Эксперты оценивают год президентства Януковича как смену хаоса на жесткую систему власти

Большинство украинский экспертов оценивает год президентства Виктора ЯНУКОВИЧА как смену предыдущего хаоса жесткой системой власти, которая, однако, не продуцирует качественных изменений в государстве.

Об этом эксперты сказали, отвечая на вопрос “Політичної думки”.

Как заметил писатели Юрий АНДРУХОВИЧ, “эти люди уже год командуют, но все еще называют себя новой властью, хоть в действительности они с первого дня новыми не были”. Он также подчеркнул, что “ЯНУКОВИЧ не является выбором украинцев. Он является выбором существенной части лиц с украинским гражданством и, соответственно, с правом голоса. Они выбирали его не ради конструктива, а из ярости, назло другим своим согражданам. Этот выбор стал формально возможным, в частности, и из-за несовершенства закона. Если бы закон был правильный, то кандидат, который набрал меньше половины голосов от всех, кто приняли участие в голосовании, президентом не стал бы”.

По убеждению Ю.АНДРУХОВИЧА, президент страны должен быть фигурой консенсусной, а не конфликтной. Он также добавил, что не видит позитивов от власти. “Это чужая мне власть, которая приносит моей стране зло. Все их шаги последовательно направлены на демонтаж и делают невозможным создание той Украины, о которой всегда мечталось. Украина стремительно теряет свои достижения прошлых лет, прежде всего в сфере гражданских свобод и экономических перспектив. Страна падает во всех международных рейтингах и постепенно превращается в еще одного изгоя. Население нищает просто на глазах. Цивилизованный бизнес исчезает совсем, не в состоянии выдерживать и криминальный, и полицейский пресс одновременно”, - подчеркнул писатель. Он не стал прогнозировать “как долго могут продержаться настолько бездарные гордецы”. По его словам, “с одной стороны, это вроде бы и не должно продолжаться слишком долго - в силу той же бездарности. С другой – критическая масса допущенного ими зашкаливает настолько, что в нормальной стране их уже давно должны были бы сбросить. Мы, получается, все же ненормальные, инстинкты социального самосохранения почти атрофированы. Поэтому реальные протесты могут вызревать долго и никогда не вызреть. Все, что удалось нашему гражданскому обществу и его западным партнерам, - это несколько притормозить властно-репрессивный маховик. Диктатуры, кажется, не получилось и, по-видимому, уже не получится”.

По мнению писателя Андрея КУРКОВА, “никаких ярких результатов первого года президентства ЯНУКОВИЧА нет”. “Единственный результат - это смена предыдущего хаоса на жесткую систему власти, которая, однако, пока еще не продуцирует качественных изменений в государстве. Продолжается борьба за тотальный контроль над всеми ветвями, включая судебную”, - отметил он. Писатель подчеркнул, что “одновременно законсервировался конфликт с ТИМОШЕНКО и ее однопартийцами, а это означает, что политическое поле страны стало полностью серым, потому что ни власть, ни оппозиция больше не вызывают симпатий общества”. Он допустил, что “при власти ЯНУКОВИЧ может удержаться без особых проблем, но его неощущение реальности влияет на имидж Украины за рубежом. На исходе президентства он может оказаться президентом совсем другой Украины, такой же серой и незаметной, как большинство украинского политикума”.

По убеждению политического аналитика Владимира ЦИБУЛЬКО, «самое главное следствие, которое получили граждане, – это осознание того, что твое родное государство является твоим главным эксплуататором, а не защитником. Это собственно для социалистически ориентированного избирателя самого ЯНУКОВИЧА, а для тех, кто ЯНУКОВИЧА не избирал, все понятно и так”.

