Курс НБУ на 09.02.11

Официальный курс НБУ на 09.02.11100 USD – 794.5000 (8 февраля-794.5000)100 EUR – 1083.3007 (8 февраля – 1076.7859)10 RUR – 2.7158 (8 февраля – 2.7052)Учетные курсы банковских металлов на 09.02.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-107575.30 (8 февраля-107019.15)961 XAG 10 Серебро-2337.42 (8 февраля-2320.73)962XPT10Платина-147220.85(8 февраля-146346.90)964XPD10Палладий-65784.60 (8 февраля-64990.10)

Официальный курс НБУ на 09.02.11 100 USD – 794.5000 (8 февраля – 794.5000) 100 EUR – 1083.3007 (8 февраля – 1076.7859) 10 RUR – 2.7158 (8 февраля – 2.7052) Учетные курсы банковских металлов на 09.02.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-107575.30 (8 февраля-107019.15) 961 XAG 10 Серебро-2337.42 (8 февраля-2320.73) 962XPT10Платина-147220.85(8 февраля-146346.90) 964XPD10Палладий-65784.60 (8 февраля-64990.10)

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