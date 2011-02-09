Главное на 9 февраля (вечер)

Финансы

Задолженность физлиц по ипотеке сократилась на 17% – до 110,73 млрд. грн. Задолженность физических лиц по ипотечным кредитам в 2010 году сократилась на 17% по сравнению с 2009 годом – до 110,73 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, задолженность населения (в эквиваленте) по ипотеке, выданной в долларах США, сократилась на 1,69% – до 69,05 млрд. грн., в гривнах – на 15,4%, до 9,84 млрд. грн., в евро – на 29,6%, до 1,09 млрд. грн.

Наибольший объем ипотеки выдан сроком более 10 лет – 60,51 млрд. грн., от 5 до 10 лет – 14,96 млрд. грн., от 1 до 5 лет – 4,2 млрд. грн., до одного года – 2,29 млрд. грн.

По данным Нацбанка, суммарная задолженность по всем кредитам, выданным домашним хозяйствам, в 2010 году сократилась на 13,1% – до 209,54 млрд. грн.

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Кабмин выделил 15 млн. грн. на ликвидацию последствий стихийного бедствия на Закарпатье Кабинет министров Украины выделил Закарпатской областной государственной администрации 15 млн. грн. для проведения безотлагательных мероприятий по ликвидации последствий стихийного бедствия, которое произошло 7-9 декабря 2010 года на территории Закарпатской области.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 9 декабря.

Средства выделены из резервного фонда государственного бюджета.

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ТЭК

Азаров стабилизирует рынок нефтепродуктов путем увеличения объемов переработки нефти

Рынок нефтепродуктов Украины будет стабилизирован путем увеличения в текущем году объемов переработки нефти до 14 млн. тонн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время заседания Кабинета министров.

«Минэнергоугля вместе с отечественными нефтепереработчиками разработали план мероприятий по стабилизации на рынке нефтепродуктов путем увеличения переработки нефти до 14 млн. тонн уже в текущем году. А также будет последующее увеличение выпуска нефтепродуктов за счет модернизации украинских НПЗ», - сообщил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что отмена пошлины на импорт нефтепродуктов привела к монополизации со стороны импортеров, доля которых на рынке достигла 60%, что в свою очередь позволило им ввести “ценовой диктат” и увеличить стоимость горючего практически до европейского уровня.

«Такая ситуация недопустима», - сказал премьер и сообщил, что правительство проводит последовательную политику модернизации отечественной нефтеперерабатывающей отрасли, в том числе путем защиты внутреннего рынка от избыточных объемов импорта.

Он отметил, что на сегодняшний день проводится антидемпинговое расследование относительно импортеров нефтепродуктов; на завершающей стадии находится расследование Антимонопольного комитета по поводу ценового сговора некоторых операторов внутреннего рынка нефтепродуктов. «Если будет доказано наличие монопольного сговора, в отношении нефтетрейдеров могут быть применены соответствующие санкции», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году украинские НПЗ переработали 11 млн. 96,6 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 3,6% меньше, чем в 2009 году, когда было переработано 11 млн. 507,7 тыс. тонн.

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Ассоциация нефтетрейдеров: цена на А-95 сохранится в пределах 9 грн./л до 15 февраля

Ассоциация «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» заявляет, что придерживается договоренностей, которые были достигнуты по итогам заседания Экспертно-аналитической группы (ЭАГ) по вопросам рынка нефтепродуктов 28 января, прошедшего под председательством первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА, о сохранении цен на бензин А-95 в пределах 9 грн./л до 15 февраля 2011 года.

Об этом сказано в сообщении ассоциации, переданном УНИАН.

«Члены нашего объединения четко придерживаются этих договоренностей и ожидают очередной встречи с вице-премьером в рамках заседания ЭАГ для выработки дальнейшего плана действий по стабилизации рынка», – сказано в сообщении.

Также в нем отмечается, что Ассоциация нефтетрейдеров в очередной раз обеспокоена участившимися случаями озвучивания искаженных и откровенно фальсифицированных данных о ситуации на рынке нефтепродуктов Украины.

