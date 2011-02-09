Главное на 9 февраля (день)

Подорожание продуктов

Правительство Украины выясняет вопрос о расхождении данных Государственного комитета статистики и Государственной инспекции по контролю за ценами по цене на продукты питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Эта претензия есть, она рассматривалась в понедельник на совещании у премьер-министра», - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что Николай АЗАРОВ требует от Госкомстата и Госценинспекции предоставлять правдивую информацию под персональную ответственность руководителей этих служб.

«Для Кабинета министров, для потребителя самое главное и важное получать правдивую статистику», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил до 1 ноября т.г. освободить от ввозной пошлины гречневую крупу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге в Кабинете министров министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

“Есть поручение премьера до 1 ноября освободить от ввозной пошлины и НДС гречневую крупу”, - сказал он.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, таким образом, удастся выйти на ценовую политику в отношении гречневой крупы “в диапазоне 13-14 грн.”.

Правительство Украины подписало с производителями сахара, подсолнечного масла и гречки Меморандум о стабилизации цен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

По его словам, меморандум с производителями сахара и подсолнечного масла был подписан 3 февраля и привел к позитивным результатам. «Как результат, имеем определенный позитивный сдвиг», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что меморандум с производителями гречки был подписан 8 февраля.

Премьер подчеркнул, что согласно меморандуму, цены на гречку должны быть зафиксированы на приемлемом уровне.

Финансы

С начала текущего года до 8 февраля правительство Украины потратило на обслуживание и погашение государственного долга около 6,2 млрд. грн., из них 2 млрд. грн. - в феврале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

Он подчеркнул, что Украина «аккуратно» выполняет свои обязательства перед кредиторами по погашению и обслуживанию долга.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что выплаты по госдолгу в 2011 году сопоставимы с дотацией Пенсионного фонда и в полтора раза больше объема субвенций, выделяемых семьям с детьми за год.

«Для сравнения, за 2010 год субвенции по предоставлению льгот и жилищных субсидий на оплату электроэнергии, газа и услуг тепло- и водоснабжение составили 5,1 млрд. грн.», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что именно необходимость выплаты долгов не позволяет правительству повышать пенсии, размеры социальной помощи и зарплаты более быстрыми темпами. «Вот цена авантюрной политики прошлой власти. В долги бросили страну они, а рассчитываются сегодня налогоплательщики. И рассчитываться надо будет еще годами. И вся болтовня, что за 10 месяцев можно преодолеть последствия деятельности предшественников и забыть о них, - бессмысленна. Мы годами еще будем преодолевать последствия бездумной популистской политики», - сказал Н.АЗАРОВ.

На сегодняшний день средняя ставка финансовых заимствований, которое осуществляет правительство, составляет 7,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил на заседании Кабинета министров Украины.

«Сегодня средневзвешенная ставка заимствований составила 7,7% - более чем в 3 раза ниже, чем январе 2010 года, когда она достигала 22%, а иногда и 30%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Энергетика

Хозяйственный суд Киева прекратил производство по делу о банкротстве НАЭК “Энергоатом”.

Об этом УНИАН сообщил источник в суде со ссылкой на определение, вынесенное на заседании в среду.

По словам собеседника агентства, производство по делу о банкротстве закрыто на основании ст. 40 Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» в связи с выполнением ответчиком своих обязательств перед инициирующим кредитором – «Укртатнафтой».

В то же время, собеседник агентства затруднился уточнить сумму исковых требований к НАЭК, предъявленных истцом ПАО “Укртатнафта”.

Социальная политика

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о повышении на протяжении 2011 года стипендий для студентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Кабинета министров Украины.

Он сообщил, что сейчас происходит процесс повышения стипендий ученикам профессионально-технических училищ и студентам высших учебных заведений, в частности ученикам ПТУ стипендия будет повышена до 280 грн., а за год надбавка к стипендии будет составлять 300 грн.

«То есть, выходит эдакая тринадцатая стипендия по аналогии с тринадцатой зарплатой. Повышение происходит для всех студентов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он заметил, что для студентов вузов І и ІІ уровней аккредитации стипендия повысится до 560 грн. и за год будет составлять дополнительно около 600 грн. Для студентов вузов ІІІ и ІV уровней аккредитации стипендия повысится до 742 грн., а надбавка за год - около 800 грн.

Кроме того, по словам премьер-министра, возрастет стипендия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В частности, для учеников ПТУ этой категории стипендия повысится до 766 грн., а для студентов вузов - до 1450 грн.

С 9 февраля вступает в силу подписанное 21 июля 2010 года соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Израилем.

Отныне граждане Украины и Израиля смогут посещать страны без виз на период, не превышающий 90 дней, на протяжении 180 дней.

Израильские власти рассчитывают, что такой шаг увеличит в 2011 году количество украинских туристов на 40% - до 140 тысяч чел. - и принесет в экономику около 100 млн. долларов.

В Киеве также приветствуют отмену визового режима и тоже надеются на увеличение потока туристов и инвестиций.

На торжественное введение безвизового режима прибудут министр туризма Израиля Стас МИСЕЖНИКОВ и делегация Израиля: представители израильских государственных органов, деловых кругов и туроператоров.

На протяжении 9-10 февраля С.МИСЕЖНИКОВ планирует встретиться с вице-премьер-министром Украины Виктором ТИХОНОВЫМ и министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.

(УНИАН)