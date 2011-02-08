С 9 февраля 2011 г. начал действовать безвизовый режим между Украиной и Израилем. Посольство разъясняет.

С 9.02.2011 вступает в силу договор о безвизовом режиме (тип виз В2) между Израилем и Украиной. Начиная с этой даты каждый гражданин Украины, который поедет в Израиль с гостевой, туристической целью, на лечение или в коммандировку - не должен обращаться в Посольство Израиля в Украине за получением въездной визы в Израиль. Несмотря на договор о безвизовом режиме между двумя странами, все граждане Украины, целью визита которых является работа в Израиле или учеба - должны обращаться в Посольство Израиля в Украине для получения данных виз.

Посольство Государства Израиль в Украине разъясняет:

Начиная с 9.02.2011 каждый гражданин Украины, который поедет в Израиль с гостевой, туристической целью, на лечение или по бизнесу (тип виз В2) не должен обращаться в Посольство Израиля в Украине за получением въездной визы в Израиль.

Безвизовый режим не является гарантией въезда в Израиль, так как окончательное решение об этом принимают пограничные службы Израиля.

Каждый гражданин Украины для того, чтобы въехать в Государство Израиль должен будет доказать правдивость своего визита в страну.

Обращаем Ваше внимание!

Граждане Украины, которым когда-либо было отказано во въезде в государство Израиль в Посольстве Израиля в Украине и/или на границе Израиля для того, чтобы въехать в страну, должны будут лично подать просьбу в Посольство Израиля в Украине.

Обращаем Ваше внимание!

Граждане Украины, которые были депортированы из Государства Израиль, не смогут въехать в страну в течение 10 лет.

Обращаем Ваше внимание!

Граждане Украины, которые ранее посещали Израиль и нарушили визовый режим (оставались в Израиле после окончания действия визы) не смогут въехать в Израиль после отмены визового режима. Такие граждане должны лично подать просьбу на въезд в Государство Израиль в Посольство Израиля в Украине.

Обращаем Ваше внимание!

Граждане Украины, которые ранее законно работали в Государстве Израиль и вовремя выехали по окончании визы (тип визы В1) не смогут въехать в страну в течение года после даты выезда из Израиля

Несмотря на договор о безвизовом режиме между двумя странами, все граждане Украины, целью визита/въезда в Израиль является работа (тип визы В1), учеба (тип визы А2) и другие типы виз, кроме типа визы В2, должны обращаться в Посольство Израиля в Украине для получения данных виз.

Внимание!

Все вышеизложенное касается только национальных паспортов граждан Украины.

Те граждане Украины, у которых вместо национального паспорта проездной документ для выезда за границу, по-прежнему должны обращаться за въездной визой в Израиль.

(Например: детские проездные документы голубого цвета – требуется виза для въезда в Израиль)

Существует возможность не ставить визу ребенку:

1. Если ребенок записан в национальный паспорт одного из родителей.

2. Если у ребенка свой национальный паспорт.

Граждане других стран, не граждане Украины, которым нужна виза для въезда в Израиль, могут продолжать обращаться за получением данной визы в Посольство Государства Израиль в Украине, имея при себе все перечисленные на данном сайте документы.

Внимание!

Срок действия заграничного паспорта должен заканчиваться не ранее чем через 6 месяцев со дня въезда в Государство Израиль.

(Подробнее см. информацию — на сайте Посольства Государства Израиль в Украине в разделе "Информация о визах" )