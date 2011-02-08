Главное на 8 февраля (вечер)

Финансы

В Киеве проходит очередной раунд переговоров о свободной торговле с ЕС

Сегодня в Киеве начался очередной, 15-й раунд переговоров о создании зоны свободной торговки между Украиной и Европейским Союзом

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли.

Переговоры планируется завершить до 11 февраля.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предложил поэтапно подписывать соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

По его мнению, 90% согласованных позиций по соглашению могут быть подписаны на первом этапе, а остальные 10% позиций, по которым переговоры необходимо продолжить, могут быть подписаны позже дополнительным договором.

Напомним, что руководство Украины выступает за скорейшее завершение переговоров о ЗСТ с Евросоюзом.

«Мы очень заинтересованы, чтобы уже в 2011 году завершить и подписать такое соглашение с Европейским Союзом», - заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 28 января.

Однако, по прогнозам экспертов, если документ будет готовиться как единое соглашение, то его обсуждение и принятие может затянуться, минимум, до конца 2011 года.

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Правительство утвердило Порядок проведения невыездных документальных проверок

Кабинет министров Украины своим постановлением №71 от 2 февраля утвердил Порядок проведения таможенными органами невыездных документальных проверок.

Согласно утвержденному Порядку, проверка проводится после пропуска товаров и транспортных средств через таможенную границу Украины.

Проверка проводится в случае: выявления признаков, свидетельствующих о возможном нарушении налогового законодательства по результатам анализа электронных копий таможенных деклараций, информации, касающейся товаров, таможенное оформление которых завершено, полученной от субъектов внешнеэкономической деятельности и производителей таких товаров, из Интернета, научной литературы, заключения аккредитованных в соответствии с законодательством экспертов и т.п. Кроме того, в случае поступления от уполномоченных органов иностранных государств документально подтвержденной информации о неподтверждении подлинности поданных таможенному органу документов относительно товаров, таможенное оформление которых завершено, недостоверность сведений, которые в них содержатся, а также запросов о предоставлении информации о внешнеэкономических операциях, которые осуществлялись при участии субъектов внешнеэкономической деятельности – резидентов Украины.

Проверка проводится на основании письменного распоряжения руководителя таможенного органа или лица, его замещающего.

Проверка проводится должностными лицами таможенного органа в помещении такого органа при условии направления налогоплательщику заказным письмом с уведомлением о вручении или личным вручением ему или его уполномоченному представителю под расписку письменного уведомления о дате начала и месте проведения проверки.

Присутствие налогоплательщика при проведении проверки необязательно.

Продолжительность проведения проверки определяется соответствующим приказом таможенного органа и может продолжаться с учетом обстоятельств, возникающих в ходе ее проведения.

По результатам проверки составляется соответствующий акт в двух экземплярах, подписывается должностными лицами таможенного органа, которые ее проводили, и налогоплательщиком.

Порядок оформления результатов проверки устанавливается Гостаможслужбой.

Решение относительно правильности определения заявленных в таможенных декларациях кодов товаров согласно УКТВЭД (Украинский классификатор товаров внешнеэкономической деятельности – УНИАН), их таможенной стоимости и страны происхождения, оснований для освобождения от налогообложения и т.п. отдельными документами не оформляются, а указываются в акте о проведении проверки.

Информация, содержащаяся в акте о проведении проверки, не подлежит разглашению, кроме случаев, установленных законодательством.

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НБУ: рост инфляции на 1% в январе определялся в основном небазовой инфляцией

Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в январе на 1% (8,2% – в годовом измерении) определялся в основном небазовой инфляцией (0,8 п.п. – вклад в изменение ИПЦ).

Об этом сообщается в аналитическом обзоре «Экспресс-анализ инфляции, январь 2011 года», размещенном на сайте Национального банка Украины.

При этом сообщается, что небазовая инфляция в январе (1,8% – изменение за месяц, 9,5% – в годовом измерении) была обусловлена, во-первых, повышением цен на сырые продукты (1,7% – изменение за месяц, 0,4 п.п. – вклад в изменение ИПЦ) в основном за счет сезонного подорожания овощей и фруктов (6,6% и 2,9% соответственно). При этом сезонно скорректированные цены на сырые продукты в январе снизились на 1,3% (сезонный фактор – 3 п.п.). Во-вторых, небазовая инфляция в январе была обусловлена ростом административных цен на 1,7% (0,3 п.п. – вклад в изменение ИПЦ, 13,3% – в годовом измерении) в основном за счет повышения цен на горячую воду и отопление (5,7% – рост в январе) и в-третьих, повышением цен на топливо на 5,4% (0,1 п.п. – вклад в изменение ИПЦ, 14,7% – в годовом измерении) под влиянием повышения акцизов на топливо с 132 до 182 евро/тонна и роста цен на нефть на мировых товарных рынках.

