Черновецкий считает, что может выходить на работу в любое время

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что может выходить на работу в любое время, поскольку у него - «не совсем чиновничья» должность.

Об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил в интервью газете «Сегодня», опубликованном в сегодняшнем номере.

«…Относительно моего пребывания на рабочем месте отвечу: поскольку моя должность теперь не совсем чиновничья, как избранный мэр, кстати, еще и не получающий зарплату, я могу выходить на работу в любое время. А когда нужно, я работаю и в выходные дни», - сказал городской голова.

Он также заявил, что образ «ненормального и аморального человека» ему создавали СМИ с подачи разных чиновников, хотя на самом деле он «был успешным человеком, и все, что бы ни делал, осуществлялось по принципам морали и самокритики».

«В течение последнего года многие СМИ с подачи «больших» чиновников из правительства стали «лепить» мой образ как совершенно ненормального человека, принимавшего в Киеве странные решения и нажившегося на имуществе киевлян. Уже более года отечественные СМИ безответно с моей стороны, поскольку я не считаю возможным комментировать глупости, все ярче рисуют мой портрет мэра-неудачника в самых разнообразных красках — от полностью сумасшедшего до преступника, аморального человека, развалившего экономику Киева, с философией космонавта», - прокомментировал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По словам мэра, его можно сколько угодно «обливать грязью», но мало кому в Украине удалось построить такую «успешную» и «социально-полезную» карьеру, которую он сделал в своей жизни.

«В этом году мне исполнится 60 лет, и я горжусь каждым прожитым годом», - добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.