Главное на 8 февраля (день)

Финансы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предлагает поэтапно подписывать соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил во время встречи с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Литовской Республики Аудронюсом АЖУБАЛИСОМ.

По словам главы украинского правительства, на сегодня на 90% согласованы позиции по соглашению о зоне свободной торговли с ЕС, а примерно 10% - требуют дальнейшего обсуждения. «У меня сейчас возникло предложение: давайте в этом вопросе двигаться поэтапно... Можно подписать соглашение на тех позициях, на которых мы договорились, а то, что не проговорено - продолжать переговоры», - сказал Н.АЗАРОВ.

В пресс-службе правительства отмечают, что, таким образом, зона свободной торговли, по предложению Н.АЗАРОВА, будет определяться не одним, а двумя договорами.

Премьер-министр подчеркнул, что консенсуса с ЕС относительно подписания соглашения о зоне свободной торговли требует, в частности, вопрос, касающийся агропромышленного сектора.

«Нам хотелось бы, чтобы вопросы решались на принципах взаимопонимания и равенства», - сказал Н.АЗАРОВ, отметив, что Украина имеет мощный агропромышленный потенциал, и этот вопрос в переговорном процессе с ЕС является весьма важным.

Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов государственного ценового регулирования на 2011—2012 маркетинговый год. Перечень определен постановлением от 26 января 2011 г. № 67. Согласно перечню, ценовое госрегулирование будет осуществляться на пшеницу твердую и мягкую, зерно смеси пшеницы и ржи (меслин), рожь озимую и яровую, ячмень, муку пшеничную и ржаную, гречку с 1 июля 2011 г. до 30 июля 2012 г.

На кукурузу ценовое регулирование внедрено с 1 октября 2011 г. по 30 июля 2012 г., на сахар-песок (свекловичный) с 1 сентября 2011 г. по 31 августа 2012 г., на молоко сухое с 1 апреля 2011 г. по 31 декабря 2011 г. и масло сливочное с 20 февраля 2011 г. по 31 декабря 2011 г.

Правительство предлагает назначить Министерство экономического развития и торговли уполномоченным органом по вопросам государственно-частного партнерства в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, соответствующий проект Указа Президента Украины «О назначении уполномоченного органа по вопросам государственно-частного партнерства в Украине» разработан правительством.

Определение органа, который будет представлять государство в стратегическом сотрудничестве с частным бизнесом, создает организационную подпочву для согласованной реализации государственной политики в сферах ценообразования, инвестиционной деятельности, поддержки отечественного товаропроизводителя как на внутреннем, так и на внешних рынках, считают в правительстве.

Энергетика

Расчеты предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) с ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.), остаются неудовлетворительными.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что предприятия ТКЭ за период с 1 октября 2010 г. задолжали ДК «Газ Украины» за потребленный природный газ 4,19 млрд. грн. (по состоянию на 7 февраля 2011 г., без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов теплоэнергетиков за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ - 45%.

По данным оперативного мониторинга, долг теплопоставляющих предприятий двенадцати областей в текущем отопительном сезоне превышает 100 млн. грн.

В частности, наибольшая задолженность за газ у предприятий ТКЭ Донецкой (701 млн. грн.), Днепропетровской (574 млн. грн.), Харьковской (525 млн. грн.), Луганской (227 млн. грн.), Запорожской (220 млн. грн.), Одесской (193 млн. грн.), Киевской (174 млн. грн.), Львовской (161 млн. грн.), Полтавской (144 млн. грн.), Сумской (111 млн. грн.), Житомирской (105 млн. грн.) областей, а также АР Крым (108 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. составляет 1,33 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. – 0%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ у теплопоставляющих предприятий Закарпатской (27%), Донецкой (37%), Волынской, Луганской (по 38%), Житомирской и Кировоградской (по 39%), а также Днепропетровской, Ивано-Франковской, Ривненской областей и АР Крым (по 41%).

ДК «Газ Украины» отмечает, что граждане в целом своевременно и добросовестно оплачивают стоимость потребленных коммунальных услуг, в т.ч. тепловой энергии, однако эти средства своевременно в компанию не поступают.

ДК «Газ Украины» требует от руководителей теплопоставляющих предприятий-должников ускорить расчеты за природный газ. Компания обращается также к руководству местных органов власти с просьбой навести порядок в расчетах теплоэнергетиков.

Компания также отмечает, что значительная задолженность предприятий ТКЭ за природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ и надлежащее прохождение отопительного сезона 2010-2011 гг.

С целью улучшения дисциплины газопотребления и расчетов за природный газ предприятиями ТКЭ, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины намерено инициировать перед Кабинетом министров Украины вопрос относительно привлечения к ответственности руководителей теплопоставляющих предприятий-должников.

Апелляционный суд города Киева 7 февраля принял решение о продлении срока содержания под стражей до 10 марта бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Юрий ГРИГОРЕНКО.

«Вчера суд продлил ДИДЕНКО срок содержания под стражей до 8 месяцев и 1 дня, то есть до 10 марта», - сказал адвокат, отметив, что в ходе судебного заседания следователь Генеральной прокуратуры просил суд ограничить обвиняемого и его защиту во времени ознакомления с материалами дела. Однако, суд это ходатайство отклонил.

Социальная политика

17 тыс. 424 украинца подали документы на трудоустройство в Италии в рамках "Decreto Flussi" - 2010.

Об этом сообщает сайт Христианского Общества украинцев в Италии "Украинцы в Италии".

При этом в сообщении отмечается, что лишь каждый десятый имеет шанс легализоваться.

Регистрация работодателей длилась с 17 декабря, а подача уже заполненных запросов происходила в зависимости от категории и национальности рабочего - 31 января и 2-3 февраля.

Всего за 3 дня, отведенных на эту процедуру, было подано 392 тыс. 677 запросов при общей установленной квоте около 100 000 человек.

Для выходцев из Украины в рамках этой квоты было отведено лишь 1800 мест.

Сайт отмечает, что большинство украинцев в Италии работают по уходу за больными и домохозяйками, но они не имели права подавать документы на эту категорию работников. Зато на трудоустройство граждан Китая в сфере домашнего труда подано 32 тыс. 598 запросов. "Хотя общеизвестно, что китайцы в Италии работают в торговле и на производствах, и отнюдь не ухаживают за больными", - говорится в сообщении.

Декрет об урегулировании трудовых потоков является практически единственной возможностью легализоваться для иностранцев, которые уже работают в Италии нелегально.

В Египте с момента начала массовых протестов с требованием отставки Президента Хосни МУБАРАКА погибли не менее 297 человек.

Такие данные приводит международная правозащитная организация Human Rights Watch на основании исследования, которые провели в Египте ее сотрудники, передает Радио «Свобода».

Более 200 человек, как утверждается, погибли в Каире, около 50 - в Александрии. Власти Египта пока не распространяли официальной статистики о жертвах волнений.

Акции протеста в Каире продолжаются уже две недели, несмотря на обещания властей провести реформы и начатые переговоры с представителями оппозиции.

Президент Х.МУБАРАК ранее заявил, что не уйдет в отставку, однако не будет выставлять свою кандидатуру на новый срок на сентябрьских выборах.

(УНИАН)