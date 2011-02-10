ГЛАВНОЕ на 10 февраля (день)

Основные события первой половины дня

Кадровая политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил Дмитрия ПЕРГУДОВА генеральным директором Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения.

Текст указа от 9 февраля размещен на сайте главы государства.

До издания этого указа Д.ПЕРУГУДОВ был исполняющим обязанности гендиректора “Укрспецэкспорта”.

Как известно, Государственная компания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения “Укрспецэкспорт” входит в Государственный концерн “Укроборонпром”.

Международные отношения

Украина активизирует переговорный процесс о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Об этом шла речь на встрече вице-премьер-министра Украины Виктора ТИХОНОВА с министром туризма Израиля Стасом МЫСЕЖНИКОВЫМ, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

«Мы ожидаем продолжения переговоров по этому вопросу в ближайшее время, поскольку подписание такого соглашения откроет широкий спектр взаимовыгодных возможностей в торговле. Дальнейшие переговоры должны быть направлены на закрепление в соглашении высоких стандартов в сфере обеспечения прозрачности, конкуренции, защиты прав национальных производителей», - сказал В.ТИХОНОВ.

Напомним, в мае 2010 года состоялись двусторонние экспертные консультации по подготовке соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем. На сегодня Украина является единственной из стран СНГ, которая начала практические меры по подготовке данного соглашения в отношениях с Израилем.

Банки

Количество убыточных банков в Украине в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, сократилось в 1,8 раза – до 35 банков.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины

Суммарный убыток этих банков также сократился более чем в 2 раза – до 17,227 млрд. грн.

По итогам прошлого года прибыльной была деятельность 140 банков, суммарная прибыль которых составила 4,2 млрд. грн., (более чем на 1 млрд. грн. больше, чем в 2009 году).

Как сообщал УНИАН, Украинская банковская система в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн. Доходы банков сократились на 4,3% и составили 136,8 млрд. грн., расходы - на 17,4%, до 149,9 млрд. грн.

Активы банков выросли на 0,1% – до 945,5 млрд. грн., общие активы сократились на 0,3% – до 1,09 трлн. грн.

По состоянию на 1 января 2011 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находится 18 банков.

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Национальный банк Украины (НБУ) 9 февраля т.г. продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 565 млн. грн. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

НБУ продал депозитные сертификаты одному банку на 15 млн. грн. сроком на 2 дня под 0,2% годовых, двум банкам на 550 млн. грн. сроком на 7 дней под 2% годовых.

Как сообщалось, объем продажи Нацбанком своих депозитных сертификатов в январе т.г. составил 9,7 млрд. грн., объем операций по рефинансированию – 7,9 млн. грн.

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АО «Сбербанк России» (Киев) объединило банкоматные сети с АО «УкрСиббанк» (Киев). Об этом говорится в пресс-релизе «Сбербанка России», переданном агентству УНИАН.

«7 февраля 2011 года АО «Сбербанк России» расширило свою банкоматную сеть в рамках подписанного соглашения с АО «УкрСиббанк»», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее «Сбербанк России» объединил банкоматные сети с сетью «Ощадбанка» (Киев), которая насчитывает 1,2 тыс. банкоматов. Банк также является участником объединенной банкоматной сети АТМоСфера, включающей на данный момент почти 4 тыс. АТМ.

Таким образом, банкоматная сеть «Сбербанка России» совместно с сетями партнеров насчитывает свыше 6,6 тыс. АТМ.

Справка УНИАН. АО «Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).

Активы банка на 1 января 2011 года составляли 9,925 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 8,972 млрд. грн., обязательства – 8,819 млрд. грн., уставный капитал – до 2,310 млрд. грн., собственный капитал – 1,106 млрд. грн.

В 2010 году банк получил убыток 1,469 млрд. грн.

«УкрCиббанк» (Харьков) зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Активы банка на 1 января 2011 года ставили 46,128 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 38,699 млрд. грн., обязательства – 41,273 млрд. грн., уставный капитал – 7,512 млрд. грн., собственный капитал – 4,855 млрд. грн.

«УкрСиббанк» в 2010 году получил убыток 3,145 млрд. грн.

BNP Paribas (Франция) владеет 99,9992% акций "УкрСиббанка".

