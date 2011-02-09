Анонс на 9 февраля

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины под председательством премьер-министра Николая Азарова.

* Состоится заседание секции архитектурно-градостроительного совета.

* Круглый стол на тему: «Нормативно-правовая база информационной экономики и электронной коммерции в Украине», который состоится в рамках программы МТП “Бизнес в поддержку информационного общества”. Организаторы – УНК МТП, Совет предпринимателей при КМУ Украины. Участники: В. Щелкунов, президент УНКМТП (ICC Ukraine), Л.Козаченко, председатель Совета предпринимателей при КМУ; Ю. Полунеев, народный депутат Украины; Д.Балагура, начальник отдела кафедры безопасности информационных технологий Национального Университета радиоэлектроники г.Харьков, П.Сиделев, председатель Ассоциации участников электронного бизнеса Украины, Г.Виноградова, адвокат.

* Пресс-конференция и.о.председателя ГНА в Киевской области Анатолия Петренко на тему: “Итоги работы за 2010 год и январь 2011 года органов налоговой службы Киевской области и перспективы выполнения в целом в 2011 году в условиях действия положений Налогового кодекса Украины”.

* Пресс-конференция на тему: «Обзор банковской системы Украины». Организатор - Форум Ведущих Международных Финансовых Учреждений. Участники: Владимир Лавренчук, председатель правления Райффайзен Банка Аваль, председатель Совета директоров Форума ведущих международных финансовых учреждений; Стивен Фишер, управляющий и корпоративный директор Сіti Bank Ukraine, член Совета директоров Форума; Марьян Заблоцкий, аналитик Эрсте Банка; Дмитрий Сологуб, аналитик Райффайзен Банка Аваль.

* Состоится презентация международного проекта "Усиленные экономические и правовые инструменты для сохранения степного биомногообразия, адаптации к изменению климата и его смягчения (Степное биомногообразие)". Проект осуществляется при финансовой поддержке ЕС в рамках программы "Тематическая программа охраны окружающей природной среды и стабильного управления природными ресурсами включая энергию". В Украине внедрять проект будет ВОО "Украинское общество охраны птиц" совместно с Институтом развития территориальных общин (Украина), Одесской областной совещательной сельскохозяйственной службой «Центр развития и правовой поддержки села» (Украина); Mott MacDonald (Нидерланды) и European Centre for Nature Conservation (Нидерланды).

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Предприниматели нашли 30 миллиардов гривень в государственный бюджет Украины. Нужны ли власти деньги?». Участники: председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Вячеслав Рой, член Совета предпринимателей при Верховной Рады Украины Юрий Еременко, координатор Центрального штаба спасения украинского предпринимательства Виталий Дюкарев, председатель Киевской организации Всеукраинского профессионального союза «Столица - Регионы» Святослав Швецов. Приглашены: представители Министерства финансов Украины, ГНА Украины, МВД Украины, КГГА. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (097)827-19-38. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: "Старт туристического сезона - 2011: куда поедут украинцы?". Участники: и.о. главы Госслужбы туризма и курортов Сергей Семкин; глава ВСОО "Совет по вопросам туризма и курортов" Евгений Самарцев; главный редактор журналов "Международный туризм" и Welcome to Ukraine Александр Горобец; ген.директор компании "Премьер Экспо", организатор Международной выставки UITT 2011 "Украина - путешествия и туризм" Анатолий Сушон; ген.директор компании "Автоэкспо", организатор Международного турсалона "Украина" Александр Гаращенко; вице-президент авиакомпании МАУ Сергей Фоменко.

* Пресс-конференция на тему: "Вето на градостроительный закон - насколько учтены требования общественности, и не обманули ли чиновники Президента?". 3 февраля Президент Виктор Янукович ветировал закон о градостроении и внес в закон поправки. Участники: представители инициативы "Сохрани старый Киев", представители творческой интеллигенции, Национальной Экологической Лиги, представители украинского общества охраны памятников истории и культуры, археологи. К дискуссии приглашена заместитель главы Администрации Президента Украины Анна Герман.

* Пресс-конференция на тему: «Приживется ли в Украине ветроэнергетика?». Участники: бывший представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, председатель правления альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик и эксперт по энергетическим вопросам Национального экологического центра Украины Дмитрий Хмара.

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