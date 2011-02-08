Кабмин образовал Центр по выполнению плана действий для либерализации визового режима с ЕС

Кабинет Министров Украины образовал Координационный центр по выполнению плана действий относительно либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.

Соответствующее постановление от 7 февраля № 77 обнародовано на правительственном портале.

В состав центра вошли первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли (председатель Координационного центра), министр иностранных дел (заместитель председателя Координационного центра), представитель Секретариата Кабинета Министров (секретарь Координационного центра), министр юстиции, министр внутренних дел, министр финансов, министр здравоохранения, министр образования и науки, молодежи и спорта, председатель Госпогранслужбы, председатель Государственной миграционной службы, председатель Государственной службы по вопросам защиты персональных данных, председатель Гостаможслужбы, председатель Государственной службы финансового мониторинга, председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации, председатель Государственной службы по лекарственным препаратам и контроля за наркотиками, председатель СБУ.

Основными задачами Координационного центра являются содействие обеспечению координации деятельности центральных органов исполнительной власти по вопросам внедрения безвизового режима краткосрочных поездок граждан Украины в государства - члены Европейского Союза и имплементация плана действий.

Координационный центр имеет право получать в установленном порядке от центральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач.