Утверждено соглашение со Словакией об отмене консульского сбора

Правительство Украины утвердило Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Словацкой Республики об отмене консульского сбора, подписанное 6 октября 2010 года в Киеве.

Соответствующая постановление от 7 февраля № 76 обнародовано на правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2010 года в Киеве в рамках официального визита Президента Словацкой Республики Ивана ГАШПАРОВИЧА в Украину руководители министерств иностранных дел двух стран подписали Соглашение между правительствами об отмене консульского сбора.

15 февраля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ посетит Словакию для участия во встрече премьер-министров стран Вышеградской четверки.