Валютный рынок

Торги по доллару на межбанке открылись котировками – 7,9550/7,9595 грн./долл.

Киев. 10 февраля. УНИАН. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись незначительным понижением котировок – 7,9550/7,9595 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2708/11, котировки по евро-гривне составили – 10,8590/10,8670. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на прежнем уровне – 1,3646/48 (среда — 1,3647/49).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9450/7,9550.

ТЭК

Вопрос соглашения с компанией Vanco Prykerchenska Ltd. правительством будет рассмотрен в ближайшие дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он проинформировал, что решение по Vanco принято, и оно не было рассмотрено на вчерашнем заседании Кабинета министров Украины в связи с тем, что не были полностью подготовлены все необходимые документы. «На правительстве оно не рассматривалось чисто по техническим причинам. У нас на правительство выносятся те документы, которые полностью отработаны, завизированы в соответствии с требованиями регламента. Сам текст документа, особенно в таком случае, должен быть выверен до каждой запятой», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что «бессмысленные решения, которые принимало предыдущее правительство», привели к потере времени в решении этого вопроса, к потере Украиной своей репутации. «И сейчас те стенания, которые раздаются по поводу якобы отдачи шельфа – это просто политические спекуляции», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что для реализации проекта по добыче нефти и газа на шельфе Черного моря необходимы крупные инвестиции. И для этого сложно найти инвесторов. «В случае благоприятного решения мы будем иметь свою нефть и свой газ», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что мировое соглашение по вопросу разработки шельфа Черного моря между Украиной и компанией Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) будет подписано в феврале этого года. Он отметил, что на сегодняшний день практически завершены переговоры об условиях этого соглашения.

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ОАО «Газпром» привлекло у компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) долгосрочный заем на сумму 550 млн. долл. США.

Об этом сказано в консолидированной промежуточной финансовой отчетности ОАО «Газпром» за 9 месяцев 2010 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, текст которой размещен на сайте компании.

Согласно документу, заем был предоставлен в ноябре 2010 года с процентной ставкой 3,5% и сроком погашения в 2012 году.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) в 2006-2008 гг. выступала монопольным поставщиком природного газа в Украину.

Акционеры компании RosUkrEnergo AG в равных долях (по 50%) — ОАО «Газпром» и Centragas Holding AG; владельцы последней — граждане Украины Дмитрий Фирташ (90%) и Иван Фурсин (10%).

ГМК

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31 января 2011 года "О мерах по защите экономических интересов российских производителей некоторых видов стальных труб", пошлины на обсадные трубы, происхождением из Украины, увеличены с 11,4% до 18,9%, а на насосно-компрессорные - с 18,1% до 19,9%, на нефтегазопроводные и горячедеформированные общего назначения - с 8,9% до 19,4-37,8%. Постановление опубликовано на сайте правительства РФ 9 февраля 2011 года.

Согласно постановлению, действие антидемпинговых пошлин установлено сроком на 5 лет.

Вместе с тем, в постановлении уточняется, что данные пошлины не будут взиматься в период действия Соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством экономики Украины о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на таможенную территорию Российской Федерации, подписанного 13 января 2005 г., в отношении труб, сопровождаемых сертификатом производителя и поставляемых в пределах объема, предусмотренного указанным соглашением.

Как сообщал УНИАН, в рамках соглашения от 13 января 2005 года украинская компания Интерпайп ежегодно имеет право поставлять в Россию 300 тыс. тонн обсадных и насосно-компрессорных труб в беспошлинном режиме.

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В Украине за январь 2011 г. производство основных видов железорудного сырья выросло относительно января 2009 г. на 1-7%, производство окатышей сократилось на 9%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

За январь т. г. объемы производства железорудного концентрата увеличились на 3% - до 5,458 млн. тонн.

Производство железной руды выросло на 1% - до 6,532 млн. тонн.

Производство агломерата увеличилось на 7% — до 3,507 млн. тонн.

Производство окатышей сократилось на 9% - до 1,688 млн. тонн.

По данным объединения «Металлургпром», в январе 2011 г. украинские горнорудные предприятия экспортировали 2,75 млн. тонн железорудного сырья .

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Внештатная ситуация на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ) никак не отразится на выполнении обязательств по поставкам продукции, в том числе, ни на сроках, ни на объемах поставок.