«Нам абсолютно ясна цель манипуляций с данными со стороны нефтеперерабатывающих компаний и чиновников Минэнергоугля – это введение пошлин на импортные нефтепродукты с целью монополизации рынка и получения сверхприбылей. Притом чем сильнее это давление на Кабинет Министров и комиссию по проведению специального расследования, тем становится очевиднее, что реальных оснований для введения этих специальных мер нет…», – отметил президент Ассоциации нефтетрейдеров Леонид КОСЯНЧУК.

При этом он призвал власти Украины не поддаваться неприкрытому лоббизму и обеспечить беспристрастное и объективное расследование системы функционирования рынка нефтепродуктов в Украине.

Также Ассоциация нефтетрейдеров опровергает данные о повышенной доле импортных нефтепродуктов на рынке Украины. «По официальным данным, в 2010 году доля импортных нефтепродуктов составила 40%, в январе 2011 года – 30%. В большинстве своем это топливо стандарта Евро-4 и Евро-5, которое в Украине не выпускается или выпускается в ограниченных количествах», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Николай АЗАРОВ, открывая заседание Кабинета Министров, сказал, что «отмена пошлин на импорт нефтепродуктов в прошлые годы привела к монополизации рынка со стороны импортеров: их доля на рынке достигла 60%. Это позволило им ввести ценовой диктат, что увеличило стоимость топлива практически до европейского уровня».

Напомним, в конце января Украина начала специальное расследование относительно импорта в страну отдельных видов нефтепродуктов вне зависимости от страны происхождения. Министерство энергетики и угольной промышленности поддерживает введение пошлин независимо от страны происхождения на бензины – 130 евро за тонну, на дизтопливо – 80 евро за тонну.

Украинские НПЗ неоднократно заявляли, что получают нефть для переработки по мировым ценам, в то время как страны Таможенного союза, в частности Беларусь, работают на более дешевом сырье и формируют значительную долю импорта нефтепродуктов в Украине. Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производств.

В свою очередь, импортеры нефтепродуктов объясняют рост цен подорожанием нефти в мире и повышением акцизов, которое было инициировано правительством и поддержано Верховной Радой. По их мнению, введение пошлин приведет к дальнейшему росту цены на качественные нефтепродукты, так как их предложение со стороны отечественных НПЗ отсутствует, что повлечет за собой общее подорожание топлива в стране. Импортеры считают, что правительство фактически перекладывает расходы на модернизацию НПЗ с их владельцев на потребителей.

Свою обеспокоенность возможным введением пошлин в совместном письме премьер-министру Украины изложили посольства Литвы, Румынии и Польши.

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Рассмотрение вопроса о мировом соглашении с Vanco Prykerchenska отложено

Кабинет министров Украины отложил рассмотрение вопроса об утверждении мирового соглашения с компанией Vanco Prykerchenska Ltd. относительно разработки шельфа Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

Он отметил, что причиной является то, что стороны продолжают согласовывать позиции документа.

Как сообщал УНИАН, по словам первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА, мировое соглашение по вопросу разработки шельфа Черного моря между Украиной и компанией Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) планируется подписать в феврале текущего года.

Кабинет министров Украины предложил компании Vanco Prуckerchenska заключить мировое соглашение по тяжбе, связанной с расторжением правительством Украины договора о разделе продукции.

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

До настоящего времени в Украине было заключено только одно соглашение о разделе продукции.

В июле 2010 года государство Украина и компания Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора касательно Соглашения о разделе продукции.

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«Нафтогаз Украины» объявил тендер на проведение аудита финотчетности за 2010 год

НАК «Нафтогаз Украины» объявила тендер на проведение аудита финансовой отчетности компании за 2010 год, составленной по международным стандартам.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, участники конкурса должны предоставить залог в размере 250 тыс. грн.

Компания также объявила о проведении тендера на аудит показателей кассового дефицита, движения денег компании для квартального предоставления информации представительству Международного валютного фонда (МВФ). От участников этого тендера требуется залог в размере 13,2 тыс. грн.

Заявки для участия в двух конкурсах принимаются до 10 марта 2011 г.

Кроме того, «Нафтогаз Украины» также запросил ценовые предложения на предоставление услуг экспертной оценки ценных бумаг, которые принимаются до 24 февраля т.г.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Промышленность

В Украине объемы производства основных видов металлопродукции выросли на 3-10%

В Украине в январе 2011 года объемы производства основных видов металлопродукции выросли на 3-10% по сравнению с январем 2010 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

По его словам, за указанный период метпредприятия выплавили 2,411 млн. тонн чугуна, что на 3% больше показателя за январь 2010 года. Производство стали увеличилось на 5% – до 2,864 млн. тонн, производство общего проката – на 10%, до 2,777 млн. тонн.

