока столичная власть не планирует поднимать цены на проезд в городском пассажирском транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня журналистам.

Так, на вопрос, будет ли в связи с ростом цены на электроэнергию поднят тариф на проезд в городском электротранспорте, председатель КГГА ответил: “Мы посчитали - это на данное время серьезные дополнительные расходы и “Киевпастранса”, и Киевского метрополитена. Но, учитывая ситуацию, которая у нас есть сегодня в других отраслях - в ЖКХ, и, к сожалению, на рынке продуктовых товаров, - то, безусловно, мы сделаем все, чтобы сдержать этот процесс”.

В то же время А.ПОПОВ сообщил, что в бюджете города нет средств на покрытие расходов этих коммунальных предприятий, поэтому все будет зависеть от возможностей “Киевпастранса” и метрополитена.

“Откровенно вам скажу: это будет за счет финансовой, экономической ситуации этих предприятий. Потому что оказать определенную финансовую помощь, а она значительная: по одному предприятию 60 млн., по другому немного меньше, просто объективно у нас таких ресурсов нет. Поэтому, к сожалению, придется этим коллективам брать на себя эти объективные реалии. И таким образом мы обеспечим стабильность. Мы не будем поднимать тарифы в ближайшее время на эти услуги”, - заявил А.ПОПОВ.

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«АэроСвит» с 1 марта откроет рейсы из «Борисполя» в Лондон и Краков

С 1 марта 2011 года компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» открывает воздушное сообщение на направлениях Киев (аэропорт «Борисполь») – Лондон («Гэтвик») и Киев – Краков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, на этапе освоения маршрута «АэроСвит» будет выполнять в лондонский аэропорт 5 полетов в неделю – в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.

Кроме того, 4 раза в неделю – в понедельник, вторник, четверг и пятницу – будут осуществляться рейсы Киев – Краков.

Напомним, до этого из украинских компаний полеты в Великобританию осуществляла только авиакомпания «Международные авиалинии Украины».

«АэроСвит» более 10 лет работает на линии Киев – Варшава, сейчас рейсы между столицами Украины и Польши авиакомпания выполняет ежедневно. Ранее «АэроСвит» планировал открыть рейсы Киев – Краков с 1 ноября 2010 года.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии", созданная в 1994 году, является крупнейшим украинским авиаперевозчиком. «АэроСвит» обслуживает более 70 международных регулярных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных.

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Строительство

Власть Киева обещает за три года построить жилье всем обманутым в афере “Элита-Центр” В Киевской городской госадминистрации планируют, что за три ближайших года смогут построить жилье для всех обманутых вкладчиков “Элита-Центр”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ.

“По «Элита-Центр» у нас программа, которая уже реализуется. Мы начали давать жилье для тех людей, которые пострадали в этом проекте. По моим расчетам, это приблизительно 1 млрд. грн., которые нужно найти городу для того, чтобы обеспечить 1 тыс. 100 человек, которые обмануты”, - отметил он.

К этому А.ПОПОВ добавил: “За 3 года мы планируем отдать соответствующее количество жилья”.

Он напомнил, что жилье для пострадавших строит “Киевгорстрой”, а заселяются в новые квартиры люди, которых в списках подают в КГГА организации, представляющие интересы обманутых пайщиков.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, в результате строительной аферы «Элита-Центра», которая была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве, пострадали 1 тыс. 760 человек. Всего у инвесторов мошенническим путем украдено более 100 млн. дол.

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Депутаты предлагают освободить застройщиков от уплаты стоимости сноса зеленых насаждений в Киеве

Народные депутаты Григорий СМИТЮХ, Виктор КОРЖ (Партия регионов) и Сергей ТЕРЕЩУК (Блок Литвина) предлагают освободить застройщиков от уплаты возобновляемой стоимости сноса зеленых насаждений при строительстве объектов социокультурной инфраструктуры.

Об этом говорится в законопроекте №8075 «О внесении изменений в Закон «О моратории на удаление зеленых насаждений на отдельных объектах благоустройства зеленого хозяйства Киева» (об уплате возобновляемой стоимости сноса зеленых насаждений), внесенном в Верховную Раду 4 февраля т.г.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, размещенному на сайте парламента, постановлением Кабмина №1045 от 1 августа 2006 года введен выборочный подход к строительным работам и объектам, который предусматривает предоставление льгот отдельным видам строительства, в частности, освобождение от уплаты возобновляемой стоимости зеленых насаждений в случае проведения работ по реконструкции НСК «Олимпийский», выполнения работ по строительству пожарных депо, предусмотренных Государственной целевой программой подготовки и проведения Евро-2012, строительства культовых объектов.

При этом ст. 3 Закона «О моратории на удаление зеленых насаждений на отдельных объектах благоустройства зеленого хозяйства Киева» предусматривает выборочное удаление отдельных зеленых насаждений в случае отчуждения земельного участка по мотивам общественной необходимости и для общественных нужд, строительства объектов Евро-2012, строительства объектов социальной и культурной сферы (больниц, школ, детских садов, музеев, художественных галерей, библиотек), сноса аварийных деревьев или ликвидации последствий стихийного бедствия, аварийной и чрезвычайной ситуации.

Авторы законопроекта отмечают, что зеленые насаждения, которые сносятся при строительстве таких объектов, как правило, всегда восстанавливаются силами застройщиков при завершении их обустройства и ввода в эксплуатацию, поэтому предлагают освободить застройщиков от уплаты возобновляемой стоимости сноса зеленых насаждений при строительстве социокультурных объектов.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010 года Верховная Рада Украины установила мораторий на удаление зеленых насаждений на отдельных объектах благоустройства зеленого хозяйства Киева.

Законом вводится мораторий сроком на 5 лет на удаление зеленых насаждений на таких объектах благоустройства зеленого хозяйства Киева: в скверах, ботанических садах, в парках, лесопарках, рекреационных зонах, лесах Киева; в урочищах с крутыми склонами; зеленых насаждений придомовых территорий; на берегозащитных участках и в водоохранных зонах; на островах реки Днепр в пределах территории Киева.

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Стоимость строительно-монтажных работ в 2010 году выросла на 15,8%

В январе-декабре 2010 года стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2010 года стоимость строительно-монтажных работ выросла на 1,3% по сравнению с ноябрем 2010 года и на 18,9% – по сравнению с декабрем 2009 года.

В Госкомстате отметили, что за январь-декабрь т.г. стоимость работ по строительству жилых домов выросла на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, по строительству нежилых зданий – на 15%, по строительству транспортных сооружений – на 19,3%, по строительству трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 19,6%, по строительству комплексных промышленных сооружений – на 17,9%, по строительству других инженерных сооружений – на 13%.

Справка УНИАН. В 2009 году стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 11,3% по сравнению с 2008 годом. В 2008 году стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 35,3% по сравнению с 2007 годом.

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Этой ночью по Украине будет идти снег с дождем

Ночью 8 февраля по всей территории Украины, кроме западных областей, а днем на Левобережье ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На дорогах восточной части кое-где гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье 0-5° мороза; днем 3-8° тепла, в Прикарпатье и Одесской области до 12°, в восточной части 0-4° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

В Киеве и области ночью и утром пройдет небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от 3 мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла. По г. Киеву температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

УНИАН