Об этом в комментарии УНИАН заявил директор по продажам дивизиона стали и проката Группы Метинвест Дмитрий НИКОЛАЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сообщил о том, что из-за аварии в кислородно-конвертерном цехе ЕМЗ на предприятии приостановлена работа сталеплавильного передела. Уточнив, что предприятие возобновит производство через 3-4 дня, В.ХАРАХУЛАХ вместе с тем отметил, что авария на ЕМЗ стала причиной существенных производственных потерь.

Справка УНИАН. ЕМЗ является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.).

ЕМЗ входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".

Строительство

Украина заинтересована в участии в развитии крупных инфраструктурных проектах в Израиле и на Западном берегу реки Иордан.

Об этом шла речь на встрече вице-премьер-министра Украины Виктора ТИХОНОВА с министром туризма Израиля Стасом МЫСЕЖНИКОВЫМ, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

В.ТИХОНОВ отметил, что Украина видит значительные перспективы в реализации совместных с Израилем проектов инвестиционного взаимодействия в космической и авиационной сферах, в сфере сельского хозяйства, машиностроения, защиты окружающей среды, а также в подготовке к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу “Евро-2012”.

“Украина заинтересована в привлечении израильского капитала в контексте проведения в нашей стране “Евро-2012”. Ми готовы организовать для групп израильских предпринимателей демонстрацию в Украине наиболее перспективных инвестиционных проектов. Кроме того, мы заинтересованы в привлечении израильского опыта и технологий в обеспечении безопасности массовых акций и мероприятий”, - сказал В.ТИХОНОВ.

АПК

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок использования зерна из Аграрного фонда.

Соответствующее постановление «О внесении изменений в постановления Кабмина от 27 декабря 2008 г. № 1128 и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабмина» от 7 февраля 2011 г. № 89 опубликовано на сайте правительства.

Документ определяет, что Аграрный фонд обеспечивает переработку зерна государственного интервенционного фонда и реализацию произведенной муки и продуктов переработки на условиях предварительной оплаты исходя из средневзвешенной цены закупки пшеницы и ржи с учетом затрат, связанных с хранением, перевозкой и переработкой, и с вычетом стоимости отрубей по рыночным ценам.

Согласно измененному порядку поставок и использования муки, произведенной из зерна интервенционного госфонда, она используется хлебопекарными предприятиями для изготовления хлеба и хлебобулочных изделий, которые пользуются самым большим потребительским спросом в регионе.

Не использованная предприятиями на протяжении одного календарного месяца мука подлежит реализации Аграрным фондом.

Транспорт

Замена нынешнего устаревшего автопарка представительского класса руководства Администрации Президента Украины и Государственного управления делами автомобилями “Шкода” позволит экономить около 1,9 млн. грн. бюджетных средств в год.

Об этом заявил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По своему поводу С.ЛЕВОЧКИН сообщил, что, состоя на государственной службе, всегда пользуется собственным автотранспортом.

“Соответствующее распоряжение предусматривает возможность использования собственного транспорта заместителями главы Администрации Президента”, – отметил С.ЛЕВОЧКИН.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года для чиновников Администрации Президента и ГУС, которые пользуются служебным транспортом, были закуплены автомобили эконом-класса.

В то же время, как сообщили сегодня, 10 февраля, ряд СМИ, среди закупленных автомобилей есть 20 “Шкод” модели “SuperB Ambition”, которая относится к престижному классу и стоит до 30 тыс. долларов.

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С 10 февраля т.г. стоимость железнодорожных проездных документов в кассах и приобретенных в Интернете с помощью сервиса е-kvytok одинаковая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, это сделано для популяризации услуги по реализации билетов через мировую сеть.

Как отмечают в ведомстве, в настоящее время «Укрзализныця» продолжает работу над проектом «Электронный билет». На сегодня пассажир может распечатать проездной документ на принтере и сразу идти на поезд № 165/166 Днепропетровск-Киев без визита в кассу. В ближайшее время количество поездов, где тоже можно будет пользоваться полноценным электронным билетом, расширят.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе, комиссионный сбор зависел от стоимости билета, приобретаемого через Интернет, и составлял от 5 грн. и выше.