Также сообщается, что рост базового ИПЦ (0,3% – за месяц, до 7,3% – в годовом измерении) произошел за счет повышение цен на продукты питания с высокой степенью обработки (0,5%) и роста цен на услуги, не регулируемые административно (0,2%).

При этом отмечается, что стабильность курса гривни к иностранным валютам способствовала замедлению узкого базового ИПЦ до 0,1% (2,3% – в годовом измерении).

Кроме того, Нацбанк сообщает, что в январе т.г. продолжилось замедление промышленной инфляции в годовом измерении до 18% (1,3% – изменение за месяц).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составила 1%, в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 года – 8,2%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в январе 2011 года против декабря 2010 года составила 0,3%.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%. В январе-декабре 2010 года против января-декабря 2009 года – 9,4%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в декабре 2010 года против ноября 2010 года составила 0,6%, за январь-декабрь 2010 года – 7,9%.

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Инфляция в 2011 году достигнет 10% - эксперт

Потребительская инфляция в Украине в 2011 году достигнет 10%.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр ЛОЗОВОЙ.

По его мнению, «основными факторами роста цен должны стать административное повышение цен на коммунальные услуги для населения и риск дефицита предложения на основных продовольственных рынках». Кроме этого, считает аналитик, инфляция цен производителей в размере 18% в 2010 году должна оказать давление на потребительскую инфляцию в этом году.

По прогнозам А.ЛОЗОВОГО, «несмотря на текущее ослабление потребительской инфляции по сравнению с прошлым годом, тренд изменит направление к концу первого полугодия т.г.». Ослабление же потребительской инфляции в январе этого года вызвано четырьмя месяцами дефляции в середине прошлого года, подчеркнул аналитик.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составила 1%, в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 года – 8,2%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в январе 2011 года против декабря 2010 года составила 0,3%.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

В январе-декабре 2010 года против января-декабря 2009 года – 9,4%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в декабре 2010 года против ноября 2010 года составила 0,6%, за январь-декабрь 2010 года – 7,9%.

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Глава ГНСУ: в Украине будет создан единый национальный офис по работе с крупным бизнесом

В Украине в ходе реформирования налоговой системы будет создан единый национальный офис по работе с крупным бизнесом.

Об этом сказал председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО в ходе встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

«Важным шагом реформирования налоговой системы станет создание единого национального офиса по работе с крупным бизнесом, что будет способствовать росту налоговых поступлений в бюджет», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, в основу работы налоговой службы будут заложены новые принципы, а именно - бесконтактное предоставление услуг гражданам.

«Мы меняем формат общения с бизнесом, превращаем его в реально, а не декларативно доверчивый. Открытость информации о деятельности со стороны предпринимателей и предупреждения о существующих рисках со стороны налоговой - необходимые условия цивилизованного общения, что позволит предотвратить негативные последствия деятельности и увеличит налоговую отдачу предпринимательства», - отметил глава ГНС Украины.

Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация объединяет более 800 европейских, украинских и международных компаний.

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S&P отозвало рейтинги Одессы

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor`s подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг «ССС+» и рейтинг по национальной шкале «uaBB», присвоенные Одессе, основываясь на доступной в настоящее время информации, после чего отозвала рейтинги. Прогноз по рейтингам на момент отзыва — «негативный».

Об этом говорится в сообщении Standard & Poor`s, переданном агентству УНИАН.

«Мы отзываем рейтинги Одессы, поскольку не получаем от администрации города достаточной и своевременной информации, необходимой для дальнейшего мониторинга рейтингов», - говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что на момент отзыва рейтинги были основаны на базовом сценарии, отражавшем мнение о том, что город, вероятно, столкнется с пиком расходов на обслуживание и погашение долга до 20% текущих доходов в 2012 г. Рейтинги также отражали слабую ликвидность, низкую финансовую гибкость и предсказуемость вследствие неразвитости системы межбюджетных отношений.

Положительное влияние на уровень рейтингов оказывало положение Одессы как важного экономического и логистического центра на юге Украины.

