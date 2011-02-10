Черновецкий рассказал об отставке и путешествиях по Европе

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ опровергает информацию о том, что он якобы написал заявление о своей отставке.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

«Заявление об отставке я не писал. Сообщение об этом, которое прозвучало от зампредседателя Верховного Совета ТОМЕНКО, – это ложь, мелкая политическая пакость», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Также он заявляет, что не просил политического убежища за границей.

«Я действительно был в Грузии. В Израиле я не был, политического убежища не просил», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, комментируя слухи в СМИ, связанные с его отсутствием в Украине.

По его словам, он живет в Киеве, но в последнее время много путешествовал, в частности, по Европе. При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что тратил на поездки только свои деньги.

Также он отметил, что всегда был в курсе происходящего в Киеве, в частности, контролировал повестку дня в Киевсовете, подписывал решения, то есть, выполнял свои обязанности.

На вопрос ведущего, не боится ли он политических преследований, мэр Киева ответил: «Думаю, что нет ни одного известного политика, который бы не боялся, не ожидал каких-либо политических преследований».

«Еще больше я боюсь за своих детей, внуков. Хочу, чтобы они жили в Украине и не имели из-за меня никаких проблем», – добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что может уйти в отставку лишь после согласования со своим блоком.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, пока еще он не решил, нужно ли ему уходить в отставку. Такое решение он может принять «только по согласованию с фракцией моего имени, потому что мы вместе шли на выборы и вместе несем ответственность за киевлян».

Он отметил, что очень тяжело пережил конец 2010 года. «Мое моральное состояние, конечно, находится не в лучшем состоянии. И я не хочу сейчас принимать какие-либо поспешные решения. То есть, вопрос об отставке мною пока не решен сам с собою, потому что это было бы безответственно», – заявил он.

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что решение относительно своей отставки может принять тогда, когда взвесит все возможные последствия этого шага для киевлян. «Не хочу, чтоб Киевсовет сегодня противостоял администрации. Пока я буду уверен, что большинство решений новой команды во главе с Александром ПОПОВЫМ принимаются в интересах киевлян, я буду его поддерживать», – сказал мэр Киева.

Киевский городской голова заявляет, что нет оснований для открытия уголовных дел против него.

«Оснований для открытия криминальных дел не существует… А все заявления по поводу того, что я нарушал закон, преступник – это все политика», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, комментируя по просьбе ведущего информацию об открытии около 40 уголовных дел, связанных с деятельностью мэра Киева и членов его «молодой» команды.

Кроме того, мэр подчеркнул: «Ни против одного члена моей команды – это мои заместители – уголовное дело не возбуждалось».

На напоминание ведущего о задержании экс-начальника Главного управления здравоохранения КГГА Людмилы КАЧУРОВОЙ Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил, что здесь речь идет о чиновнике горадминистрации.

Вместе с этим он заявил о преследовании двух членов его блока, фамилии которых он отказался назвать, чтобы не создавать им лишних проблем. «Думаю, мне удастся защитить их. Я понимаю, что это тоже политика. И понимаю, что она заключается в том, чтоб представить все, чем я занимался, и чем занимались люди, которые пришли вместе со мной в Киевсовет, что это плохо, осуждаемо и со всеми вытекающими отсюда последствиями», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он заявил, что сейчас не имеет возможности влиять на правоохранительные органы, но постарается донести свою позицию «в том числе, и высшим должностным лицам в стране, показать им, как обстоят дела, и что совершенно неправильно, чтоб в отношении их (членов его команды – УНИАН) какие-то команды поступали».