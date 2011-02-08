С 1 марта уменьшается количество транзитных участков автодорог на территории Словакии

Водители еще 2 месяца на территории Словакии смогут использовать 12 транзитных участков автодорог. Министерство транспорта строительства и регионального развития (МТCPP) продлило действие так называемого транзитного тикетинга до 31 марта 2011 г. Национальная автострадная компания решила упразднить с 1 марта 2011 г. шесть иных транзитных участков автодорог, которые грузоперевозчики использовали в минимальной мере.

В соответствии с Порядком взимания автодорожных сборов Национальная автострадная компания решила упразднить шесть следующих транзитных участков автодорог. Решение вступит в силу 1 марта 2011 г.

№ п/п 4 – от BDP Братислава - Чуново - Райка (HU) – до BDP Скалите - Звардонь (PL) – Автодорога: D1; D2; D3; E75; I/11; I/12; E50

№ п/п 7 – от BDP Братислава - Яровце - Киттзе (A) – до BDP Скалите - Звардонь (PL) - Автодорога: D1; D2; D3; D4; E75; I/11; I/12; E50

№ п/п 9 – от BDP Скалите - Звардонь (PL) – до BDP Братислава - Чуново - Райка (HU) - Автодорога: D1; D2; D3; E75; I/11; I/12; E50

№ п/п 10 – от BDP Скалите - Звардонь (PL) – до BDP Братислава - Яровце - Киттзе (A) - Автодорога: D1; D2; D3; D4; E75; I/11; I/12; E50

№ п/п 15 – от BDP Дриетома – Старый Грозенков (CZ) – до BDP Вышне Немецке - Ужгород (UA) - Автодорога: D1; D3; R4; E50; I/50

№ п/п 18 – от BDP Вышне Немецке - Ужгород (UA) – до BDP Дриетома – Старый Грозенков (CZ) - Автодорога: D1; D3; R4; E50; I/50

Грузоперевозчик, который будет пользоваться указанными транзитными участками автодорог, но еще не зарегистрировался в электронной системе взимания автодорожных сборов, должен сначала зарегистрироваться в этой системе. Только после этого он имеет право проезда по этим участкам автодорог. Транспортное средство можно зарегистрировать в режиме предоплаты автодорожных сборов в каждом пункте обслуживания на территории Словакии. В режиме платы за проезд по факту транспортное средство можно зарегистрировать в контактных пунктах, которые находятся в каждом краевом городе. Полный список всех контактных пунктов, а также список данных, необходимых для регистрации, опубликован на www.emyto.sk. Грузоперевозчик может получить необходимую информацию также на горячей линии 02/35 111 111.

После упразднения транзитных участков автодорог управляющие транспортными средствами могут пользоваться ограниченными участками только с установленным и правильно отрегулированным бортовым прибором. Бортовой прибор можно получить только после заключения договоров с управляющим электронной системой автодорожных сборов. При регистрации управляющий транспортным средством заключает два договора: Договор об использовании ограниченных участков автодорог и Договор о предоставлении бортового прибора. Перед получением бортового прибора управляющий транспортным средством должен оплатить гарантию за бортовой прибор в размере 50 Евро. В случае если управляющий транспортным средством выберет режим предоплаты автодорожных сборов, необходимо внести минимальный оплаченный кредит в размере 50 Евро. Эту сумму можно заплатить наличными, посредством банковской карточки или топливной карточки. Управляющий электронной системой автодорожных сборов принимает для оплаты следующие карточки: SLOVNAFT, DKV, SHELL, EUROWAG, UTA, CCS, TOTAL, OMV, DINERS CLUB ROAD ACCOUNT, BP, ENI/AGIP.

В случае если управляющий транспортным средством не будет пользоваться бортовым прибором в течение следующих шести месяцев, то он может возвратить бортовой прибор в любом пограничном распределительном пункте при выезде с территории Словацкой Республики. При возврате бортового прибора управляющему транспортным средством будет возвращена денежная гарантия за бортовой прибор и неиспользованный остаток кредита.

С 1 февраля 2011 г. вступило в силу Постановление МТПиТ СР № 24/2011 К.з., которым в рамках изменений законодательства до 31 марта 2011 г. продляется действие так называемого транзитного тикетинга.

Управляющие транспортными средствами на территории Словакии могут выбрать из 12 транзитных трасс. После оплаты рассчитанной суммы за использование ограниченных участков автодорог, каждый управляющий транспортным средством получит подтверждение об оплате. После проезда по избранному транзитному участку управляющий транспортным средством без какой-либо задержки может выехать с территории Словацкой Республики.

Ознакомиться с текущим списком транзитных участков автодорог, а также получить более подробную информацию о транзитном тикетинге можно в любом пункте обслуживания, на горячей линии и на www.emyto.sk.