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ТЭК

«Укрэнерго» выставила на мартовский аукцион сечения по направлению в Молдову и Россию

НЭК «Укрэнерго» выставило на аукцион по экспорту электроэнергии в марте доступ к пропускной способности межгосударственного сечения по направлению в Молдову и Россию суммарной мощностью 3,05 тыс. МВт.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте компании.

Согласно сообщению, на аукцион будут выставлены 5 лотов сечения «ОЭС Украины – Молдавская энергосистема» суммарным объемом 550 МВт. Как уточнили в аукционной комиссии, входящая в структуру ДТЭК «Пауэр Трейд», законтрактовавшая по итогам годового аукциона 200 МВт молдавского сечения, уведомила «Укрэнерго», что в марте она не намерена экспортировать электроэнергию в Молдову. В этой связи указанная мощность была выставлена на мартовский аукцион.

Поскольку ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» не обращались в «Укрэнерго» с уведомлениями о временном отказе от мощностей сечения «ОЭС Украины – ОЭС Беларуси», указанное сечение не выставлялось на мартовский аукцион. Подобным образом не выставлялось на аукцион сечение по направлению в Польшу, ранее законтрактованное на годовом аукционе ООО «Востокэнерго».

Напомним, в январе «Востокэнерго» временно отказалось от 350 МВт белорусского сечения и 215 МВт сечения по направлению в Польшу.

"Укрэнерго" также выставило на торги доступ к сечению для экспорта в направлении России суммарной мощностью 2,5 тыс. МВт.

Суммы гарантийных взносов по выставляемым на торги лотам колеблются в пределах 0,261-6,748 млн. грн./лот.

"Укрэнерго" принимает заявки от потенциальных участников торгов до 16:00 14 февраля.

Аукцион запланирован на 16:00 15 февраля.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на годовых и месячных аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

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Минэкономразвития повысило коэффициент к рентной плате за нефть на 4%

Министерство экономического развития и торговли Украины повысило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за нефть и газовый конденсат за январь 2011 года на 4% по сравнению с установленным для декабря 2010 года – до 1,3301.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно сообщению, расчет показателя проводился с учетом средней стоимости нефти Urals на Международной нефтяной бирже, которая в январе 2011 года выросла до 93,79 долл. за баррель по сравнению с 89,91 долл. в декабре 2010 года.

Справка УНИАН. Корректирующий коэффициент к рентной плате за нефть рассчитывается Министерством экономического развития и торговли ежемесячно с учетом соотношения средней цены нефти Urals на Лондонской бирже и базовой цены нефти – 560 грн. за баррель.

Базовые ставки ренты, к которым применяется корректирующий коэффициент, утверждены Налоговым кодексом, принятым Верховной Радой в декабре 2010 года. Для нефти и газового конденсата, добываемых с глубины до 5000 м, базовая ставка ренты установлена на уровне 2141,86 грн./т, с большей глубины – 792,54 грн./т.

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Украина в январе импортировала газ по ценам 264 долл. и 266,5 долл. за тыс. куб. м

Украина в январе 2011 года осуществляла импорт природного газа по ценам 264 долл. США за тыс. куб. м и 266,5 долл. за тыс. куб. м.

Об этом сказано в сообщении Министерства экономического развития Украины, опубликованном на сайте ведомства.

«Таможенная стоимость январских партий природного газа, заявленных декларантами, в пересчете на 1000 куб. метров составляет 264 долл. США - в первом и третьем случаях, и 266,5 долл. США во втором случае», - отмечается в сообщении министерства.

В этой связи Минэкономразвития увеличило величину корректирующего коэффициента для расчета рентной платы за природный газ за январь 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года на 4,7% - до 1,4708.

Напомним, в конце декабря 2008 года Верховная Рада привязала рентную плату за газ к цене его импорта, приняв соответствующий закон. Согласно закону, рентная плата за природный газ, в том числе нефтяной (попутный), будет регулярно индексироваться на отношение средней таможенной стоимости импортного природного газа к базовой цене 179,5 долл. за тыс. куб. м. Эта же норма сохранена в новом Налоговом кодексе, который вступил в силу с 1 января 2011 года. Кодексом установлены следующие ставки рентной платы: на газ, добытый на глубине до 5000 м, – 237 грн. за тыс. куб. м, свыше 5 тыс. м – 118,5 грн. за тыс. куб. м. К объемам газа, добытого и в последующем реализованного для нужд населения, применяются сниженные ставки рентной платы: 59,5 грн. за тыс. куб. м для добытого на глубине до 5000 м, и 47,4 тыс. грн. тыс. куб. м – свыше 5000 м. Для газа, добываемого для нужд населения на морских месторождениях в границах континентального шельфа, ставка рентной платы установлена на уровне 11,85 грн. за тыс. куб. м.

