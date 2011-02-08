Онопенко добровольно не уйдет с должности главы ВСУ

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО не собирается добровольно уходить в отставку со своего поста в обмен на прекращение давления на членов его семьи.

Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант-Украина» (№17 от 8 февраля).

Отвечая на вопрос, собирается ли он уходить добровольно в от ставку, В.ОНОПЕНКО сказал: «Нет». При этом он не стал уточнять, поступали ли ему предложения поступиться должностью в обмен на прекращение преследований его родственников. «Сегодня я не хотел бы давать ответ на этот вопрос... С кем я должен торговаться? С теми, для кого честь, порядочность, человечность, закон ничего не стоят? С теми, кто использует властные полномочия для преследования личных целей?», - заявил В.ОНОПЕНКО.

Глава ВСУ также не стал отрицать, что все происходящее с членами его семьи связано с его профессиональной деятельностью. «Для тех, кто сегодня ведет борьбу со мной таким способом, это связано самым непосредственным образом. Логика их проста и понятна: получить полный контроль над судебной системой можно, только получив полный контроль над Верховным Судом. Для того, чтобы получить полный контроль над ВСУ, нужно избавиться от ОНОПЕНКО», - считает он.

В.ОНОПЕНКО подчеркнул, что его позиция принципиально расходится с позицией этих людей в кардинальных вопросах правосудия. Он напомнил, что когда все говорили о полезности проводимой судебной реформы, он, практически единственный из высших должностных лиц, говорил, что эта реформа – беда для Украины. «Я говорил, что эта реформа отбросит Украину на десятки лет назад, что она уничтожит правосудие. Так и происходит – сейчас судьи боятся принимать законные решения. Они стали более зависимы от внешних факторов. Суды как судебные органы стали менее самостоятельны. Я все время отстаивал конституционный статус Верховного Суда – сегодня он настолько снижен, что Верховный Суд вообще уже с большой натяжкой можно называть судебным органом», - сказал В.ОНОПЕНКО.