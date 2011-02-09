ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Банк Сергея Тигипко одолжит 100 миллионов гривен», в котором пишет - банк «Бизнес Стандарт», подконтрольный вице-премьер-министру Сергею Тигипко, разместит облигации на 100 млн. грн.

http://delo.ua/finance/bank-sergeja-tigipko-odolzhit-10-151779/

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Также «Дело» публикует материал «НБУ: Банки выдали 733 миллиарда гривен кредитов», в котором пишет – к концу 2010 года задолженность украинских компаний и населения перед банками достигла 733 миллиардов гривен. По сравнению с концом 2009 года задолженность украинских компаний и населения выросла на 1,3%…

http://delo.ua/finance/nbu-banki-vydali-733-milliard-151812/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «По «Укртелекому» звонит долг» пишет – международные банки Credit Suisse First Boston (CSFB) и Deutsche Bank (DB) потребовали от "Укртелекома" досрочно погасить $222,2 млн. кредита в связи со скорой сменой владельца компании. "Укртелеком" ведет переговоры об отсрочке выплаты долга и в ближайшее время будет вынужден выпустить краткосрочные облигации, что приведет к дополнительным финансовым потерям в $10-14 млн., считают аналитики…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1581873

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Банки не смогут присутствовать при операции» пишет – с сегодняшнего дня банки потеряют доступ к общей информации о сделках на межбанковском рынке и будут знать лишь о собственных операциях. Участники рынка довольны защитой конфиденциальных данных о своих сделках, но отмечают, что теперь им будет сложнее отслеживать ситуацию на межбанке…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1581866

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«Экономические известия» в публикации «Клюев сделал удачный вклад» пишут - повышение капитализации государственного Укрэксимбанка, инициированное первым вице-премьером Андреем Клюевым, может поспособствовать финансированию его бизнесов. Партнером в реализации ряда проектов братьев Клюевых может оказаться глава НБУ Сергей Арбузов…

http://finance.eizvestia.com/full/klyuev-sdelal-udachnyj-vklad

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«Экономические известия» в публикации «Путь назад» пишут - торговая недвижимость постепенно выходит из кризиса. По итогам прошлого года, владельцам магазинов удалось снизить уровень вакантности, повысить арендные ставки и вновь привязать аренду к доллару. Эксперты уверены, что положительные тенденции продолжатся и в этом году…

http://markets.eizvestia.com/full/put-nazad

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Также «Экономические известия» в публикации «У Ахметова начался Ренессанс» пишут - СКМ получила разрешение от Антимонопольного комитета Украины на покупку акций банка «Ренессанс Кредит». В компании уверены, что до окончательного завершения сделки по купле-продаже остаются считаные дни…

http://finance.eizvestia.com/full/u-ahmetova-nachalsya-renessans

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«Газета по-киевски» в публикации «Тур в Египет продают, но под расписку» пишет – несмотря на рекомендацию МИДа воздержаться от поездок в Египет, некоторые туроператоры готовы отправлять туда туристов – но на их страх и риск…

http://mycityua.com/articles/country/2011/02/09/032546.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «ООН предупреждает: делайте из еды культ!» пишет – России, Индии и Китаю пора регулировать стоимость продуктов, иначе не избежать голодных бунтов…

http://mycityua.com/articles/world/2011/02/09/024450.html

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«Сегодня» в публикации «Киев избавился от пробок: причина - подорожавший бензин» пишет – также свою "лепту" внесли новые эстакады и скоростной трамвай…

http://www.segodnya.ua/news/14220898.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Египетский кризис - Украина потеряет больше всех?» пишет - металл, продовольствие, энергоносители, военная техника - далеко не полный перечень позиций, по которым Украина может проиграть на фоне ситуации в Египте. Причем в отличие от своих ближайших соседей...

http://economics.unian.net/rus/detail/77192

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Рублевка даром» пишет – раздача подмосковных лесных участков в аренду по копеечным ценам все-таки признана законной. Правда, для этого суду пришлось отменить свое же решение…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254671/rublevka_darom

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Также «Ведомости» в публикации «Тариф «убыточный» пишут – мобильный интернет, на который сделали ставку сотовые операторы, может сыграть с ними злую шутку: скоро эта услуга, в которую инвестируются миллиарды долларов, может стать нерентабельной…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254677/tarif_ubytochnyj

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Издание «Известия» в публикации «Лето победило зиму» пишет – в России перевода на зимнее время больше не будет - об этом объявил президент Дмитрий Медведев. Таким образом, страна простится с традицией, на которой, хоть и изрядно ворча, выросло не одно поколение…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3151425/

(УНИАН)