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Украина сократила производство электроэнергии

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в январе 2011 года сократилось на 0,4%, или 73,2 млн. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 18,372 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в прошлом месяце тепловые электростанции (ТЭС) сократили выработку электроэнергии на 7,2%, или 607,8 млн. кВт/ч, – до 7,852 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – увеличили на 5,1%, или 412,1 млн. кВт/ч, – до 8,429 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – увеличили на 9,5%, или 78,5 млн. кВт/ч, – до 906 млн. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе нарастили выработку электроэнергии на 3,9%, или 44,8 млн. кВт/ч, – до 1,185 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2011 году увеличить производство электроэнергии на 3,7%, или на 6,9 млрд. кВт/ч, - до 194,839 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины, по оперативным данным, в 2010 году увеличилось на 8,7%, или 15,010 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 187,910 млрд. кВт/ч.

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Агро

Экспортировать зерно разрешат только госагенту или товаропроизводителям? Законопроект

Депутаты предлагают Верховной Раде Украины разрешить экспорт зерна и других объектов государственного ценового регулирования из Украины только государственному агенту или товаропроизводителям.

Соответствующий проект закона о внесении изменения в Закон Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" (регистр. №8053 от 2 февраля 2011 г.) внесли народные депутаты Виталий БОРТ (ПР), Марина ПЕРЕСТЕНКО (КПУ), Сергей ТЕРЕЩУК (Народная партия) и Иван СИДЕЛЬНИК (Всеукраинское объединение «Батьківщина»). Текст документа опубликован на сайте парламента.

Документом предлагается определить, что экспорт объектов государственного ценового регулирования разрешается осуществлять исключительно сельскохозяйственным товаропроизводителям таких объектов в объемах собственного производства и Государственному агенту по обеспечению экспорта объектов государственного ценового регулирования.

Согласно документу, перечень таких объектов устанавливает Кабмин ежегодно по результатам мониторинга аграрного ринка.

Госагента по обеспечению экспорта таких объектов определяет Кабмин по итогам конкурса.

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Аграрный фонд Украины получил 1,5 млрд. грн. для форвардных закупок Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что Аграрный фонд Украины получил 1,5 млрд. грн. для форвардных закупок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время совещания с аграриями в Хмельницкой области.

«Мы дополнительно выделили 5 млрд. грн. Аграрному фонду для форвардных закупок зерна, из них 1,5 млрд. грн. он уже получил», – сказал министр.

При этом он добавил, что, кроме зерна, Аграрный фонд будет закупать сухое молоко, сливочное масло, гречку и в несколько меньших объемах кукурузу и овес.

Министр объяснил, что таким образом удастся обеспечить стабильную ситуацию на рынке продуктов питания, а товаропроизводителям получить средства для посевной кампании.

Как сообщал УНИАН, на форвардные закупки разных видов сельскохозяйственной продукции правительство выделило 5 млрд. грн.

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Сахарная отрасль Украины будет рентабельной еще 20 лет – Присяжнюк

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК считает, что сахарная отрасль Украины будет рентабельной еще 20 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время совещания с аграриями в Хмельницкой области.

«У меня нет сомнений, что сахарная отрасль страны сегодня стабильно развивается. Более того, прогнозирую, что на протяжении 20 лет она будет оставаться рентабельной», – отметил он.

По мнению министра, чтобы усилить роль Украины в направлении экспорта сахара за границу, достаточно реализовывать продукцию на внешние рынки. По его подсчетам, на протяжении двух лет Украина способна экспортировать до 5 млн. тонн сахара.

Как сообщал УНИАН, Украина с июня прошлого года обсуждает вопрос о беспошлинной поставке сахара в Россию. В начале речь шла о квоте на 2011 год в объеме 300 тыс. тонн, а в сентябре возможный объем квотирования сократился до 100 тыс. тонн.

15 декабря 2010 года заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН заявил, что вопрос о выделении Россией в 2011 году квоты в объеме 100 тыс. тонн на импорт сахара из Украины должен быть рассмотрен Таможенным союзом. По его словам, это предусмотрено протоколом заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, которое провели Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН в Киеве 27 октября 2010 года. Для рассмотрения этого вопроса Минагрополитики Украины должно подготовить обоснования и «отстоять» их перед российской стороной, подчеркнул В.МУНТИЯН.