Справка УНИАН. В 2009 году пассажиры «Укрзализныци» зарезервировали и оформили через Интернет 82,2 тыс. билетов, из них через Сеть было оплачено 71,7 тыс., зарезервировано свыше 1 тыс. мест. 71% билетов пассажиры оформили в отделениях «Укрпочты».

Первый этап программы по бронированию мест через Интернет с последующим оформлением билета в кассе «Укрзализныця» внедрила 22 декабря 2008 года.

Второй этап программы, когда пассажир может оплатить через Интернет полную стоимость проезда и услугу заказа, был внедрен 30 марта 2009 года. После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, после предъявления которого он оформляет билет в любой кассе «Укрзализныци» в любой день до отправления своего поезда.

Осенью 2010 г. начался третий этап программы, в экспериментальном режиме. С 20 октября в поезде №165/166 "Днепропетровск-Киев" в пяти вагонах посадочный документ считывается проводником при помощи специального устройства по штрих-коду на электронном билете, который пассажир самостоятельно может распечатать на обычной бумаге после оплаты через Интернет.

Столица

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что не просил политического убежища за границей.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

«Я действительно был в Грузии. В Израиле я не был, политического убежища не просил», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, комментируя слухи в СМИ, связанные с его отсутствием в Украине.

По его словам, он живет в Киеве, но в последнее время много путешествовал, в частности, по Европе. При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что тратил на поездки только свои деньги.

Также он отметил, что всегда был в курсе происходящего в Киеве, в частности, контролировал повестку дня в Киевсовете, подписывал решения, то есть, выполнял свои обязанности.

На вопрос ведущего, не боится ли он политических преследований, мэр Киева ответил: «Думаю, что нет ни одного известного политика, который бы не боялся, не ожидал каких-либо политических преследований».

«Еще больше я боюсь за своих детей, внуков. Хочу, чтобы они жили в Украине и не имели из-за меня никаких проблем», – добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

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Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что ни он, ни члены его семьи не принимали участия в приватизации объектов в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал в интервью «5 каналу».

«Ни я, ни мои родственники никогда ни в каких приватизационных процессах не участвовали. Хотя по закону, будучи богатыми людьми, они вправе принимать участие в таких покупках и в продаже», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом мэр добавил, что поскольку сообщил близким о своем решении не участвовать в приватизации, они поддержали его.

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Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ утверждает, что все земельные вопросы в Киеве решались в соответствии с законодательством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил в интервью «5 каналу».

«Громада Киева не пострадала. Все решения, которые имели отношение к земле, принимались строго в соответствии с действующим законодательством», - сказал мэр Киева и добавил: «Есть только одна деталь… По сравнению со странами, где я был, например, Грузией… Там не допускается институт аренды земли. Вот вся загвоздка, только в этом».

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил уверенность в том, что институт аренды земли должен быть ликвидирован, так как это «скрытая возможность обойти бюджет или города, или в целом бюджет страны». «Те, кто говорят, что это было украдено, конкретно о земле – речь идет именно об институте аренды, который законно существует в Украине», - сказал он.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что впервые слышит о том, что в суде находятся дела о законности выделения около 1300 участков земли в Киеве, проданных или переданных Киевсоветом.

«Аренда земли должна быть как институт ликвидирована, но политики в этом не заинтересованы», - подчеркнул мэр столицы.

Погода

Завтра днем в западных областях Украины ожидается снег и мокрый снег, местами метели, налипание мокрого снега, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь вечером в большинстве северных и Винницкой областях местами небольшой снег; ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, ночью на Левобережье и в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла (на юге Крыма ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла), в восточных областях и на севере Левобережья ночью 12-17° мороза, днем 3-8° мороза.

На дорогах западной части и Левобережья гололедица.

В Киевской области в пятницу вечером местами ожидается небольшой снег. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-4° мороза. В Киеве температура ночью 8-10° мороза, днем 1-3° мороза.

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Крымское Управление МЧС объявило на сегодня, 10 февраля, штормовое предупреждение в регионе из-за возможного усиления ветра, в результате чего повышается вероятность повреждения линий связи и электропередач в населенных пунктах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС.

Сегодня в Крыму ожидается северо-западный ветер скоростью 15-20 метров в секунду, местами порывы - до 30 метров в секунду.

(УНИАН)