Объемы производства металлоизделий (метизов) составили 18 тыс. тонн, что на 10% больше показателя за январь прошлого года.

«В феврале в целом по отрасли сохраняются тенденции производства, аналогичные январю», – отметил В. ХАРАХУЛАХ.

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Клюев разработает программу импортозамещения товаров производственного назначения

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру – министру экономического развития и торговли Андрею КЛЮЕВУ разработать программу импортозамещения товаров производственного назначения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, такое поручение он дал сегодня в ходе заседания Кабинета Министров в ответ на внесенное на рассмотрение правительства предложение закупить импортную несложную полиграфическую технику.

«Для резания металла машины мы можем изготовить, а для резания бумаги – нет? Это абсурд», – заявил Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр отметил, что он категорически против того, чтобы ресурсы государственного бюджета «отдавать на сторону» в случаях, когда достаточно быстро можно наладить собственное производство оборудования.

В пресс-службе правительства отмечают, что в последнее время на рассмотрение Кабмина вносилось несколько предложений о закупке техники за рубежом: от комплектующих для авиационной техники до проходческих щитов для строительства метро, и всегда премьер-министр подчеркивал, что в тех случаях, когда производство можно наладить в Украине, необходимо выделять средства именно на это, а не на покупку импортной техники.

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Набсовет Херсонского ХБК приостановил производство на предприятии до 1 апреля

Наблюдательный совет ОАО “Херсонский хлопчатобумажный комбинат” решил приостановить производство на предприятии до 1 апреля этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), такое решение набсовет ХБК принял 3 февраля 2011 года.

Также он принял решение о начислении работникам 2/3 заработной платы.

Как сообщили в пресс-службе ФГИУ со ссылкой на представителей набсовета, причиной данного решения является повышение цен на импортное сырье втрое, процедура банкротства предприятия и судебные споры относительно его возращения в госсобственность.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества ранее заявил о том, что отсудил назад в государственную собственность контрольный пакет акций ОАО “Херсонский хлопчатобумажный комбинат”. В частности, при участии прокуратуры Волынской области Хозяйственный суд Волынской области 20 января 2011 года удовлетворил иск ФГИУ. Решением суда, в связи с невыполнением договорных обязательств, расторгнут заключенный между ПАО “Волынский шелковый комбинат” и ООО “РегиСтар” договор купли-продажи пакета акций ОАО "Херсонский хлопчатобумажный комбинат", который составляет свыше 51% его уставного фонда.

Справка УНИАН. Херсонский хлопчатобумажный комбинат построен в 1954 году и являлся крупнейшим производителем хлопчатобумажных тканей в Европе.

В мае 2009 года Херсонский хозяйственный суд возбудил дело о банкротстве ОАО «ХБК». Банкротство инициировали кредиторы - ООО «Премьер-Стиль» (г. Луцк), позже его правопреемник - ООО "Тексконсалтинг Груп", Херсонский филиал АКБ «Укрсоцбанк» и 78 работников комбината.

Руководство ОАО "ХБК" пыталось обжаловать решение о возбуждении дела о банкротстве, но безуспешно. В июне 2010 года Высший хозяйственный суд, рассмотрев очередную кассацию ОАО «ХБК», направил указанное дело на рассмотрение в местный суд.

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На Енакиевском метзаводе приостановлена работа сталеплавильного передела

На Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ) из-за аварийной ситуации в кислородно-конвертерном цехе приостановлена работа сталеплавильного передела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

По его словам, сегодня на ЕМЗ практически не работает сталеплавильный передел, доменный передел работает без обогащенного дутья, на низком уровне производства.

«Авария в ККЦ Енакиевского метзавода произошла два дня назад», – отметил В.ХАРАХУЛАХ, не уточнив подробностей. При этом он сообщил, что сталеплавильный передел предприятия возобновит производство через 3-4 дня.

Гендиректор «Металлургпрома» подчеркнул, что аварийная ситуация в кислородно-конвертерном цехе ЕМЗ стала причиной существенных производственных потерь на предприятии.

Справка УНИАН. ЕМЗ является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.).