Специалисты инвестиционной компании Phoenix Capital считают, что экспорт в Россию даже 100 тонн сахара спровоцирует рост цен на этот продукт на внутреннем рынке Украины.

Справка УНИАН. В Украине по итогам 2010 года производство свекловичного сахара выросло на 21,5% по сравнению с 2009 годом – до 1,545 млн. тонн.

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Присяжнюк поддерживает лицензирование предприятий по заготовке молока

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК поддерживает предложение губернатора Хмельницкой области Василия ЯДУХИ о лицензировании предприятий по заготовке молока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совещания с аграриями в Хмельницкой области.

«Мне понравилась идея В.ЯДУХИ о лицензировании предприятий по заготовке молока. Мы проведем экспресс-анализ, где теряется качество молока - или во время его подвоза на молокоперерабатывающее предприятие, или непосредственно у крестьянина», - отметил министр.

По его словам, это позволит стабилизировать ценовую ситуацию на рынке молока и улучшить его качество.

Н.ПРИСЯЖНЮК также пообещал, что это вопрос будет заслушан на ближайшем заседании Кабинета министров.

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Транспорт/Связь

Кабмин выделил 20 млн. грн. на строительство метро в Днепропетровске

Кабинет министров принял решение профинансировать строительство Днепропетровского метрополитена в 2011 году на сумму 20 млн. грн. за счет средств по программе “Государственные капитальные расходы, которые распределяются Кабинетом министров Украины”.

Соответствующее постановление (№55 от 31 января 2011 г.) размещено на сайте правительства.

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство финансов. Получателем является Государственное предприятие “Днепропетровская дирекция строительства метрополитена”.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2010 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что в 2011 г. на строительство метро в Днепропетровске из Госбюджета планируется выделить 250 млн. грн.

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Мининфраструктуры намерено установить единые требования к техосмотру транспортных средств

Министерство инфраструктуры Украины разработало единую форму и единые требования к проверке технического состояния автотранспорта и форму протокола осуществления такой проверки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, соответствующий проект приказа министерства «Об утверждении Образца протокола проверки технического состояния колесного транспортного средства во время государственного технического осмотра» согласовал Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Протоколом установлены минимальные объемы проверки технического состояния автотранспортных средств для всех категорий и назначений. Как отмечают в министерстве, установление единой для всех формы протокола позволяет точно и однозначно трактовать результаты техосмотра, создает условия для механизированной обработки результатов проверки технического состояния, полученных во время государственного технического осмотра. Кроме того, такой подход создаст одинаковую конкурентную среду для предприятий автосервиса, оказывающих услуги по проверке технического состояния транспортных средств, позволит контролировать их деятельность путем анализа протоколов, без какого-либо вмешательства в хозяйственную деятельность.

Как отмечают в министерстве, объемы проверки транспортных средств, определенные в Протоколе, полностью соответствуют требованиям Директивы Европейского парламента и Совета ЕС 2009/40/ЕС от 06 мая 2009 года по проверке технического состояния колесных транспортных средств и их прицепов на пригодность к эксплуатации на дорогах.

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Украинские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 34,5%

По оперативным данным, за первый месяц 2011 года украинские авиакомпании перевезли 432,2 тыс. человек, что на 34,5% превышает показатель января прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, рост наблюдается как на международных линиях (на 36,6%), так и на внутренних (на 22,1%).

Кроме того, в январе 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,5% увеличился общий пассажиропоток через аэропорты, который составил 703,4 тыс. человек. Также на 20,8% увеличился почтогрузопоток – до 2,9 тыс. тонн.

Напомним, в течение 2010 года услугами 32 украинских авиакомпаний воспользовались 6 млн. 106 тыс. 500 человек, темп роста по сравнению с 2009 годом составил 19%.

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Морские порты Украины увеличили переработку грузов на 10,5%

По оперативным данным Госслужбы морского и речного транспорта, в январе 2011 года в 18 морских торговых портах было обработано 9,3 млн. тонн грузов, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, при этом объем переработки транзитных грузов вырос на 60% – до 3,8 млн. тонн. По оценкам специалистов отрасли, в дальнейшем общий показатель переработки будет продолжать расти.

По данным министерства, по итогам января 2011 года лидерами по росту объемов переработки грузов стали Бердянский (обработано на 158% больше грузов, чем в январе 2010 года), Севастопольский (+130%) и Николаевский (+35%) порты.

