Олейник: Украина сейчас – это худший вариант Советского Союза

Глава партии "Україна майбутнього", внефракционный народный депутат Святослав ОЛЕЙНИК считает, сейчас в Украине строится государство "советского образца", где прокурор и НКВД были гораздо важнее общественных институтов.

Об этом он заявил во время Интернет-конференции в ЛІГАБізнесІнформ.

По его словам, Украина сейчас становится похожей на советское государство, в котором правосудия вообще не существовало. "Это худший вариант Советского Союза, в отличие от которого, сейчас в Украине процветает коррупция, есть безработица, а "ракеты в космос не летают". Этот вопрос пересекается с вопросом, как мы будем дальше жить. Нам нужно сделать выбор: живем ли мы в худшем варианте Советского Союза, или нашими ценностями являются демократия и свобода", - подчеркнул политик.

С.ОЛЕЙНИК считает, что и Юлия ТИМОШЕНКО, и Виктор ЯНУКОВИЧ - это политики прошлого. По его словам, "В.ЯНУКОВИЧ является третьей - заключительной - серией исторического сериала "Ющенко-Тимошенко-Янукович". В том кризисе (экономическом, социальном, политическом, культурном, образовательном), в котором мы сейчас находимся, есть роль каждого из указанных политиков. Потому что никто из них не занимался политикой как способом развития страны. Потому что, в конечном счете, вся их деятельность сводилась к борьбе между собой, что происходит до сих пор. И поэтому логично, что ЯНУКОВИЧ тратит огромное количество сил не на развитие страны, а на борьбу с ТИМОШЕНКО", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, "Как можно уничтожить эту власть?", С.ОЛЕЙНИК отметил: "Власть не нужно уничтожать. Любая революция на самом деле режим усиливает. И потому все, кто борется с любым режимом, в итоге устанавливают еще худший режим. Изменять жизнь мы будем иным способом. Нет ничего более действенного, чем изменяться самому. Ни одна власть не способна тотально контролировать людей. Лишь когда люди сами в себе несут желание быть холопами, - лишь тогда власть становится авторитарной. В итоге, авторитаризм - в наших головах. И именно это является основным предметом политической и культурной деятельности". "В итоге есть вопрос к каждому гражданину: Нужен ли нам батька, который все за всех решит, или мы люди свободные?", - добавил депутат.

По мнению С.ОЛЕЙНИКА, в течение этого года политическая обстановка и симпатии украинцев радикально изменятся. "Возникнут новые объединения. Это будут именно объединения политиков на идеологической основе. Эти партии возьмут значительно больше, чем сегодня можно предположить», - сказал депутат.

Он убежден, что «проиграют все лидерские проекты. Потому что лидерские партии обещают "всем и все", другого они делать не могут. В этом всегда есть обман. Именно его чувствуют люди. Как только появится альтернатива, качество политики существенно изменится".