По словам эксперта, за этот год “сам ЯНУКОВИЧ, кажется, не спешил строить диалог с целой страной, но осознание необходимости такого диалога все же изредка Банковая пробует демонстрировать”. Он считает, что единственное, на что “была способна команда ЯНУКОВИЧА в интеллектуальном смысле, – это примитивное возражение ЮЩЕНКО”. “Модель „ЯНУКОВИЧ как механический АНТИ-ЮЩЕНКО" ведет в тупик не только ЯНУКОВИЧА, но и страну”, - отметил В.ЦИБУЛЬКО и добавил: “Только с нынешним интеллектуальным ресурсом, на который опирается власть, быстрого результата нечего и ожидать”.

При этом В.ЦИБУЛЬКО отметил, что “несмотря на то, что негатив в действиях власти пока еще преобладает, все же можно говорить об определенных достижениях, которые могут быть предвестниками будущих победных сценариев”. “В первую очередь – власть стала более прогнозируемой, начался процесс сближения слова и действия, поскольку разрыл между словами и действиями предыдущей команды на Банковой стал фактически фактором политической смерти той команды. Второе – фактор экономического национализма, по сути, формирует надежду и на возвращение власти к идеологическим рамкам предыдущих президентских команд. А основой действий предыдущих президентов все же была ставка на украинскую идентичность как основной двигатель реформ. Третье – даже начиная реформы фактически вслепую, без утвержденного плана действий, власть вынуждена будет еще более оглядываться на международную практику реформ и опираться на прогнозируемые финансовые рынки, соответственно реформируя и законодательство, и государственный аппарат. Четвертое – участие в интегральных проектах, как то Евро-2012, заявка на Зимнюю Олимпиаду 2022, аверс Одесса-Броды, терминал сжиженного газа (Нацпроекты), переброс венесуэльской нефти в Беларусь, тотальная информатизация образования (Нацпроекты) и другие – это фактически формирование заявки на региональное лидерство, что делает евроинтеграционные усилия фактически необратимыми. Пятое – конституционный процесс”, - сказал В.ЦИБУЛЬКО.

К сожалению, отметил аналитик, “вместо настойчивости в том, чтобы закрепиться, как минимум, на два президентских срока, властная команда не предложила обществу такого же рвения в благоустройстве государства”. Государство, по словам В.ЦИБУЛЬКО, “в руках ЯНУКОВИЧА выглядит как инструмент наживы небольшого круга акционеров, а „все, кто не с ними, тот против них". Хотя в обществе все еще присутствуют определенные ожидания, но повседневная практика власти убеждает даже самого наиболее зомбированного избирателя бело-голубых в том, что государства с подобными политическими практиками живут недолго”.

Эксперт отметил, что создалось впечатление, что сейчас власть через давление на оппозицию просто заполняет тактическую паузу, заявив о реформах и не до конца понимая их объем и временные пределы.

“Относительно оценок Запада, то пусть бы Запад отчитался сам себе в том, что президентство ЯНУКОВИЧА стало следствием не совсем последовательной политики относительно Украины ЮЩЕНКО также”, - считает В.ЦИБУЛЬКО. Он убежден, что “ЯНУКОВИЧ - не ошибка украинцев, и простую болтовню о его президентстве как ошибку стоит прекращать. Победа ЯНУКОВИЧА как раз является свидетельством демократизации страны. В таких экономических условиях, в которые попала страна, даже зрелый избиратель в странах со столетней демократией повел себя точно также, как украинский избиратель”. Эксперт считает, что “для того, чтобы скорректировать украинскую ситуацию и уменьшить внутреннее напряжение, очень важно, чтобы украинский гражданин очень четко и однозначно понимал, как перспективы страны, так и ее место в мировых распределениях”.

“К тому же важно удержать от распада мощнейшие оппозиционные силы, а еще лучше минимизировать взаимную боязнь в кругах этих партий, и здесь сила и опыт мощнейших европейских партий безальтернативны. Это и будет тот обруч, который будет поддерживать извне внутриполитическое брожение в украинской бочке”, - подчеркнул В.ЦИБУЛЬКО.