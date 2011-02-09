В Крыму предлагают создать ассоциации отелей и туроператоров

Министерство курортов и туризма Крыма предложило участникам туристического рынка региона создать бизнес-ассоциации - Ассоциацию отелей Крыма и Ассоциацию туроператоров Крыма.

«Создание таких ассоциаций позволит бизнесу формулировать общие правила деятельности на рынке, такие как: саморегулирование, категоризация, стандартизация качества сервиса», - говорится в переданном УНИАН пресс-релизе Курортно-информационного центра Крыма.

Кроме того, считает Минкурортов Крыма, создание ассоциаций отелей и туроператоров позволит сотрудничать и влиять на решения власти, взаимодействовать с центральными органами исполнительной власти по вопросам загрузки в межсезонье, участвовать в международных туристических выставках на условиях софинансирования.

Министерство предлагает создать ассоциации как объединения юридических лиц и зарегистрировать их согласно Хозяйственному кодексу Украины.

В начале марта представители ведомства планируют провести первое совещание с туроператорами, на котором будет обсуждаться создание Ассоциации туроператоров Крыма.

Кроме того, Курортно-информационный центр сообщил о разработке Министерством курортов и туризма Крыма методики по внедрению электронного делопроизводства (софта) в объектах размещения. Некоторые крымские отели и пансионаты уже используют такую систему. В министерстве считают, что ее системное внедрение может стать одним из этапов в детенизации туристического рынка.

«Такая система позволит Минкурортов получать и анализировать информацию об эффективности загрузки, о количестве отдохнувших и количестве ночей, проведенных в объекте размещения, а также о стоимости номеров в крымских отелях», - говорится в сообщении.