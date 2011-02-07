Анонс на 8 февраля

* Компания «Фармак» и компания SAP проведут пресс-конференцию, посвященную старту проекта по внедрению решения SAP ERP. Участники: Дина Немирович, руководитель департамента стратегического развития ОАО «Фармак»; Максим Матяш, директор SAP Украина; Георгий Кондрашихин, руководитель департамента информационных технологий ОАО «Фармак»; Юрий Назаров, исполнительный директор, компания СONIM.

* Круглый стол на тему: «Соглашение об ассоциации в 2011 - мечта или реальность?». Вопросы: Реалии и проблемные вопросы переговорного процесса Украины с ЕС по заключению Соглашения о политической Ассоциации и зоне свободной торговли; Сложности внедрения двустороннего безвизового режима между Украиной и ЕС; Контекстные препятствия на пути подписания Соглашения в 2011 году; Имплементация внутренних реформ как фактор интенсификации переговорного процесса; Какие практические преимущества почувствуют украинцы, в случае подписания Соглашения об Ассоциации и др.

* Круглый стол на тему: «Перспективы украинского бизнеса в России», который состоится в рамках спецпроекта «Украино-российские отношения». Организатор - Институт Горшенина. Участники: Алексей Урин, советник, руководитель экономической группы Посольства РФ в Украине; Анатолий Гиршфельд,президент ИГ УПЭК; Александр Селищев, руководитель департамента по стратегическому планированию и анализу компании «ДТЭК»; Татьяна Хандажевская, юрист международной юридической компании «MAGISTERS»; Мирослав Табахарнюк, глава Наблюдательного совета компании «МТ-ИНВЕСТ»; Владимир Корнилов, директор Киевского филиала Института стран СНГ; Дионис Васильев, директор консалтинговой группы «НЕО Центр Украина» и др.

* Круглый стол на тему: “Валютно-правовые риски для национальной безопасности: как далеко могут зайти последствия судебного обжалования валютных кредитов?”. Приглашены: Юрий Колобов, первый зам.председателя НБУ; Юрий Мирошниченко, народный депутат Украины; Александр Удовиченко, председатель Совета судей хозяйственных судов; Юрий Шемшученко,директор Института государства и права им. В.Корецкого; Андре Куусвек, директор представительства ЕБРР в Украине; Борис Тимонькин, председатель правления «Укрсоцбанка»; Дмитрий Зинков, председатель правления «ОТП Банка» и другие.

* Пресс-конференция на тему: «Запрет на досрочное снятие депозитов. Новые инициативы и политика Нацбанка Украины». Участники: экс-заместитель председателя НБУ Сергей Яременко; член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор Лисицкий; старший исследователь Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук.

* Круглый стол на тему: «Мировые продовольственные рынки и продовольственная безопасность Украины». Организатор - Международный Фонд Блейзера. Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор МФ Блейзера; Леонид Козаченко, председатель Совета предпринимателей при КМУ, президент УАК; Василий Юрчишин, директор экономических программ, Центр Разумкова; Виктор Андриевский, директор Института развития аграрных рынков; Владимир Жмуцкий, ведущий эксперт по аграрным, земельным и экологическим вопросам, Центр Разумкова; Игорь Лавриненко, руководитель аналитического отдела, «Реформаторский клуб»; Вадим Бодаев, директор компании SigmaBleyzer.

* Пресс-конференция на тему: «Внедрение рынка земли: путь к процветанию или к бедности?». В работе примет участие председатель Союза участников сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины, почетный президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич. Организатор - ВОО "Союз участников сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины".

* Состоится телемост между представителями украинских научных кругов и исследователями, работающими украинской антарктической станции «Академик Вернадский», по случаю 15-летия станции. Речь пойдет о начале реализации Государственной целевой научно-технической программы проведения исследований в Антарктике на 2011-2020 гг. Участники: председатель Госагентства по вопросам науки, инноваций и информации Украины В.Семиноженко; вице-президент НАНУ А.Науковец; директор Института геологических наук НАНУ П.Гожик; директор Института биохимии им. Палладина НАНУ С.Комисаренко; ректор НТУУ “КПИ” М.Згуровский; директор Национального антарктического научного центра В.Литвинов. По окончании - брифинг.

* Відбудеться прес-конференція на тему:

«Інфляція врятує українську економіку?»

Учасники:

- Віктор Лисицький – екс-керівник групи радників НБУ;

- Ерік Найман – фінансовий експерт;

- Олександр Жолудь - старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень.

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