Детям-олимпийцам из детдома нужны средства на покупку лыж и лыжных костюмов

Детям-олимпийцам из детского дома в пгт Гришковцы нужна финансовая помощь для покупки лыж, лыжных костюмов и оплаты дороги, чтобы принять участие в специализированной олимпиаде в Норвегии в апреле с.г. Публикуем письмо администрации детдома:

Уважаемые спонсоры!

К Вам обращаются за помощью администрация и воспитанники Бердичевской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей-сирот, которая находится в пгт. Гришковцы Бердичевского р-на Житомирской области.

Благодаря Вашей отзывчивости дети-сироты смогли дополнительно получить одежду, обувь, игрушки, спортинвентарь, компьютеры б/у, обучающую программу по логопедии и т.д. И самое главное - много приятных минут общения!!!

Многие наши воспитанники, несмотря на диагноз "легкая умственная отсталость", хорошо рисуют, красиво поют и танцуют, имеют хорошие спортивные результаты. Вот и сейчас 4 ученика приглашены принять участие в лыжных гонках на специальной олимпиаде в Норвегии, которая состоится с 8 по 10 апреля 2011 года.

Для этого нужны большие средства как на дорогу, так и на лыжные костюмы и беговые лыжи.

Вот некоторые данные наших спортсменов, возможно будущих победителей олимпиады:

Булуй Наташа рост 170 см, вес 65 кг, обувь 39 разм.

Беляева Даша рост 150 см, вес 55 кг, обувь 37 разм.

Ворона Александр рост 165 см, вес 70 кг, обувь 41 разм.

Тихончук Александр рост 180 см, вес 70 кг, обувь 42 разм.

Будем рады любой Вашей помощи!! Мы очень надеемся на Вашу поддержку и дальнейшее сотрудничество!!!

От имени воспитанников директор школы-интерната В.О.Гнатюк

Адрес интерната: Украина, 13337, Житомирская обл., Бердичевский р-н, с. Гришковцы, ул. Ленина, 159

Телефон: +38 (04143) 2-10-84

