Стратегическое партнерство Украины и России приносит результат - Медведев

Стратегическое партнерство Украины и России приносит результат.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал сегодня в Кремле в ходе церемонии вручения послами верительных грамот.

В частности, он подчеркнул, что прошедший год ознаменовался кардинальными позитивными изменениями в отношениях между Украиной и Россией.

«Совместными конструктивными усилиями мы перешли к стратегическому партнерству, которое уже приносит свои плоды. Ожили те связи, которые были разрушены некоторое время назад, естественные связи, в том числе гуманитарные, между двумя братскими странами», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он уверен, что сегодня можно уверенно смотреть вперед и ставить перед собой новые задачи.

Д.МЕДВЕДЕВ пожелал послам больших успехов в их дипломатической работе в России и выразил надежду, что она пойдет на пользу двухсторонним отношениям.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 февраля, верительные грамоты Президенту РФ вручили посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО, а также послы Чехии, ЮАР, Габона, Малайзии, Сьерра-Леоне, Киргизии, Венгрии, Польши и Италии.