Кроме того, среди лидеров по обработке транзитных грузов Николаевский порт (обработано на 235% больше грузов, чем в январе 2010 года), Керченский порт (+88%) и порт «Южный» (+83%).

Напомним, основными грузами, которые перерабатываются в украинских морских портах, являются руда, зерно, металлы, уголь, нефть и нефтепродукты.

Как сообщал УНИАН, морские порты Украины в 2010 году переработали свыше 107,6 млн. тонн грузов, что на 2 млн. тонн меньше предыдущего года. В течение 2010 года было экспортировано 61 млн. 681 тыс. тонн грузов, импортировано – 10 млн. 521 тыс. тонн. Общий объем транзита составил 33 млн. 92 тыс. тонн, каботажа – 2 млн. 134 тыс. тонн.

В 2009 году морские торговые порты Украины переработали 109 млн. 716 тыс. тонн грузов (на 17% меньше, чем в 2008 году).

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Эксперт: большинство пробок в Киеве возникает из-за непродуманных транспортных развязок

Большинство пробок в Киеве возникает из-за непродуманных транспортных развязок в определенных местах.

Об этом рассказал аналитик сервиса «Яндекс.Пробки» Леонид МЕДНИКОВ на встрече с журналистами.

Он напомнил, что «Яндекс.Пробки» показывают пользователям картину загруженности дорог в режиме реального времени. Для этого сервис собирает из разных источников данные о загруженности улиц, анализирует их и отображает на сайте «Яндекс.Карты». Эти данные позволили обобщить ситуацию, в частности по столице Украины.

Так, сервис выявил несколько десятков «узких» мест в дорожной системе Киева.

«Пробки возникают по самым разным причинам — из-за сужения трассы, сложных развязок и перекрёстков, где сливаются несколько потоков машин, парковки автомобилей вдоль трассы, плохо настроенных светофоров и т.д. Именно с таких участков начинаются пробки в часы пик — из-за того, что на них падает скорость автомобилей. Такие места ещё называют «бутылочными горлышками», - отметил аналитик сервиса.

Л.МЕДНИКОВ рассказал, в утренние и вечерние часы пик списки актуальных узких мест различаются — по утрам основной поток машин движется в центр города, на правый берег, а вечером — из центра, на левый берег. Бывают и исключения — в Киеве есть два горлышка, одинаково актуальных утром и вечером: это перекрёсток на Почтовой площади и пересечение Чоколовского бульвара и улицы Ушинского.

По его словам, самое неприятное узкое место в утренний час пик — это перекрёсток на Почтовой площади. Каждый водитель теряет здесь в среднем 17 минут, а в неудачные дни здесь можно потерять и более получаса. Ранее к таким местам относилась и Московская площадь, но после реконструкции проблему удалось решить.

Аналитик отметил, что в вечерний час пик (с 18:00 до 21:00) больше всего времени водители теряют в развязке на Выдубичах, перед Южным мостом. В среднем — 20 минут.

По словам Л.МЕДНИКОВА, пиковая загруженность в Киеве наблюдается утром в девять утра и вечером в 18.50. Также сервис показал, что в шесть утра столица еще не просыпается, а в двенадцать часов ночи – не засыпает. По словам Л.МЕДНИКОВА, Киев «засыпает» лишь к трем часам ночи.

Минимальная загруженность автомобильного транспорта на киевских дорогах наблюдается в будние дни с 10.20 утра до 11.00.

Также сервис обобщил аналитические данные по загруженности киевских дорог по дням недели и месяцам (на примере прошлого года). Так, из будних дней наименее загруженным является понедельник. Суббота иногда по загруженности догоняет первый день недели. Наименее загруженным, отметил Л.МЕДНИКОВ, традиционно является воскресение. Самыми «загруженными» месяцами в году, являются январь и февраль, а меньше всего машин на дорогах Киева в августе.

Менеджер сервиса «Яндекс.Пробки» Евгений ГРЕБЕННИКОВ выразил надежду, что исследование, проведенное его командой, даст возможность властям обратить внимание на проблемные зоны столицы. При этом он рассказал, что один из московских пользователей услугой «Яндекс.Карты» написал в блоге: «в московских пробках можно познакомится, жениться и родить ребенка». «Надеюсь, у нас такого не будет», - сказал Е.ГРЕБЕННИКОВ.

УНИАН