ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Черновецкий выдвинул ультиматум Януковичу», в котором пишет - мэр Киева опроверг сообщение о своей отставке, однако дал понять, что может уйти в отставку, если власть продолжит оказывать давление на него, членов его семьи и привлекать к ответственности соратников…

http://delo.ua/ukraine/chernoveckij-vydvinul-ultimatu-151939/

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Также «Дело» публикует материал «НБУ назвал крупнейшие банки Украины», в котором пишет – лидерство среди украинских финучреждений по размеру активов продолжает удерживать ПриватБанк. Вслед за ним расположились два государственных финучреждения – Укрэксимбанк и Ощадбанк…

http://delo.ua/finance/nbu-nazval-krupnejshie-banki-uk-151913/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Население будет пенять на себя» пишет – правительство решило урегулировать начисление и взимание пени с задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги. В Минрегионстрое полагают, что пеня в размере 0,1% должна взиматься уже с первого дня просрочки. В Партии регионов не считают, что закон необходимо принимать в экстренном порядке – он может быть одобрен в марте. За ближайший месяц парламентарии должны согласовать категории граждан, которых полностью освободят от уплаты пени…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1582344

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Гречке, маслу и сахару ограничили свободу» пишет – Кабмин занялся ручным регулированием цен на гречку, масло и сахар. Правительство объявило о подписании соглашения с производителями этой продукции об ограничении цен на нее на внутреннем рынке. Эксперты отмечают, что эти меры приведут к уходу с рынка части компаний, при этом рост цен, скорее всего, сдержать не удастся…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1582336

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«Экономические известия» в публикации «Правительство растянет рост тарифов» пишут - для получения очередного транша кредита stand by от Международного валютного фонда украинским властям необходимо еще раз резко повысить тарифы на тепло и жилищно-коммунальные услуги для населения. Официальный Киев настаивает на поэтапном их увеличении…

http://state.eizvestia.com/full/pravitelstvo-rastyanet-rost-tarifov

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«Экономические известия» в публикации «Топливо придавят вниз» пишут - премьер Николай Азаров продолжает готовить подоплеку для введения пошлин на импорт нефтепродуктов, чтобы простимулировать работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов и усилить контроль государства на внутреннем топливном рынке…

http://markets.eizvestia.com/full/toplivo-pridavyat-vniz

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Также «Экономические известия» в публикации «Банки выбрали для себя основной инструмент вложений» пишут - правительство провело очередной удачный аукцион по продаже облигаций внутреннего госзайма. Пока избыточная банковская ликвидность перетекает именно в госбумаги, и в ближайшие полгода такая ситуация будет сохраняться…

http://finance.eizvestia.com/full/banki-vybrali-dlya-sebya-osnovnoj-instrument-vlozhenij

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«Газета по-киевски» в публикации «Какие бывают сайты, стоимость и как их раскрутить» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2011/02/10/044723.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «В виртуальную пирамиду заманивали дешевыми продуктами и «Ланосами» подает рассказы киевлян о колоссальной афере виртуальной компании «SWB», обманывавшей вкладчиков по всей стране и за рубежом…

http://mycityua.com/articles/country/2011/02/10/024323.html

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«Сегодня» в публикации «Назван автомобиль года в Украине» пишет – абсолютным лидером продаж среди зарегистрированных в 2010 году стал "Zaz" Lanos - 9460 автомобилей…

http://www.segodnya.ua/news/14221112.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «БЛИЗНЮКовский рецепт экономии: пенсионерам "урежут" квадратные метры?» пишет - в гонке за экономией госсредств власть порождает множество идей. К примеру, донецкий губернатор придумал, как минимизировать предоставление субсидий. Правда, многих факторов он не учел…

http://economics.unian.net/rus/detail/77263

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Закон о рынке земли: государство нацелилось на концентрацию» пишет - Госагентство земельных ресурсов разработало законопроект «О рынке земель», и планирует его принятие ВР к апрелю. Юристы называют документ «сырым» и считают, что в таком виде парламент его не утвердит…

http://economics.unian.net/rus/detail/77315

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Главный заправляющий» пишет – нефтяным компаниям России грозят очередные многомиллиардные штрафы за рост цен на топливо. Федеральная антимонопольная служба уже возбудила дела против «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти», в группе риска — ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз» и «Башнефть»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254765/glavnyj_zapravlyayuschij

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Издание «Известия» в публикации «Полная свобода техосмотра» пишет – 10 февраля комиссия под председательством первого вице-премьера Игоря Шувалова рассмотрит поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре транспортных средств в России. Его предполагается передать от ГИБДД частным компаниям…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3151485/

(УНИАН)