Турпоток в Израиль вырастет на 15-20% – замглавы Госслужбы туризма и курортов

Рост туристического потока из Украины в Израиль в связи с отменой виз для украинских туристов может составить 15-20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель председателя Госслужбы туризма и курортов Дмитрий ЗАРУБА.

«На 15-20% должен вырасти туристический поток в Израиль», – считает он.

При этом Д.ЗАРУБА добавил, что все остальные прогнозы могут зависеть только от самих туристов и экономического благосостояния в государстве, так как Израиль не является дешевым вариантом отдыха, учитывая стоимость авиабилетов и прочее.

Как сообщал УНИАН, с 9 февраля 2011 года вступает в силу подписанное 21 июля 2010 года соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Израилем.

Отныне граждане Украины и Израиля смогут посещать страны без виз на период, не превышающий 90 дней, на протяжении 180 дней.

Израильские власти рассчитывают, что такой шаг увеличит в 2011 году количество украинских туристов на 40%, до 140 тысяч человек, и принесет в экономику около 100 млн. долл.