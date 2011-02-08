ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Волга: Ситуация с арестом члена Госфинуслуг очень напоминает подставу», в котором пишет - глава Госфинуслуг Василий Волга прокомментировал изданию свое видение беспрецедентной с момента создания Комиссии ситуации…

http://delo.ua/opinions/volga-situacija-s-arestom-chlen-151751/

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Также «Дело» публикует материал «Евросоюз готовится к войне с «Газпромом», в котором пишет – солидарность всей Европы и ее активная позиция помогут обуздать непоследовательную политику, которую проводит российский монополист «Газпром»…

http://delo.ua/world/evrosojuz-gotovitsja-k-vojne-s-151676/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Инфляции начислили коммунальные тарифы» пишет – снижение цен на молочные и мясные продукты затормозило инфляцию в январе до 1%. Уменьшение темпов инфляции могло быть более существенным, если бы не начался пересмотр коммунальных тарифов, который в ближайшие месяцы станет основным фактором роста цен в стране. Инфляционная динамика также зависит от переговоров правительства с МВФ относительно переноса очередного повышения цен на газ для населения, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1581337

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «В Украине почуяли добычу» пишет – рост цен на энергоносители в мире вызвал интерес к нефтегазовым и угольным активам Украины. За минувший год сразу несколько мировых добытчиков подписали соглашения с правительством о разработке недр. А отечественные компании занялись привлечением средств для модернизации активов. В текущем году капиталовложения в сектор продолжатся – этому будет способствовать ожидаемый рост потребления энергоносителей и их стоимости…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1581334

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«Экономические известия» в публикации «Киев дружески ухмыляется Москве» пишут - вместо симметричного ответа в отношении агрессивных политических образований русских в Украине Киев решил создать в России подконтрольное властям объединение украинцев…

http://markets.eizvestia.com/full/kiev-druzheski-uhmylyaetsya-moskve

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«Экономические известия» в публикации «Детей накормят иностранцы» пишут - производство и экспорт детского питания в Украине падают, в то время как импорт наращивает объемы…

http://markets.eizvestia.com/full/detej-nakormyat-inostrancy

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Также «Экономические известия» в публикации «Нацбанк поделит вклады» пишут - в НБУ уже наметили дальнейшие шаги по реформированию системы банковских вкладов. Чтобы сделать депозиты срочными, предлагается изменить трактовку понятия «вкладный счет», дабы четко разделить депозиты на текущие, накопительные и срочные…

http://finance.eizvestia.com/full/nacbank-podelit-vklady

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«Газета по-киевски» в публикации «С завтрашнего дня в Израиль виза не нужна. А там как быть?» пишет – с завтрашнего дня вступает в силу договор о безвизовом режиме между Израилем и Украиной. То есть, решил ехать – осталось купить билет…

http://mycityua.com/articles/country/2011/02/08/045424.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Три вопроса Виктору Ющенко: «Где творится коррупция, я вас спрашиваю?» пишет – вчера Виктор Ющенко участвовал в презентации электронной версии музейной экспозиции «Народная война», созданной при содействии его Института президента. Журналистам удалось задать ему несколько вопросов…

http://mycityua.com/articles/country/2011/02/08/013416.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Данилишин: Новая власть "продвигает" инвестпроекты правительства Тимошенко...» подает интервью экс-министра экономики Богдана Данилишина, который считает, что планы власти по созданию ЗСТ с ЕС сорвутся, как и по безвизовому режиму. По его словам, большинство реализуемых Кабмином Азарова проектов разрабатывались правительством Тимошенко, а газовые переговоры сорвал третий...

http://economics.unian.net/rus/detail/77017

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Б.Соколовский: «Украина для Москвы - ситуативный "дружбан", для Брюсселя - ленивый ученик» пишет - на днях состоялось заседание Европейского Совета по энергетическим вопросам. Результаты совещания по т.н. перспективам Украины в интервью УНИАН прокомментировал эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский…

http://economics.unian.net/rus/detail/76960

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «В доле с президентом» пишет – президент Дмитрий Медведев решил воплотить в жизнь идею специального фонда для привлечения зарубежных инвестиций. Пугливые иностранцы будут вкладывать средства в российскую экономику вместе с государством. От его имени, как стало известно «Ведомостям», в проекте будет участвовать ВЭБ…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254598/v_dole_s_prezidentom

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Также «Ведомости» в публикации «Ремонт за свой счет» пишут – чиновники ищут способ заставить собственников квартир оплачивать ремонт домов. Регионы должны обложить их «коммунальным сбором» и управлять собранными деньгами, считают в Минрегионе РФ…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254567/remont_za_svoj_schet

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Издание «Известия» в публикации «Коммунальная расплата» пишет – в январе цены на услуги ЖКХ в России выросли на 9,1%. Вроде надо радоваться: еще осенью обещали прибавку чуть ли не в 40%, но благодаря окрику из правительства получилось в разы меньше. Однако именно это порождает массу вопросов. Например, как формируются тарифы, которые так легко можно менять?..

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3151373/

(УНИАН)