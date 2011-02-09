В Севастополе на 10 февраля объявлено штормовое предупреждение

Севастопольское управление МЧС объявило в городе штормовое предупреждение на четверг, 10 февраля, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Утром и днем возможен дождь, переходящий в снег. При этом будет дуть северный ветер скоростью до 20 метров в секунду.

В пятницу, 11 февраля, в Севастополе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, северо-западный ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

МЧС Севастополя советуют водителям быть осторожными за рулем автомобилей, по возможности ограничить количество выездов и отказаться от дальних поездок. Спасатели также просят владельцев машин не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.

«Горожанам стоит как можно реже выходить на улицу», - говорится в сообщении.