ЕМЗ входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".

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Транспорт/Связь

Администрация Президента и ГУД пересядут на автомобили эконом-класса

Для чиновников Администрации Президента Украины и Государственного управления делами (ГУД), пользующихся служебным транспортом, закупили автомобили эконом-класса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в декабре 2010 года государственной организацией «Автобаза Государственного управления делами» были приобретены легковые автомобили Skoda.

“Выбор для закупки именно этой марки автомобилей продиктован в первую очередь необходимостью максимально уменьшить нагрузку на бюджет, ведь Skoda - машины эконом-класса, что максимально отвечают критериям соответствия цены и качества, стоимости технического обслуживания и т. п.

При условиях, когда в государстве, которое постепенно выбирается из кризиса, каждая гривня – на особом счету и должна тратиться только на самое необходимое, этот шаг вполне закономерный. Таким, который в целом позволит сэкономить достаточно большие средства”, - объяснили в пресс-службе.

Относительно автомобилей высшего класса, которые будут высвобождаться в результате закупки и введения в эксплуатацию вышеупомянутой новой техники, то они будут использоваться для обслуживания делегаций разного уровня. А после того как исчерпают свой ресурс, будут списаны в установленном порядке, сообщили в пресс-службе Президенту, добавив, что реализация этой техники на аукционах действующим законодательством не предусмотрена.

В пресс-службе главы государства также отметили, что решение о закупке новых автомобилей принималось с учетом физического и морального старения значительной части имеющейся техники.

Кроме того, техническое обслуживание автомобилей с пробегом в 300 тысяч и больше километров является очень расходным с точки зрения экономии бюджетных средств.

“Таким образом, чиновники Администрации Президента и Государственного управления делами, которые пользуются служебным транспортом, теперь будут ездить на автомобилях эконом-класса. Чиновники имеют право пользоваться в служебных целях и собственным автотранспортом”, - отметили в пресс-службе.

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Двухэтажные поезда производства Skoda Vagonka будут курсировать на коротких расстояниях

Двухэтажные поезда производства Skoda Vagonka будут курсировать в Украине на коротких расстояниях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Напомним, чешский производитель поставит два таких поезда в Украину во 2-м квартале 2012 года.

Как отмечают в «Укрзализныце», это опытная партия поездов, которые покупают для изучения эффективности использования двухэтажных вагонов на коротких расстояниях в нашей стране. Среди возможных маршрутов - Полтава-Харьков, Харьков-Купянск. В каждом поезде будет по 6 вагонов на 620 мест.

Как сообщал УНИАН, АО "Шкода Вагонка" (Skoda Vagonka, Чешская Республика) выиграло тендер Южной железной дороги на поставку двух двухэтажных межрегиональных поездов двойного тока. Контракт был подписан в январе этого года. Срок поставки поездов - II квартал 2012 г. Стоимость договора со «Шкода Вагонка» - 39,9 млн. евро (без НДС).

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Мининфраструктуры привлечет дополнительный речной флот для перевозки гостей Евро-2012

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает привлечь дополнительный речной флот для перевозки гостей Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, для перевозки туристов по Днепру будет привлечен дополнительный пассажирский флот отечественных и иностранных перевозчиков. Одними из приоритетных маршрутов определены Киев – Тарасова гора (Канев), а также восстановление пассажирского судоходства по Десне до Чернигова. Соответствующее решение принято руководством Госслужбы морского и речного транспорта (Укрморречфлота).

Согласно сообщению, «Укрморречфлот» уже составляет перечень судов на государственных предприятиях, которые могут быть использованы для пассажирских перевозок по Днепру. Одним из первых для перевозки пассажиров будет привлечено судно «Крымская стрела», которое находится на балансе Ялтинского порта.

Как сообщал УНИАН, до 2012 года также планируется возобновить работу пассажирских причалов и пристаней в Киеве, Каневе, Черкассах, Кременчуге, Днепропетровске, Запорожье и Херсоне.

Кроме того, во время проведения Евро-2012 планируется ввести скидки на услуги круизным судам в речных портах. В рамках подготовки к Евро-2012 запланировано также отменить единовременные временные разрешения на проход по Днепру для иностранных судов, что позволит туристам беспрепятственно осуществлять проход по реке до самой столицы.

УНИАН