Анонс на 10 февраля

*Президент Украины Виктор Янукович будет находиться с рабочей поездкой в Херсонской области. Предполагается, что в ходе визита глава государства примет участие в закладке нового дока для болгарского заказчика на государственном заводе “Паллада", а также посетит Херсонский государственный морской институт.

* Состоится открытие VII сессии Киеврады VI созыва

* Состоится презентация «Пути внедрения Службы финансового омбудсмена в Украине». Организаторы - аналитически-совещательный центр Голубой ленты ЕС/ПРООН и Лига финансового развития. Планируется рассмотреть вопросы: о существующих составляющих защиты прав потребителей финансовых услуг в Украине и странах ЕС, о механизмах альтернативного решения споров между потребителями и финансовыми учреждениями, а также о возможностях внедрения соответствующих механизмов в Украине

* Состоится открытое заседание НКРЭ

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Способно ли сегодня государство создать качественные хозяйственно-финансовые и правовые условия для прогрессивного развития села. Оценка последних шагов и инициатив правительства в отрасли АПК." Участники: Аркадий Корнацкий, эксперт в отрасли АПК и земельного права, Александр Данилюк, руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности

* Круглый стол при участии руководителей переговорных групп от Европейской комиссии и Украины по вопросам создания зоны свободной торговли. Участники: глава Постоянного представительства ЕС в Украине, Чрезвычайный и Полномочный Посол Й.В.Хосе Мануель Пинто Тейшера; зам.министра экономики Украины, руководитель переговорной группы от Украины Валерий Пятницкий и руководитель подразделения Генерального департамента по вопросам торговли ЕК, руководитель переговорной группы от ЕК по созданию зоны свободной торговли Филипп Куиссон.

* Состоится презентация Программы Конкурса на лучший проект благоустройства центральной части города Киева к Евро-2012 и на перспективу. Участники: замминистра регионального развития и строительства Украины И.Соколов, главный архитектор г. Киева С.Целовальник, член президиума КОНСАУ В.Зотов.

* Пресс-конференция на тему: «Прогресс в строительстве терминала «D» Государственного международного аэропорта «Борисполь». Организатор - СП "Dogus-Alarko-YDA JV" . В работе примет участие президент СП "Dogus-Alarko-YDA JV" Бурак Талу, который проинформирует о графике завершения строительства одного из основных объектов в рамках УЕФА к Евро-2012.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98